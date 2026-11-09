장동혁 대표, 12·3 내란 사과 거부…이진숙·주진우 의원 논란

국민의힘 지도부가 12·3 비상계엄 진상 규명과 사과를 거부하며党内 외부를 강타하고 있다. 장동혁 대표를 비롯해 이진숙, 주진우 등 당내 인사들의 논란이 커지고 있어 여권 비판이 가중되고 있다.

장동혁 국민의힘 대표가 12·3 내란 2주기를 앞두고 당 내외에서 요구되는 사과 문제를 일체 거부하며 강한 반발을 사고 있다. 장 대표는 지난 6일 한 언론사 유튜브 인터뷰에서 오세훈 서울시장 등 당내 인사들이 제기한 '내란 사과' 요구에 대해, 이를 지지층을 분열시키고 지지율 하락으로 이어지는 위험한 행동으로 치부했다. 그는 지도부를 흔들거나 당을 갈라치려는 의도가 아닌 이상 이러한 요구는 수용할 수 없다는 입장을 명확히 했다.

여당의 지도부가 국가 헌정을 위기에 빠뜨린 과오에 대해 진심으로 뉘우치기보다는, 오히려 사과 요구 자체를 정치적 공격으로 규정하며 역주행을 하고 있다는 지적이 제기되고 있다. 집권야당으로서 12·3 비상계엄을 막지 못한 책임을 통감하고 국민을 향한 사죄를 다짐해야 할 시점에, 당 수장의 이러한 태도는 국민 신뢰를 further히 떨어뜨릴 것이라는 우려가 크다.

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당내 반박과 지탄 여론 부각

장동혁 대표는 "사과하면 지지층이 분열되고 지지율이 떨어진다"고 주장했으나, 이는 국민을 위험에 빠트린 내란 행위에 대한 정당한 비판을 외면하는 궤변이라는 비판이 강하다. 지도부의 이러한 인식은 당이 국민의 신뢰를 회복하고 공당으로서의 책임을 다하려는 당연한 사과를, 자신에 대한 공격으로 왜곡하여 해석하는 황당한 태도로 받아들여지고 있다.

이러한 당수 태도에도 불구하고 당내 일부 국회의원들은 내란 가담으로 법적 단죄를 받은 인사들을 공개적으로 지지하거나 격려하는 행보를 보여 논란을 가중시키고 있다. 집권여당으로서의 마지노선으로서의 사과를 거부하는 지도부와 달리, 하위 의원들까지도 법적 처벌을 받은 내란 세력과 연대 의사를明示하는 것은 명백한 자기 부정이자 법치의 근간을 허무는 망동으로 지탄받고 있다.

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이진숙 의원의 기념일 발언 충격

이진숙 의원은 대국민 사과 요구에 대해 "12월 3일이 되면 기념일 지키듯이 사과해선 안 된다"며 "사과는 윤석열 전 대통령이 결정할 문제"라고 발언하여 큰 파문을 일으켰다. 이는 내란을 '기념일'처럼 운운하며 헌정 유린을 부정하는 처사라 할 수 있으며, 이미 법적으로 단죄받은 내란의 위헌성을 부정하는 것과 같아 법리적 정당성을 완전히 잃은 발언으로 평가된다.

이진숙 의원은 또 다른 논란으로도 휩싸였다. 그는 지난 4일 비상계엄 당시 부대원들을 이끌고 여론조사꽃 건물로 출동했던 예비역 중령 유선민씨를 국회 단상에 세워 "국가가 버린 군인"이라고 표현했다. 이는 국가 안보와 헌법 수호에 반하는 행위를 한 인사를 옹호하는 것으로, 여권 내에서도 윤리적, 정치적 정당성이 심각한 의문을 제기하게 하는 요소이다.

주진우 의원의 김현태 전 단장 응원 논란

주진우 의원 역시 지난 4일 내란 중요임무 종사 혐의로 1심에서 징역 12년의 중형을 선고받은 김현태 전 707특수임무단장에게 "너무 응원드린다"며 격려 영상을 남겼다. 주 진의원은 비상계엄 해제 요구 결의안에 찬성표를 던졌음에도 불구하고, 정작 내란 피고인을 영웅시하며 연대 의사를 과시한 것은 자신의 정치적 입장을 모순되게 만드는 결과를 낳았다.

이 같은 행보는 여권이 12·3 비상계엄에 가담한 세력과의 완전한 절연을 통해 보수정치의 부활과 수권 정당으로의 회귀를 도모해야 한다는 국민의 기대에 정면으로 반하는 것이다. 법적으로 중형을 선고받은 인사를 격려하는 것은 단순한 당내 결속이 아니라, 법치주의를 훼손하는 중대한 실수로 간주되어야 마땅하다.

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한국갤럽 조사 결과와 향후 전망

최근 국민의힘의 이 같은 터무니없는 역주행은 여권과 이재명 대통령의 지지율 하락세와 무관치 않을 것이라는 분석이 나온다. 하지만 여권의 실책에 따른 반사 이익을 자신들의 성과나 국민 신뢰 회복으로 오인하고 기고만장한다면 큰 착각이라는 경고가 나온다. 지지율 상승세는 당의 진정성 없는 태도와 무관하게 유지될 수 있으나, 근본적인 신뢰 회복 없이는 단기적인 정치적 이익만 누릴 뿐이라는 지적이다.

6일 한국갤럽 조사에서 국민의힘 지지율은 민주당(36%)에 뒤진 28%에 머물고 있는 현실을 자성해야 한다. 지금 같은 역주행으로는 국민의힘이 어떤 사과를 하더라도 국민은 이를 진정성으로 보지 않을 것이다. 내란 세력과의 완전한 절연 없이는 보수정치의 부활도, 수권 정당의 길도 요원하다는 누구나 아는 진실을 국민의힘은 깊이 새겨야 할 때이다.