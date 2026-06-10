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장동혁 국민의힘 대표, '부정선거' 손팻말 들고 시위에 참석

정치 News

장동혁 국민의힘 대표, '부정선거' 손팻말 들고 시위에 참석
장동혁국민의힘부정선거
📆6/10/2026 1:55 AM
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장동혁 국민의힘 대표가 '개표소 봉쇄 시위' 현장을 찾아 '부정선거'가 적힌 손팻말을 들었다. 당내에서 '사퇴' 압박이 커지는 가운데 장 대표는 시위 참가자들을 향해 '여러분들이 지치지 않으면 저도 끝까지 싸우겠다'고 말했다.

장동혁 국민의힘 대표가 ' 개표소 봉쇄 시위 ' 현장을 찾아 ' 부정선거 '가 적힌 손팻말을 들었다. 당내에서 '사퇴' 압박이 커지는 가운데 장 대표는 시위 참가자들을 향해 '여러분들이 지치지 않으면 저도 끝까지 싸우겠다'고 말했다.

장 대표는 이날 저녁 검은색 모자와 마스크를 착용하고 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 앞을 찾았다. 장 대표는 '부정선거 재선거 당일투표 수개표'라고 적힌 손팻말을 들고 시위에 참석했다. 비가 내리자 비옷을 입고 자리를 지키기도 했다. 앞서 지난 6일과 7일에도 장 대표는 모자와 마스크를 착용하고 이곳 시위 현장을 찾은 바 있다.

당시엔 '재선거'가 적힌 손팻말과 태극기를 들었는데, 이번엔 '부정선거'가 보태졌다. 당일투표 및 수개표도 사전투표 폐지를 요구하는 부정선거 음모론자들이 펼치는 주장이다. 연일 시위 현장을 찾고 있는 장 대표를 향해 당내에선 사퇴 압박이 커지고 있다. 이날 오전 5선 중진인 권영세 국민의힘 의원은 에스비에스(SBS) 라디오에 나와 장 대표의 사퇴에 대해 논의할 필요가 있다고 공개적으로 밝혔다.

초선 김재섭 국민의힘 의원은 10일 시비에스(CBS) 라디오 '박성태의 뉴스쇼'와의 인터뷰에서 '오늘 오전 원내대표 선거 뒤 장 대표에 대한 거취 문제가 결정되지 않을까 싶다'고 했다. 9일 열린 국민의힘 원내대표 후보 토론회에서 후보 3명 모두 장 대표 사퇴 필요성에 공감한 것으로 전해졌다. 마스크를 썼지만 시위 참가자들은 장 대표를 알아봤다. 여러 유튜버가 카메라를 켜고 그를 쫓았다. 장 대표는 이들을 향해 '함께 해주시는 시민들의 힘이 재선거를 꼭 이룰 수 있는 힘이 될 거다.

시민들께서 모아주시는 힘이 선거 제도를 바꿀 수 있는 힘이 될 것이다. 어쩌면 이게 마지막 기회일지도 모르겠다'고 말했다. 장 대표는 이어 '우리가 재선거와 선거제도 개선을 이룰 때까지 지치지 말고 시민들께서 함께 목소리를 내달라'며 '여러분들이 지치지 않으면 저도 지치지 않고 끝까지 함께 싸우겠다'고 강조했다. 장 대표와 행보를 같이 하고 있는 김민수 국민의힘 최고위원도 '부정선거'를 강조했다.

김 최고위원은 9일 스레드에서 '부정선거를 음모론이라 한 적 한 번도 없다'며 '사전투표 폐지와 수개표, 현장 개표, 투명 투표함 등은 2020년 총선 이후부터 주장해 왔다'고 말했다

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장동혁 국민의힘 부정선거 사퇴 개표소 봉쇄 시위

 

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