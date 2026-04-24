장동혁 대표, '차관보' 해명 및 최저 지지율에 대한 입장 밝혀

국민의힘 장동혁 대표가 미국 국무부 차관보 면담 관련 논란에 해명하고, 최저 지지율에 대한 질문에 답변하며 당의 위기 극복을 위한 행보를 보였습니다.

국민의힘 장동혁 대표는 24일 국회 기자간담회에서 미국 국무부 차관보 면담 관련 논란에 대해 해명하며, 정동영 통일부 장관 해임건의안 제출 방침을 밝혔다. 장 대표는 앞서 방미 중 '국무부 차관보 면담'을 했다고 주장하며 사진을 공개했지만, JTBC의 확인 결과 면담 대상은 차관보가 아닌 차관 비서실장이었던 개빈 왁스로 드러났다.

이에 대해 장 대표는 직급 명확히 밝히기 어려웠고, 실무상 착오가 있었다고 해명했다. 또한, 국무부가 정보 공개를 보안으로 요청했다고 덧붙였다. 기자간담회는 정동영 장관 해임건의안 제출을 위한 엄포의 목적이었으나, 실제 언론의 관심은 국민의힘의 최저 지지율 문제에 집중되었다. 최근 여론조사에서 국민의힘 지지율은 15%로 창당 이후 최저치를 기록했다.

장 대표는 당내 갈등으로 인해 지지율이 낮다고 언급하며, 자신의 책임론에는 선을 그었다. 당 대표 사퇴 여부에 대해서는 지방선거 승리에 도움이 되는지 고민하겠다고 밝혔다. 해당 여론조사는 엠브레인퍼블릭 등 4개 기관이 공동으로 실시했으며, 전국 성인 1005명을 대상으로 전화면접 방식으로 진행되었다. 표본 오차는 ±3.1%포인트, 응답률은 17.7%였다.

장 대표는 한미 동맹의 위기, 나아가 체제 존속의 위기에 직면했다고 주장하며 정동영 장관의 북한 핵시설 관련 발언을 비판했다. 그러나 기자들의 질문은 대부분 국민의힘의 지지율 하락과 장 대표의 리더십에 대한 것이었다. 장 대표는 당내 갈등을 인정하면서도, 자신의 거취 문제는 지방선거 승리를 고려하여 신중하게 결정하겠다고 강조했다. 국무부와의 면담 과정에서 발생한 오해와 해명, 그리고 최저 지지율에 대한 책임론 회피 등 복잡한 상황 속에서 장 대표는 당의 위기 극복을 위한 리더십을 보여줄 수 있을지 주목된다.

특히, 미국 측 인사의 직급을 잘못 밝힌 것은 단순한 실수인지, 의도적인 과장인지에 대한 논란은 쉽게 가라앉지 않을 것으로 보인다. 또한, 정동영 장관 해임건의안 제출은 국민의힘의 정치적 공세로 해석될 수 있으며, 향후 정국 운영에 어떤 영향을 미칠지 귀추가 주목된다. 국민의힘은 당내 갈등을 해소하고 지지율을 회복하기 위한 방안을 모색해야 하는 과제를 안고 있다. 장 대표의 리더십과 향후 행보가 당의 운명을 좌우할 것으로 예상된다





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