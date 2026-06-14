잠실 개표소 봉쇄시위 장기화…주말 맞아 1만명대 재집결

주말을 맞아 다시 세를 불린 잠실 개표소 봉쇄시위가 장기화 조짐을 보이고 있다. 경찰은 장기전에 대비하며 평화 시위 보장과 불법 행위 엄정 대응 방침을 밝혔다.

14일 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 인근에서 열린 개표소 봉쇄시위 가 주말을 맞아 다시 확대되며 장기화 조짐을 보이고 있다. 경찰 비공식 추산에 따르면 이날 오전 10시 기준 약 600명이 모였지만, 전날 오후 10시 30분에는 최대 1만9000여 명까지 늘어났다.

시위대는 주중에는 규모가 줄었다가 주말에 다시 급증하는 패턴을 보이고 있으며, 2030 세대가 대거 합류하면서 이번 사태가 단순한 이념 대립이 아니라 부정선거 의혹에 대한 공분이라고 주장하고 있다. 현장에서는 '재선거', '부정선거 재선거', '당일투표수개표' 등의 구호가 오가고 있으며, 일부 참가자들은 텐트와 모기장을 설치하고 노숙을 이어가고 있다. 공원 내 무인 정산기 등 시설물에는 태극기가 그려진 전단이 부착되는 등 시위 분위기가 고조되고 있다. 경찰은 주최자가 없는 이번 시위에 대해 적극적인 제재가 어려운 상황이다.

올림픽공원이 주거지와 떨어져 있어 소음 민원이 적고, 개표가 이미 완료돼 선거 사무를 명분으로 한 제재도 쉽지 않다. 이에 경찰은 단기간 내 해산이 어렵다고 판단, 장기전에 대비하고 있다. 한 경찰 관계자는 선거 무효 소송이나 국정조사, 검경 합동수사 등을 통해 시위대의 요구가 해소돼야 사태가 정리될 것이라고 전망했다. 경찰은 평화 시위는 보장하되, 개별 불법 행위에는 엄정 대응한다는 방침을 유지하고 있다.

사태의 변곡점으로는 체육단체의 반발과 법원의 결정이 꼽힌다. 핸드볼경기장 봉쇄로 인해 체육단체의 업무가 방해를 받고 있으며, 이들은 오는 15일 경기장 진입을 촉구하는 기자회견을 열고 경찰과 함께 재차 진입을 시도할 예정이다. 또한 법원이 개표소 내 투표함과 투표지에 대한 보전 명령을 내릴 경우 현장 상황이 급변할 수 있다. 이미 두 차례 기각된 바 있지만, 추가 법적 조치가 시위대의 동력에 영향을 미칠 것으로 보인다.

시위가 열흘째로 접어들면서 경찰과 시위대 간의 긴장감이 고조되고 있으며, 사회적 논란도 커지고 있다. 전문가들은 이번 사태가 단기간에 해결되기 어렵고, 정치권과 사법부의 개입이 필요하다고 지적한다





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