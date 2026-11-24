장동혁 국민의힘 대표는 조작징계 관여 의혹을 전면 부인하며 윤리위원회의 독립성을 주장했습니다. 한편 한동훈 의원은 장 대표의 발언을 통한 자신의 간접 인정을 주장하며 법적 대응을 예고하는 등 양측의 공방이 격화되고 있습니다.

장동혁 국민의힘 대표는 24일 국회의원회관에서 우고 아스투토 주한 유럽연합(EU)대사와 회동한 뒤 기자들과 만나 윤리위원회 징계 결정과 관련된 의혹에 대한 입장을 명확히 밝혔다. 그는 친 한동훈 의원 계열에 대한 징계가 당 대표의 사적인 명령이나 외부인의 개입으로 조작되었다는 주장에 대해 " 윤리위원회 의 모든 결정에 대해 책임은 당 대표가 진다"며 "책임을 져야 하는 당 대표가 윤리위원회 에 징계와 관련해 의견을 제시하는 것은 지극히 당연한 일"이라고 강조했다.

장동혁 대표의 조작징계 의혹 반박과 윤리위 입장

장동혁 대표는 지난 11일부터 황경성 윤리위원과 최규동 국제사이버대 특임교수가 제기해 온 '조작 징계' 주장에 대해 2주 만에 정면으로 반박했다. 두 사람은 장 대표가 최 교수를 매개로 윤민우 중앙윤리위원장에게 한동훈 의원 등 친한계 의원들에 대한 징계 수위를 결정해왔다고 주장해 왔다. 이에 대해 장 대표는 "윤리위원장, 위원은 당 대표가 임명한다. 그리고 여지껏 당 대표들은 현역 의원들을 윤리위원으로 임명해서 당의 입장을 전달해 왔다"고 설명하며, 윤리위원회가 달나라에 있는 기구인 것처럼 당과 아무런 관련 없이 움직인다는 생각 자체가 잘못되었다고 꼬집었다.

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한동훈 의원의 즉각 반박과 법적 소송 제안

장동혁 대표는 한동훈 무소속 의원을 향해 직격포를 날렸다. 그는 대구 수성구 그랜드호텔에서 23일 기자들의 질문에 답했던 한 의원의 당원 게시판 관련 의혹을 '패륜, 여론조작, 분열 정치의 상징'이라고 규정하며 "한 의원은 보수 궤멸의 중심에 서 있는 사람"이라고 강하게 비판했다. 이어 "(한 의원이) 지금 당당하다면, 징계가 잘못됐다면 법원에 징계 무효 소송을 제기하면 된다. 제가 직접 변론하겠다. 법정에서 법리를 가지고 싸우면 될 것"이라고 언급했다.

장동혁 대표는 또한 당 대표직을 수행했던 한 동훈 의원 스스로가 그간 당을 그처럼 운영해 왔기 때문에, 지금 어떤 논란이 제기되더라도 가처분을 하지 못하는 것이라고 판단했다. 이에 대해 한동훈 의원은 즉각 페이스북을 통해 반박했다. 그는 "장 대표의 말은 '자기가 윤리위는 독립기구이고 윤리위 결정 내용을 사전에 몰랐다고 했던 것은 거짓말이고, 실제로는 외부인 최 교수를 통해서 윤리위에 한동훈 등 정적의 제명, 징계의 대상, 내용, 시기를 배후에서 조종했다는 것'을 스스로 인정한 것"이라고 반발했다.

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10억원 요구 보도 인정과 최규동 교수의 향후 계획

한편 장동혁 대표는 이날 한 언론의 '최규동 교수가 지난 3월 초 장 대표에게 현안 분석 등을 담은 보고서를 작성해주겠다며 최대 10억원을 요구했다'는 보도 내용에 대해 "보도 내용 그대로 봐달라"고 인정했다. 당권파는 최 교수와 황 경성 위원이 이 돈을 장 대표로부터 받지 못하자 폭로에 나선 것이라고 주장해 왔다. 최규동 교수는 이날 한겨레와의 인터뷰를 통해 "내일(25일) 조작징계 증거를 공개하고 문화일보 보도에 대해 반박하겠다"고 예고하며 추가적인 증거나 주장이 있을 것으로 예상된다.

이번 사태는 국민의힘 내부의 심각한 분열 양상을 보이고 있으며, 윤리위원회의 독립성 여부 및 당 대표의 역할 범위에 대해 다시 한번 쟁점이 되고 있다. 장동혁 대표와 한동훈 의원 간의 법적 공방과 향후 공개될 최규동 교수의 증거 자료들이 당 내 권력 구도에 미칠 영향을 관망하는 시선이 강조되고 있다.