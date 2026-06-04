잠실 투표소 앞 밤샘 시위…투표함 인수 저지에 주민 피해 호소

서울 송파구 잠실7동 제2투표소에서 투표지 부족 사태가 발생한 후, 200여 명의 부정선거 주장 지지자들이 투표함 인수를 막으며 밤샘 시위를 이어가고 있다. 주민들은 소음과 주차 문제로 큰 불편을 겪고 있으며, 선관위와 아파트 측 모두 해결책을 찾지 못하고 있다.

4일 서울 송파구 잠실7동 제2투표소 앞. 전날 전국동시지방선거 투표일인 3일 이곳에서 투표지 부족 사태가 발생하자, 200여 명의 부정선거 주장 지지자들이 투표함 인수를 막고 있다. 강윤정 기자.

'투표지 부족' 사태가 발생한 지 22시간 넘게 서울 송파구 잠실7동 제2투표소 인근에 200여 명이 모여 '재투표'를 외치고 있다. 이 투표소에서 나온 약 2000명의 투표지는 아직 개표되지 않았다. 서울시선거관리위원회 관계자가 설득에 나서려다 충돌도 발생했다. 4일 오후 4시쯤, 1800여 가구 아파트 단지 내에 있는 이 투표소 앞에는 150~200명의 인파가 '조작 선거', '재투표', '독재 타도'를 연이어 외쳤다. 시위대 중 일부는 앞에 서서 '노태악(중앙선거관리위원장)이 나와서 선거 무효를 선언해야 한다', '윤석열 대통령이 선거 부정을 타파하고 나라를 되찾자고 했다'고 말했다.

진행자는 '우리가 이기려면 증거가 있어야 한다'며 '단 한 명도 빠지지 말고 현장으로 와서 주권을 지키자'고 덧붙였다. 투표소 뒤편에는 10~20명이 앉아 투표함이 나가지 못하도록 막았다. 청주에서 온 50대 남성은 '오세훈이든 한동훈이든 다 각본에 있는 연극'이라며 '남은 것은 국민혁명뿐'이라고 말했다. 두 차례(새벽과 정오) 방문한 혁신당 황교안 대표도 시위대를 격려하며 '우리는 주권이 도둑맞는 그 (투표) 상자를 막으려는 것', '여러분이 계시기에 저도 계속 싸우겠다'고 말했다.

한 남성은 확성기를 들고 '저희 부대(선거부정 및 부패방지대책단)가 조작선거를 증명할 사진을 다 확보했다'고 외쳤다. 일부는 '오세훈 서울시장이 당선됐으니 시위를 중단해야 한다'며 자리를 떴다. 아파트에 사는 40대 여성은 '(투표지 부족이) 가당치 않지만, 오 시장이 정식으로 당선 인증을 받으려면 이렇게 막아서는 안 된다'며 '상황을 정리한 뒤에 책임을 묻거나 처벌을 해야지 지금 이러면 안 된다'고 말했다. 60대 최씨도 '이겼는데, 다음 절차를 위해 투표함이 개표되어야 하니까 시위대도 답답할 것'이라고 말했다. 부정선거 주장 지지자 약 200명은 4일 서울 송파구 잠실7동 제2투표소 앞에서 우산을 쓰고 모였다.

안효빈 기자. 소음과 주차 문제로 주민 불만이 커지고 있지만 선관위나 아파트 측 모두 뾰족한 해결책이 없다. 아파트 주민 이모(14)군은 '어젯밤부터 시끄러워서 너무 시끄럽고, 지금도 학교에서 돌아오는데도 여전히 있다'며 '우리 개도 계속 짖어서 그냥 가버렸으면 좋겠다'고 말했다. 아파트 관리사무소 관계자는 '시위대가 있어 주차장이 부족해 아파트 밖에 주차한 차량이 견인되거나 불법 주차 딱지가 떼이는 신고가 계속 들어온다'며 '소음 때문에 잠을 못 자서 정신적 피해가 크다는 전화가 관리사무소로 계속 온다'고 말했다.

오전 11시 15분쯤 김범진 서울시선거관리위원회 사무총장이 방문해 시위대를 설득하려 했지만 시위대는 '어디 가?

'라며 막아섰다. 과정에서 한 시위자가 김 사무총장의 멱살을 잡기도 했다. 통과시키려는 쪽과 막으려는 쪽 사이에 마찰도 있었다. 투표소 안 투표함은 아직 밖으로 나오지 않고 있다.

중앙선관위는 이 투표함에 약 2000명의 표가 들어 있는 것으로 추산했다. 서울시선관위는 '장기화되는 항의에 대한 대책을 논의 중이나 아직 결정된 것은 없다'며 '결정되는 대로 알리겠다'고 말했다





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투표지 부족 부정선거 시위 잠실투표소 주민 피해 선관위

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