장덕진 서울대 교수, 대통령의 사법 리스크 회피 전략 분석 및 정치적 영향력

장덕진 서울대 사회학과 교수가 대통령의 사법 리스크 회피를 위한 사전식 선호 전략이 정치적 입지를 어떻게 좁히고 있는지 분석했다.

장덕진 서울대 사회학과 교수는 인간의 합리적 선택 이론을 바탕으로 대통령 행보의 배경에 숨겨진 깊은 심리와 전략적 딜레마를 규명했다. 교수의 분석에 따르면 대통령 은 여러 대안 중 최선의 결과를 추구하기보다, 특정 불리한 결과의 발생을 무조건 배제하려는 행동을 보이고 있다.

사전식 선호의 심리적 기제와 작동 원리

합리적 행위자는 선택 가능한 대안들의 결과를 비교하여 자신의 선호에 가장 부합하는 대안을 선택하는 것이 일반적이다. 이때 핵심은 선호와 믿음을 기준으로 선택의 일관성을 유지하는 데 있다. 하지만 자금 한도나 여소야대 상황처럼 제한된 조건 하에서 최선의 선택을 하는 것과 달리, 특정 결과를 반드시 회피해야 하는 상황에서는 다른 논리가 적용된다.

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장덕진 교수는 이를 사전식 선호 개념으로 설명했다. 국어사전의 구조처럼 일단 특정 글자로 시작하는 단어를 우선시하고, 나머지 조건은 그 이후에 고려하는 방식과 유사하다. 즉, 반드시 피하고 싶은 결과가 있다면 그것을 무조건 배제한 후 나머지 대안들의 우선순위를 정하는 전략을 취하게 된다. 이는 결과적으로 회피가 필요할 때보다 더 낮은 성과를 낼 수 있지만, 당사자에게는 합리적인 선택이 될 수 있다.

대통령 행보의 전략적 분석과 이해

대통령의 행보를 사전식 선호 전략으로 가정하면, 지지율 하락을 감수하고도 특정 집단이나 변호사만을 우대하는 이유를 이해하기 쉬워진다. 또한 삼권분립 원칙을 흔들며 사법부 지도자를 공격하거나, 수많은 우려에도 불구하고 SNS를 정치 생명으로 고수하는 행보도 그 맥락에서 설명된다.

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이러한 전략이 효과적으로 작동하려면 대통령이 무엇을 피하려는지 상대가 알지 못해야 한다. 만약 상대가 대통령의 절대적 회피 대상을 파악하면, 상대방은 대통령의 양보 가능 선을 쉽게 가늠할 수 있고 대통령은 협상력을 상실하게 된다. 예를 들어 북한이 한국 정부의 긴장 국면 회피 성향을 알 경우, 자칫 도발을 부추기는 결과를 초래할 수 있다.

정당 내부 분열과 정치적 입지의 약화

문제는 대통령의 절대적 회피 대상인 사법 리스크에 대한 의심이 이미 널리 퍼졌다는 점이다. 야당과 중도층은 이를 강력한 비판 소재로 활용하고 있으며, 중도층은 개인의 안위가 나라보다 우선시되는 행보에 실망하여 대통령을離脱할 가능성이 높다.

가장 치명적인 타격은 진영 내부의 등 뒤에서 가해지는 공격이다. 강성 지지층은 대통령의 과거 행보를 학습하여, 직접 민주주의를 통한 권력 행사가 어떻게 작용하는지를 인지하고 있다. 그들은 대통령이 사법 리스크에서 자유로워지고자 한다는 점을 이용하여, 진영 내부의 강경한 요구를 쏟아내는 것만으로도 대통령의 힘을 빼고 속수무책으로 밀어붙일 수 있다고 판단한다.

장덕진 교수는 대통령이 사법 리스크 회피를 위해 제도를 뒤트는 데 집중할수록, 전후방에서의 공격에 노출되며 정치적 입지는 점점 좁아질 것이라고 경고했다. 진영의 벽을 부수고 새로운 정치적 해법을 모색할 기회가 열려 있지만, 위험을 수반한 선택은 당사자에게 두려움으로 작용할 수밖에 없다. 결국 그가 스스로에게 가한 절대적 제약을 걷어낼 수 있을지 여부가 향후 정치적 운명을 가를 중요한 관건이 될 전망이다.