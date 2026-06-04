잠실7동 투표소, 투표용지 부족과 투표함 반출 저지 시위 격화

서울 송파구 잠실7동 제2투표소에서 투표용지 부족 사태가 발생하고, 투표함 반출을 막으려는 시민 시위가 22시간 이상 이어졌다. 중앙선관위의 인쇄 비율 하향 조정과 선거 관리의 취약점이 논란이 되고 있다.

서울 송파구 잠실7동 제2투표소에서 6월 3일 지방선거와 국회의원 재·보궐선거를 앞두고 투표용지 부족 사태가 발생했다. 투표시간이 오후 10시까지 연장된 뒤에도 투표함에 남은 약 2천 장의 투표지를 어떻게 처리할지에 대한 갈등이 격화되었다.

보수 성향 유튜버와 시민들 약 1천400명이 우성아파트 경로당에 설치된 투표소 주변에 모여 투표함 반출을 막겠다는 구호를 외쳤으며, 시위대는 투표함 두 개를 직접 차단하는 '스크럼' 진형을 형성했다. 이들은 투표용지 부족이 부정선거를 유발할 수 있다는 주장을 내세우며, 투표함이 개표장으로 이동되는 것을 강력히 저지했다. 특히, 전한길(본명 전유관)이라는 유튜버가 오후 7시경 연설에서 "과격한 시위는 피해야 한다"는 당부를 하고 난 뒤에도 시위는 침묵을 유지하며 소리를 최소화하려는 모습을 보였지만, 진보 성향 유튜버가 앰프를 이용해 소리를 증폭시키면서 상황이 다시 격화되었다.

시위가 시작된 이후 약 22시간이 흐른 6월 4일 새벽, 투표소 관계자 중 한 명이 건강 악화로 이송되었다는 보도가 나왔다. 구급대가 현장에 도착해 환자를 들것에 싣고 건물 밖으로 나가자, 일부 시위대는 이송 과정에서 표가 외부로 유출될 수 있다며 가방 수색을 요구했다. 그러나 시위대는 "투표용지가 고갈된 초유의 사태이므로, 공정한 선거를 위해서는 아직 개표 작업을 시작하면 안 된다"는 입장을 고수했다. 중앙선거관리위원회는 이번 지방선거에서 최소 인쇄 비율을 기존 60∼70%에서 낮춰 시행했으며, 이는 2022년 대선·지선과 2024년 총선 때보다 감소된 수치이다.

선관위 내부에서는 남은 투표용지가 과다하게 배출되는 상황에 대한 우려가 제기되고 있었으며, 이번 사태는 그 우려가 현실화된 사례로 평가받고 있다. 현장에서의 충돌은 여전히 이어지고 있다. 투표함이 개표장으로 이동되지 못한 채 24시간에 가까운 시간이 흐른 지금, 선관위는 공식적으로 투표 종료를 선언했지만 실제 개표 작업은 지연된 상태다. 시위대는 투표소를 봉쇄한 뒤, "투표가 일시 중단된 만큼 개표는 공정성을 훼손한다"며 지속적인 저항을 예고하고 있다.

한편, 시민들 사이에서는 투표용지 부족이 선거 과정에 미칠 파장과, 선관위의 인쇄 정책 변화가 적절했는지에 대한 논의가 활발히 이어지고 있다. 이번 사건은 선거 관리 시스템의 취약점을 드러내며, 향후 선거 운영에 대한 제도적 개선 요구를 증폭시킬 전망이다





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선거 투표용지 부족 시위 투표함 반출 중앙선관위

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