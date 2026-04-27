장동혁 대표, ‘탈장동혁’ 속 원로 회동…선거판 ‘각자도생’

6·3 지방선거를 앞두고 당내 ‘탈장동혁’ 움직임에 직면한 장동혁 국민의힘 대표가 당 원로들과의 회동을 통해 위기 수습에 나섰지만, 광역단체장 후보들은 독자적인 선거대책위원회 구성을 추진하며 각자 생존 방안을 모색하고 있다.

6월 3일 지방선거 를 약 30일 앞두고 당내 ‘탈 장동혁 ’ 움직임에 직면한 장동혁 국민의힘 대표가 후보 지원을 위한 현장 방문 일정 대신 당 원로들과의 비공개 회동을 이어가며 당내 위기 수습에 나섰다.

당내 사퇴 요구를 단호히 일축한 장 대표는 현재 당 상황을 타개할 방안을 모색하고 있는 것으로 보인다. 하지만 국민의힘 광역단체장 후보들은 장 대표를 선거대책위원회에서 배제하고 독자적인 선거대책위원회 구성을 추진하는 등 각자 생존 방안을 모색하고 있다. 27일 한겨레의 취재 결과, 장 대표는 지난 24일 서청원 전 한나라당 대표와 조원진 우리공화당 대표, 그리고 26일 김무성 전 새누리당 대표 등 당내 원로들과 잇따라 만나 당 운영에 대한 조언을 구했다.

서 전 대표는 한겨레와의 통화에서 “미국 출국 전에 장 대표로부터 먼저 회동 요청을 받아 과거 경험을 바탕으로 조언을 해 주었다”며 “장 대표가 당 운영에 변화를 고민하고 있는 것 같으며, 조만간 구체적인 계획을 직접 발표할 것으로 예상된다”고 밝혔다. 하지만 지방선거 국면에서 장 대표의 존재감은 점차 희미해져 가고 있는 상황이다. 송언석 원내대표는 최근 김기현, 나경원, 안철수 등 중진 의원들에게 공동 선대위원장직을 제안했지만, 이들 또한 장 대표의 선대위 합류 여부에 따라 수락 여부가 결정될 수 있다는 전망이 나오고 있다. 광역단체장 후보들은 중앙당과의 거리를 두면서 독자적으로 선거 운동에 박차를 가하고 있다.

이날 오세훈 서울시장, 박형준 부산시장, 박완수 경남지사는 지역선거관리위원회에 예비후보로 등록하며 선거 준비에 본격적으로 돌입했다. 중앙선거관리위원회의 후보자등록 신청 기간은 다음 달 14일부터 15일까지이지만, 이들은 일찌감치 현직 프리미엄을 내려놓고 선거 운동에 집중하고 있다. 오 후보는 “정원오 (더불어민주당) 후보에 비해 여론 조사 결과가 다소 낮게 나타나기 때문에 더욱 열심히 선거 운동에 매진해야겠다는 각오”라고 밝혔다.

전날 박형준 후보는 지난해 대통령 선거에서 국민의힘 후보였던 김문수 전 고용노동부 장관을 명예선대위원장으로 추대하며 보수층의 결집을 유도하는 선대위 구성을 시작했다. 부산 지역의 한 의원은 “박 시장으로 후보가 확정된 이후 보수층의 결집 흐름이 이어지고 있기 때문에 이러한 흐름을 더욱 강화하려는 의도”라고 분석했다. 경기도 역시 장 대표와 거리를 두고 독자적인 선대위 구성을 추진하고 있다. 김은혜 의원(경기 성남 분당을)은 페이스북을 통해 “31개 시·군 도민이 선대위원장이 되는 ‘경기도 용광로 선대위’를 제안한다”고 밝히며 도민 중심의 선거 운동을 강조했다.

이러한 움직임은 장 대표의 리더십에 대한 당내 불신과 함께 각 지역 후보들이 독자적인 선거 전략을 펼치려는 의지를 보여주는 것으로 해석된다. 당내 갈등이 심화되는 가운데, 장 대표가 어떤 해법을 제시할 수 있을지 귀추가 주목된다. 또한, 각 지역 후보들이 독자적인 선거 운동을 통해 어떤 결과를 얻을 수 있을지도 중요한 관전 포인트가 될 것이다. 이번 지방선거는 국민의힘에게 중요한 시험대가 될 것으로 예상되며, 당내 갈등 수습과 함께 유권자들의 지지를 얻는 것이 승리의 열쇠가 될 것이다.

장 대표의 위기 관리 능력과 각 지역 후보들의 선거 전략이 이번 지방선거의 승패를 가르는 중요한 요소가 될 것으로 보인다. 당내 분열을 극복하고 하나된 모습으로 선거에 임하는 것이 국민의힘에게 주어진 과제이며, 이를 해결하지 못한다면 선거 결과는 좋지 않을 수 있다. 따라서 장 대표는 당내 원로들과의 회동을 통해 얻은 조언을 바탕으로 신속하게 수습책을 마련하고, 당내 분열을 해소하기 위한 노력을 기울여야 할 것이다. 또한, 각 지역 후보들과의 소통을 강화하고, 그들의 선거 전략을 지원하는 등 적극적인 행보를 보여주는 것이 중요하다.

이번 지방선거는 국민의힘의 미래를 좌우할 중요한 기회이며, 당원들과 함께 힘을 모아 승리를 쟁취해야 할 것이다





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