잠실7동 투표소, 투표용지 부족 사태로 연장 투표…시위자들 투표함 반출 저지

6·3 지방선거 본투표일, 서울 송파구 잠실7동 제2투표소에서 투표용지 부족 사태가 발생해 투표가 오후 10시까지 연장됐다. 이후 시위자들이 투표함 반출을 막고 있어 선관위 대응 미숙과 경찰 초동 조치 부족이 비판받고 있다.

6·3 지방선거 본투표일인 3일, 서울 송파구 잠실7동 제2투표소에서는 전례 없는 투표용지 부족 사태가 발생했다. 이 투표소는 투표용지가 부족했던 투표소 중 유일하게 오후 10시까지 연장 투표를 진행했으며, 이 과정에서 모인 시위대가 이틀째 투표함 반출을 막고 있다.

이른바 '진기명기'가 연출된 셈이다. 선거관리위원회의 현장 대응 미숙과 경찰의 초동 조치 부족이 상황을 악화시켰다는 비판이 나온다. 당시 상황을 시간대별로 재구성했다. 4일 국민의힘 송파구당원협의회에 따르면, 전날 오후 4시쯤 지방선거 본투표가 진행 중인 가운데 송파구 일부 투표소에서 투표용지가 부족하다는 사실을 인지했다. 당원협의회 관계자는 이때부터 송파구선거관리위원회에 반복적으로 전화를 걸었지만 연결되지 않다가 오후 4시 20분쯤에야 통화가 됐다고 밝혔다.

당원협의회 관계자가 "가락1동과 문정2동에 용지가 모자란다고 한다"고 전하자, 선관위 관계자는 "거긴 아직 잔여(투표용지)가 있다"며 "부족한 곳은 다시 배포하고 있다"고 답변한 것으로 알려졌다. 하지만 오후 5시 이후 잠실7동 제2투표소에서도 투표용지가 모두 소진됐다. 대기 번호표를 받고 기다리던 일부 유권자들은 항의하거나 투표를 포기하고 돌아갔다. 오후 6시 이후 투표가 재개됐고, 아파트 단지 안내 방송을 듣고 돌아온 일부 유권자들이 투표를 마쳤다.

선관위는 잠실7동 제2투표소의 투표를 오후 7시에 종료하려 했다. 이에 이혜숙 송파구의회 의장 등 국민의힘 인사 10여 명과 주민들이 거세게 항의했고, 투표는 종료되지 않았다. 그 이유는 아직 투표를 마치지 못한 유권자가 있다는 점이었다. 이후 서울시선거관리위원회는 이곳의 투표 마감 시간을 오후 10시로 늦췄다.

인근 잠실4동 제5투표소에서도 투표용지 부족 현상이 있었지만, 잠실7동 제2투표소와 달리 오후 6시 마감 시간까지 정상적으로 투표가 완료됐다. 이는 잠실4동 제5투표소의 선거사무원들이 대기 번호표를 받은 유권자들에게 개별 연락해 투표를 안내했기 때문이다. 잠실7동 제2투표소는 이런 개별 연락 조치를 취하지 않아 상황이 점점 악화됐다. 오후 8시 이후 잠실7동 제2투표소 앞에는 투표가 끝나지 않았다는 소식을 듣고 모인 인파가 늘기 시작했다.

수십 명의 주민과 유권자들은 "개표 중단" 등 구호를 본격적으로 외치기 시작했다. 오후 8시 10분쯤 대기 번호표를 가진 유권자 2명이 투표소에 도착했지만, 현장 선거사무원들은 즉시 투표용지 발급을 결정하지 못했다. 서울시선관위 관계자가 도착한 뒤에야 이들은 투표할 수 있었다. 해당 관계자는 "일단 투표권을 부여하러 왔다"고 말했다.

오후 10시 마감 시간이 다가오면서 투표소 앞에 모인 인파는 수백 명으로 늘어났고 계속 증가했다. 선관위가 현장에서 우왕좌왕하는 모습을 목격할 때마다 더욱 흥분하며 목소리를 높였다. 투표소 내에서는 언론에 대한 공격도 발생했다. 한 유튜버가 기자증을 확인하며 특정 매체 기자를 지목하려 했고, 한 언론인은 얼굴 등을 맞고 뒤로 밀려났다.

투표 종료 후 투표함 운송을 위해 대기 중이던 경찰은 상황을 적극적으로 통제하지 않았다. 선거 사기 의혹을 제기하며 재투표를 요구하는 시위자들은 현재까지도 투표소를 점거하고 농성을 벌이고 있다. 투표함을 옮기기 위해 경찰이 투입될 경우 시위자들과 충돌할 우려가 있다. 투표함이 이동되지 않아 선관위는 서울시장 선거 등 서울 지역 선거의 당선자를 확정하지 못하고 있다.

투표용지 부족 사태를 초래한 선관위가 현장에서 적절한 후속 조치를 취하지 못해 상황을 지속적으로 악화시키고 있다는 비판이 제기된다





kyunghyang / 🏆 14. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

잠실7동 투표소 투표용지 부족 6·3 지방선거 선거관리위원회 투표함 반출 저지

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

화를 낼 수 있는 것은 부모만이 아니다화를 낼 수 있는 것은 부모만이 아니다 10대 화 분노조절 부모교육 자녀양육 김지현 기자

Read more »

시간은 금, 시계는 돈이다...중고로 팔면 2.5배 버는 명품시계올해 여러분이 특히 눈여겨봐야 할 시계 트렌드와 시계를 모아 정리했습니다.\r명품 시계 트렌드

Read more »

���¹�, 10�� 10�� �Դ� ���ر� ���Ǵ� ���������� ���¹��� 10�� 10�� �Դ��Ѵ�. �Ҽӻ� ���÷��̿������θ�Ʈ�� ���� ��ī�並 ���� �����¹��� ���� 10�� 10�� �Ʒüҿ��� ���ʱ����Ʒ��� ���� �� �ر� ���Ǵ뿡�� ������ �ǹ��� ������ �������̶�� ������.

Read more »

���帲��ī���̡� ���� 10�� �����̺� �ǳ���, ����� �����ս� �� �͡�[���ͺ��]���帲��ī���̡� ���� 10�� �����̺� �ǳ���, ����� �����ս� �� �͡�[���ͺ��] - ��Ÿ������, �ۼ���-��ҿ�, ����-musics, ���-���� ���� �޷��� 10���� �ҳ���� �ἱ�� �յΰ� ���θ� ������. ���� 10�� ���� ����: �帲��ī���̡�(���� ���帲��ī���̡�) ���̺� �ǳ��� ������ 10���� ȭ�� ���ͺ並 �����ߴ�.

Read more »

세월호참사 10년, 우리는 안녕한 사회를 원한다4.16세월호참사를 기억하는 청년들이 모여 '4.16 10 10 10 프로젝트' 진행

Read more »

����ȣ 10�ֱ�, �� ��������ȸ ���������� ���� ��Ǯ�̡������� �� ������� ��10�� ������ �귯�� �׳��� ��ݰ� ������ ������ �ʴ´١��� ����ȣ 10�ֱ� ��ȸ�� ������.������ȣ ���硯 10�ֱ⸦ ����...

Read more »