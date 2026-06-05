장동혁 대표, '투표용지 사태' 대응 주도, 경찰-시위대 대치

국민의힘 장동혁 대표가 5일 잠실7동 투표함 개표가 진행되고 있는 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장에 도착, 확성기를 들고 발언하고 있다. 방문 당시 개표소 앞에서는 경찰과 시위대가 대치하고 있었다. 장 대표는 이후 개표소 진입을 시도했으나 어렵게 되자 다시 확성기를 쥐고 "시민 여러분, 국민의힘 대표 장동혁"이라며 "있을 수 없는 일들이 계속 발생하고 있다"고 말했다. 장 대표는 이후 페이스북에도 "투표용지 사태는 선거 공정성을 파괴한 것이고 그 자체로 자유민주주의에 대한 심각한 위협"이라며 "이 사태를 어떻게 귀결짓느냐에 따라 대한민국 민주주의 미래가 좌우될 수도 있다"고 썼다. 장 대표는 노태악 선관위원장과 사무총장, 선관위원 전원을 사퇴해야 한다고 강조했다. 이를 거부할 경우 우리 당은 즉각 탄핵을 추진할 것"이라고 말했다. 국회 차원의 '선관위 개혁 특위' 구성도 촉구했다.

국민의힘 장동혁 대표 가 5일 잠실7동 투표함 개표가 진행되고 있는 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장에 도착, 확성기를 들고 발언하고 있다. 방문 당시 개표소 앞에서는 경찰과 시위대가 대치하고 있었다.

현장에는 주진우·김은혜 의원과 김민수 최고위원 등도 함께했다. 자유와혁신 황교안 대표도 현장에 있었으나 대화를 나누거나 접촉하지는 않았다. 장 대표는 이후 개표소 진입을 시도했으나 어렵게 되자 다시 확성기를 쥐고 "시민 여러분, 국민의힘 대표 장동혁"이라며 "있을 수 없는 일들이 계속 발생하고 있다. 도착한 지 상당한 시간이 지났지만, 개표장에 들어갈 수 없고 선관위 관계자 누구도 설명하지 않고 있다"고 말했다.

장 대표는 이후 페이스북에도 "투표용지 사태는 선거 공정성을 파괴한 것이고 그 자체로 자유민주주의에 대한 심각한 위협"이라며 "이 사태를 어떻게 귀결짓느냐에 따라 대한민국 민주주의 미래가 좌우될 수도 있다"고 썼다. 이어 "이재명은 '납득하기 쉽지 않은 허점'이라며, '큰 유감'이라고 했다. 그래 놓고 경찰을 투입해 시민들을 끌어내고 투표함을 강제로 반출시켰다"며 "심각한 유감을 표한다"고 비판했다. 장 대표는 노태악 선관위원장과 사무총장, 선관위원 전원을 사퇴해야 한다고 강조했다.

이를 거부할 경우 우리 당은 즉각 탄핵을 추진할 것"이라고 말했다. 국회 차원의 '선관위 개혁 특위' 구성도 촉구했다





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