잠실 스타들의 이별 게임, 44년 역사에 마지막 인사

서울 잠실야구장에서 열린 '잠실 더 라스트 이닝' 이벤트 경기에서 이만수, 김태균 등 전설들이 마지막 경기를 치렀다. 올해 철거 후 2032년 돔구장으로 재탄생하는 구장의 의미와 경기 결과를 정리한다.

14일 오후 2시, 서울 잠실야구장 은 흐린 날씨와 오락가락하는 빗방울 속에서도 팬들의 뜨거운 열기로 가득 찼다. 1982년 개장 이후 올해로 마지막 시즌을 보내는 이 구장을 기념하기 위해 마련된 '잠실 더 라스트 이닝 by 르노' 이벤트 경기가 열린 것이다.

관중석은 잠실야구장의 마지막을 배웅하려는 팬들로 만원 가까이 차올랐다. 외야의 '르노존'은 개장 당시인 1982년의 입장권 가격인 3000원을 재현해 운영했으며, 내야 지정석까지 모두 매진되며 왕년의 스타들을 향한 애정을 확인시켰다. 시구식에는 한국프로야구 르네상스를 이끈 두 거장인 김응용 전 감독과 김성근 전 감독이 마운드에 올라 우레와 같은 함성을 자아냈다.

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이만수 김태균 등 전설들의 마지막 무대

이번 경기는 동군과 서군으로 나뉜 프로야구 원년부터 1990~2000년대 스타들이 모두 출전해 마지막 땀방울을 흘린 자랐다. 동군에는 이만수, 류중일, 박노준, 이승엽, 이대호, 더스틴 니퍼트, 오승환 등이 뛰었고, 서군에는 김성한, 김봉연, 김성래, 이순철, 송진우, 이종범, 이병규, 박용택, 김태균, 박병호, 구대성, 장종훈 등이 '잠실'이 새겨진 유니폼을 입었다.

동군의 선발 투수는 1982년 오비 베어스 원년 우승의 주역인 박철순이었고, 서군 선발은 해태 왕조의 '팔색조' 조계현이 맡았다. 비록 과거만큼 빠른 속구나 날렵한 주루를 보여주기에는 체력적인 한계가 있었지만, 타석에선 현역 시절의 뜨거운 눈빛을 보여주었고 팬들은 그들의 헛스윙과 안타 하나하나에 과거의 응원가를 목청껏 부르며 화답했다.

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서군 5-2 승리, 김태균의 홈런 더비 우승

경기 결과는 서군의 5-2 승리로 마무리됐다. 3회초 이병규의 2루타에 이어 김태균의 적시타로 선취점을 잡은 서군은 승리를 굳혔다. 특히 마지막 7회에는 오승환(동군)과 구대성(서군)의 마무리 투수 대결이 펼쳐졌으며, 구대성은 7회초 대타로 나와 오승환을 상대로 안타를 기록하기도 했다.

홈런 더비에서는 김태균이 이대호를 제하고 우승했다. 인기스타상은 동군의 김재호가, 최우수선수는 서군의 이병규가 각각 수상했다. 이 모든 순간은 단순한 승패를 가리는 경쟁이 아니라, 청춘을 함께한 공간에 보내는 마지막 인사이자 또 다른 시작을 기약하는 의식이었다.

44년 역사의 종식, 2032년 돔구장 재탄생

1982년 7월 문을 연 잠실야구장은 2026년 11월까지 44년 동안 한국시리즈의 환희와 눈물, 라이벌전의 함성이 켜켜이 쌓인 한국 야구의 중심지였다. 이날 마지막 이닝은 빗에 젖은 그라운드 위로 쏟아지는 팬들의 뜨거운 박수 속에 조용히 막을 내렸다.

이제 잠실야구장은 올해 말 철거 작업에 들어간다. 대신 이 자리에는 2032년 완전한 돔구장으로 다시 태어날 새 stadium이 기대된다. 팬들은 이번 이벤트를 통해 구장의 마지막을 함께하며, 과거의 추억을 정리하고 새로운 시대의 문을 기다리고 있다.