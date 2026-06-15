잠실 개표소 봉쇄 시위로 인한 체육 단체 행정 마비 사태

6·3 지방선거 투표용지 부족 사태로 촉발된 잠실 개표소 봉쇄 시위가 장기화하면서 올림픽공원 핸드볼경기장 입주 체육 단체들의 행정 기능이 마비되고 있다. 대한체육회 및 9개 종목단체는 기자회견을 열어 업무 방해 피해를 호소하며 신속한 공권력 행사를 요청했고, 선수와 직원에 대한 2차 가해와 국제 대회 유치 차질 우려까지 제기되고 있다.

2026년 6월 3일 지방선거에서 발생한 투표용지 부족 사태로 인해 촉발된 잠실 개표소 봉쇄 시위 가 11일째 이어지면서 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 에 입주한 여러 체육 단체들의 행정 기능이 완전히 마비되는 사태가 벌어졌다.

대한체육회와 9개 종목단체 관계자들은 15일 서울올림픽파크텔에서 기자회견을 열어 심각한 업무 방해 피해 상황을 호소하며 경찰의 조속한 공권력 행사를 요청했다. 시위대가 개표소 주변을 점거하면서 체육 단체 사무실 출입이 차단되고 필수 서류 및 데이터 이동조차 20분도 허용되지 않는 등 일상 업무가 중단되었다. 이에 유승민 대한체육회장은 '우리 선수들이 여론의 돌팔매질을 당하는 참담한 일이 벌어졌다. 분노를 금할 수 없으며 단체들이 협심해 강력하게 대응할 것'이라고 강조했다.

특히 핸드볼 유소년 국가대표팀 선수들이 시위대에게 가방 수색을 당하는 등 2차 피해도 발생했고, 일부 직원들은 개인 정보가 유포되어 협박 전화와 문자를 받고 있다고 밝혔다. 또한 비자 발급 협조 업무 중단으로 인해 외국 선수단 입국에 차질이 생기고 있으며, 향후 국제 대회 유치에 악영향이 미칠 수 있다는 경고도 나왔다. 대한펜싱협회는 선수들이 장비를 빌려 출국 준비를 스스로 해야 하는 '각자도생' 상황이며, 호텔 예약비 송금조차 불가능해 아시아연맹을 통해 숙소 예약을 부탁하고 있다고 토로했다. 이로 인해 2028년 LA 올림픽 선발전까지 연쇄적 악영향이 예상된다.

체육 단체 측은 행정 구역과 투표함이 완전히 분리되어 있음에도 부정선거를 저지른다는 오해를 받고 있다며, 물리적 충돌은 원치 않지만 조속한 공권력 투입을 요청했다





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