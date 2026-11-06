자전거 여행 유튜버 진쓰레블, 볼리비아 대형 트럭 사고로 숨져

자전거로 세계를 여행한 유튜버 진쓰레블이 볼리비아 교통사고로 사망했다. 7만 구독자는 큰 슬픔에 잠겼으며 가족은 영상의 마지막 업로드를 준비하고 있다.

자전거로 전 세계를 누비며 구독자들에게 여행의 감동을 전해온 유튜버 진쓰레블 (본명 조진우, 33세)이 남미 볼리비아 에서 발생한 교통사고 로 숨졌다. 고인의 형은 지난 5일 한국시각으로 진쓰레블 의 유튜브 공식 계정을 통해 부고를 알렸으며, 가족들은 깊은 슬픔 속에서 고인의 마지막 여정을 정리하고 있는 것으로 알려졌다.

볼리비아 엘알토서 대형 화물트럭에 치여 사망

진쓰레블은 지난 4일 현지시간 오전 볼리비아 엘알토(El Alto)에서 자전거 여행을 하던 중 대형 화물트럭과 충돌하는 사고를 당했다. 이 사고로 인해 그는 현장에서 숨졌으며, 볼리비아 현지 언론 유니텔(Unitel) 등을 포함한 현지 매체들도 이 비보성을 보도했다. 고인의 형은 부고 문구를 통해 친동생인 조진우가 너무나도 갑작스럽게 대형 트럭과의 교통사고로 인해 세상을 떠났다고 전하며 유가족이 깊은 슬픔과 황망함 속에 고인을 추모하고 있다고 전했다.

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가족의 추모와 미확인 정보 확산 경고

고인의 형은 진쓰레블이 많은 이들의 사랑과 응원을 받아왔음을 강조하며, 사망 소식과 관련하여 확인되지 않은 추측이나 사실과 다른 내용의 확산을 삼가해달라고 요청했다. 그는 가족들이 고인을 애도하고 추모하는 수많은 따뜻한 마음을 평생토록 감사히 잊지 않고 간직하겠다고 밝혔다. 또한 진쓰레블의 영상이 생전 편집해놓은 대로 마지막 선물이 될 것이라고 전하며, 고인이 무사히 한국에 돌아오는 남은 시간 동안 많은 이들이 함께해줄 것을 부탁했다.

최종 여정 영상 공개 및 가족의 이동 소식

가족들은 현재 볼리비아로 향하기 위한 이동 중이며, 진쓰레블이 생전에 준비한 여행 영상이 오는 7일 오후 6시 15분에 업로드될 예정이라고 밝혔다. 형은 마지막 영상이 많은 성원을 보내주셨던 구독자들에게 추억의 선물로 남게 될 것이라고 전했다. 또한 고인의 유해를 한국으로 모시는 과정 중 많은 이들에게 진우를 오래 기억해달라고 호소하며, 가족들의 심정을 헤아려 달라고 덧붙였다.

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7만 구독자가 기려온 자전거 세계일주

진쓰레블은 유럽과 북미는 물론 최근에는 남미를 자전거로 여행하며 그 생생한 여정을 영상에 담아 공유해온 크리에이터다. 그의 유튜브 채널 구독자는 약 7만여 명에 달하며, 채널 소개란에는 '자전거로 세계지도에 그림을 그리는 중'이라는 문구가 적혀 있었다. 이러한 활동은 단순히 여행을 기록하는 것을 넘어, 많은 이들에게 삶의 동기를 부여하는 존재로 자리매김했다.

감사한 마음과 슬픔을 담은 구독자의 추모

진쓰레블의 갑작스러운 소식으로 구독자들은 눈물을 삼키며 고인을 추모하고 있다. 한 구독자는 게으름을 피우고 무기력해질 때마다 페달을 밟는 진우님의 모습이 자신에게 큰 동기부여가 되었는데, 이제 길을 잃은 것 같다고 전했다. 또 다른 60대 구독자는 오르막에서 포기하지 않고 애쓰는 모습을 보며 아들 또래인 그에게서 많이 배웠다고 말하며 슬픔을 표현했다.

한 구독자는 초롱초롱한 눈동자와 대자연으로 향하는 자전거가 자신에게 에너지를 주는 힘이었다며 진쓰레블의 명복을 빌었다. 이처럼 많은 사람들은 그의 여행이 단순한 기록을 넘어 삶에 에너지와 희망을 주는 원동력이 되었음을 공통적으로 기억하고 있으며, 그의 마지막 여정이 따뜻하게 마무리되기를 바라는 마음을 전하고 있다.