잠실 개표소 봉쇄 시위 1박 2일째 계속…부정선거 주장하며 재선거 요구

투표지 부족 사태를 규탄하며 재선거를 요구하는 시위가 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 앞에서 1박 2일째 이어지고 있다. 부정선거를 주장하는 시민과 보수 유튜버 등이 모여 투표함 반출을 막고 있으며, 다양한 세력이 참여해 각자의 입장을 표명하고 있다.

투표지 부족 사태를 규탄하며 재선거를 요구하는 ' 잠실 개표소 봉쇄 시위'가 1박 2일째 계속되고 있다. 6일 개표소인 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 앞에서는 부정선거를 주장하는 시민들과 보수 성향 유튜버 등이 모여 구호를 외치며 투표함이 반출되지 못하도록 감시하고 있다.

전날 잠실7동 제2투표소를 봉쇄한 시위대를 경력 1천여명으로 강제 해산했던 경찰은 이날 별다른 움직임을 보이지 않고 있다. 시위 참가자 상당수는 20∼30대로 휠체어를 탄 참가자나 영유아를 동반한 가족들도 보이며, 현장에서는 음료와 먹거리, 부채, 보조배터리, 선캡 등이 무료로 배부되고 있다. 자유와혁신 황교안 대표와 이영돈 PD 등 부정선거를 주장해온 인사들도 참석해 재선거와 야당 추천 특별검사 수사를 촉구하는 성명을 발표했다.

한편 한국대학 총학생회 공동포럼은 사태 진상 규명을 촉구했고, 사랑제일교회 전광훈 목사가 이끄는 대한민국바로세우기운동본부는 윤석열 대통령의 계엄령이 옳았다고 주장했다. 국민의힘 김민수 최고위원 청와대 집회에선 이재명 정부 책임론이 제기되었고, 진보성향 촛불행동은 부정선거 음모론자를 비판하며 촛불대행진 집회를 열었다. 선관위 관계자들은 시위 참가자를 피해 빠져나간 것으로 알려졌지만 선관위는 사실 확인을 거부했으며, 개표소 내 직원 존재 여부에 대해서도 공식 입장을 밝힐 수 없다고 했다.

기획사 하이브는 개표소에서 입장 팔찌를 배부하려던 계획을 수정하며 동선을 분리했고, 이로 인해 큰 혼란은 없었다. 개표는 전날 오후 3시께 종료되었지만 일부 시위 참가자들이 표를 자의로 반출할 수 있다며 선관위 직원들의 출입을 막아온 상황이다





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