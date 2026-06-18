서울 송파구 잠실올림픽공원에서 14일째 이어지고 있는 무단점거 시위 현장에서 흉기 자해와 협박, 시위 참가자들 간 몸싸움, 사실 확인 불가한 음모론 확산 등 논란이 끊이지 않고 있다. 시위는 전국체육대회 투표용지 부족 사태에 대한 항의에서 시작되었으나, 장기화되며 본래 취지가 퇴색하고 각종 음모론이 난무하며 성격이 변질되고 있다는 비판이 제기된다.

2024년 4월 18일 서울 송파구 잠실올림픽공원 핸드볼경기장 2-1 출입구 인근에서 한 청년이 공중제비를 돌며 시위에 참가하고 있다. 현장에서는 지난 16일 대한체육회 산하 체육단체 출입을 방해한 일명 '올다르크' 여성을 비판하는 그림과 세계선거기관협의회(A-WEB)가 부정선거를 수출한다는 내용의 패널이 설치되어 있다.

시위가 14일째 접어든 가운데, 흉기 자해와 협박, 시위 참가자들 사이의 몸싸움과 시비 등 논란이 끊이지 않고 있다. 경찰에 따르면, 서울송파경찰서는 4월 17일 오후 10시 24분께 올림픽공원 핸드볼경기장 1-3 출입구 근처에서 A씨(30대)가 자신의 팔을 자해한 뒤 흉기를 휘둘러 특수협박 혐의로 체포했다. A씨는 피를 흘리며 왼손에는 태극기를, 오른손에는 흉기를 들고 "안에서 사람이 죽고 있다"라고 소리쳤다. A씨는 팔 부상으로 수술이 필요해 구속영장 신청 여부를 검토 중이다.

체포 후 시위 참가자들이 바닥에 흘린 그의 피를 물로 닦아내는 장면이 목격되었다. 또한 소셜미디어(SNS)에서는 A씨가 중국인 유학생으로 추측된다는 내용이 퍼졌다. 송파경찰서를 겨냥한 온라인 협박 게시물에 대해서도 내사가 진행 중이다. 중랑경찰서는 17일 언론사 기사에 달린 '송파경찰서 무기고 털고, 우리도 민주화 유공자 돼보자'는 댓글에 대한 112 신고 사건을 배당받아 피의자 추적에 나섰다.

시위 현장에서는 참가자들 간 몸싸움을 동반한 시비도 빈번히 발생한다. 서로의 패널이나 현수막 문구가 마음에 들지 않는다며 발로 짓이겨 부수는 일도 잦다. 4월 16일 오후에는 한 여성이 'A-WEB이 부정선거를 전세계에 수출하고 있다'는 음모론 패널을 발로 차서 훼손하다 시위대 여러 명과 언쟁을 벌였다. 이 여성은 '저걸 밟아서 부러뜨린 게 문제가 되느냐'고 항의하며 경찰에 의해 시위대와 분리되어 현장 조사를 받았으며, 그 자리에는 '사유재산 훼손 및 이동금지, 재물손괴죄 적용됨'이라는 손 글씨가 적혔다. 현장에서는 사실 확인이 어려운 다양한 주장들이 제기되고 있다.

한 청년은 "A-WEB이 콩고에 부정선거 시스템을 수출해 내전이 발생했고, 수십만 명이 죽었다"고 주장했다. 점거 시위가 2주 이상 장기화되며 본래 취지가 퇴색했다는 지적도 나온다. 투표용지 부족으로 인한 참정권 침해가 본질인데, "중국이 개입해 선거 부정을 저질렀다" 등의 근거 없는 음모론이 확산되면서 시위의 성격이 변질되고 있다는 것이다. 수도권에 사는 30대 남성은 "투표용지가 없어 투표를 못하는 참정권 부정에 분노해 왔지만, 콩고 문제나 한미 공조수사 이야기를 하는 사람들이 판을 치니 더 와야 할 이유를 찾지 못하겠다"고 말했다.

시위 참가 인원은 주말 최대치의 3분의 1 수준으로 감소한 것으로 보인다. 서울 실시간 도시데이터에 따르면 4월 18일 정오 기준 올림픽공원 실시간 인구는 8500~9000명이며, 가장 많은 연령대는 60대 이상(26.1%)이다. 소방 당국은 온열질환 환자 발생에 대비해 현장 인근에 119 구급차를 주말보다 더 많이 배치했다. 현장 바닥에는 도화지가 깔려 있다.

이 시위는 대한체육회와 중앙선거관리위원회가 공동으로 주최한 전국체육대회 투표용지 부족 사태에 대한 항의에서 시작되었으나, 점차 A-WEB과 중국 개입 등 다양한 음모론이 난무하는 장기화된 점거 시위로 변질된 상황이다





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잠실올림픽공원 시위 A-WEB 부정선거 투표용지 부족 참정권 침해 음모론 확산

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