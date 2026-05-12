장기 연체 채권의 굴레 상록수 사태와 금융 취약계층의 재기 과제

민간 부실채권 처리회사 상록수의 가혹한 추심 문제가 드러나며 정부가 새도약기금을 통해 채무 조정을 실시하고, 장기 연체 채권 시스템의 근본적인 개선과 입법적 해결책 모색에 나섰습니다.

민간 부실채권 처리회사인 상록수 제일차유동화전문유한회사, 즉 상록수 를 둘러싼 장기 연체 채권의 가혹한 추심 문제가 사회적 화두로 떠오르며 금융당국의 대응과 시스템 개선에 대한 목소리가 높아지고 있다.

최근 경향신문의 보도를 통해 상록수가 보유한 오래된 연체 채권들에 대한 무분별한 추심 실태가 드러나자, 금융위원회는 즉각적인 조치에 나섰다. 금융위는 상록수가 보유하고 있던 장기 연체 채권을 한국자산관리공사인 캠코의 새도약기금으로 일괄 매각하고, 기금 대상에 포함되지 않는 채권들까지 추가로 매각하는 방안을 발표했다. 이번 결정으로 인해 약 11만 명에 달하는 장기 연체 채무자들이 총 8,450억 원 규모의 빚더미와 끊임없는 추심의 고통에서 벗어날 수 있게 될 것으로 보인다.

금융당국은 이번 사건을 계기로 장기 연체 채권에 대한 전수조사를 실시하여 유사한 피해 사례가 더 있는지 면밀히 파악할 계획이다. 하지만 업계 관계자들에 따르면 상록수와 유사한 구조로 설립되어 운영 중인 이른바 배드뱅크 형태의 특수목적법인(SPC)이 여전히 다수 존재한다는 지적이 나오고 있다. 부실채권 처리 업계에서는 대형 금융사 계열의 NPL 투자사나 일부 대부업체들이 여전히 장기 연체 채권을 보유한 채 빚 독촉을 이어가고 있다고 전했다.

특히 이러한 SPC들이 초기에는 다중 채무자들의 신용 회복과 경제적 재기를 돕기 위한 목적으로 설립되었음에도 불구하고, 시간이 흐르며 최초 출자사들이 지분을 매각하고 떠난 자리를 추심 전문 업체들이 채우면서 본래의 목적을 상실하고 오직 이익만을 추구하는 추심 기계로 변질되었다는 비판이 제기된다. 금융당국이 이러한 민간 배드뱅크의 변질 과정을 방치했다는 책임론이 대두되는 이유다. 실제로 2013년에도 장기 연체 빚 탕감 정책이 시행되었고 최근 새도약기금이 출범했음에도 불구하고, 여전히 사각지대에서 고통받는 서민들이 많았다는 점은 금융 행정의 허점을 여실히 드러낸다.

이러한 현실의 비극은 구체적인 사례를 통해 더욱 명확히 드러난다. 20여 년 전 이른바 카드대란 당시 1,000만 원 남짓한 빚을 졌던 한 시민은 이후 20년이 넘는 시간 동안 신용불량자로 살아가며 극심한 생활고에 시달려 왔다. 원금은 그리 크지 않았으나 눈덩이처럼 불어난 이자와 연체 가산금으로 인해 빚은 어느덧 수천만 원으로 늘어났고, 이는 한 개인의 삶을 송두리째 파괴했다. 곰팡이가 핀 작은 여관방에서 하루하루를 버티며 죽을 때까지 빚을 갚아야 한다는 압박감 속에 살아가는 이들에게 현재의 금융 시스템은 구원이 아닌 족쇄였다.

빚 탕감의 사각지대에 놓인 23년 전 카드대란 피해자 9만 명과 그들이 짊어진 7,000억 원 규모의 채권은 정부의 새도약기금조차 초기에는 포괄하지 못했던 뼈아픈 대목이다. 정치권과 행정부의 반응도 격렬했다. 이재명 대통령은 SNS를 통해 해당 보도 내용을 공유하며, 관할 당국이 왜 이런 부조리를 지금까지 발견하지 못했는지에 대해 강하게 질타했다. 또한 국무회의 석상에서 국민적 도덕 감정에 반하는 가혹한 추심 관행을 비판하며, 빚이 수십 배로 불어나 집안의 모든 것을 팔아 갚아야 하는 상황이 정상적인 사회라고 볼 수 없다며 필요하다면 입법을 통해서라도 근본적인 해결책을 마련하라고 지시했다.

이는 단순한 채무 조정을 넘어, 금융 취약계층이 인간다운 삶을 영위하며 사회로 복귀할 수 있도록 하는 제도적 장치가 절실함을 시사한다. 전문가들은 이제 단순한 일회성 빚 탕감을 넘어, 20년 이상 지속된 장기 연체 채권의 처리와 경제적 취약계층의 실질적인 재활을 돕기 위한 사회적 합의와 논의가 필요하다고 강조한다. 인하대학교 이민환 교수는 수십 년간 신용불량자로 살아온 이들이 겪었을 일상의 불편과 심리적 고통은 상상 이상이라며, 상록수와 같은 사례를 철저히 파악하여 이들에게 다시금 경제적 활동의 기회를 제공하는 것이 사회 전체의 효용 측면에서도 바람직하다고 분석했다.

결국 이번 사태는 금융 자본의 이익 추구 논리가 인간의 기본권과 생존권을 압도했을 때 발생하는 비극을 보여주며, 앞으로의 금융 정책이 나아가야 할 방향이 단순히 숫자를 관리하는 것이 아니라 사람의 삶을 회복시키는 것에 있어야 함을 교훈으로 남기고 있다





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