자영업자 19만명 투잡 뛰어…고용주 부업은 30.2% 증가

지난 8월 기준 자영업자 19만3천명이 본업 외에 부업을 하고 있으며, 직원을 둔 고용주 자영업자의 부업이 1년 새 30.2% 늘었다. 자영업자 투잡의 배경과 정책 과제를 짚어본다.

국가데이터처 가 8일 경제활동인구조사 마이크로데이터를 분석한 결과, 지난 8월 기준 전체 자영업자 578만4천명 가운데 19만3천명이 본업 외에 부업을 하고 있는 것으로 나타났다. 자영업자가 3년 만에 증가세로 돌아선 가운데 나온 수치로, 생계를 위해 사업과 부업을 함께 꾸리는 자영업자가 적지 않다는 사실을 보여준다.

수도권에서 1인 판촉물 제작·납품 업체를 운영하는 이아무개(35)씨도 이 흐름에 속한다. 이씨는 퇴근 후 밤 시간을 활용해 소규모 업체의 상품 포장재나 온라인 쇼핑몰 페이지를 디자인하는 프리랜서 디자이너 일을 병행하고 있다. 다만 이씨 사례는 통계 기준상 부업으로 잡히지 않는다.

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자영업자 부업 규모와 고용주 증가세

지난 8월 기준 부업을 하는 자영업자는 19만3천명이며, 이 가운데 고용원이 없는 나 홀로 사장님은 16만9천명이었다. 고용원이 있는 고용주 자영업자는 2만4천명으로 집계됐다.

나 홀로 사장님의 투잡 규모는 1년 전보다 5.6% 감소했다. 그러나 나 홀로 사장님 430만3천명 가운데 100명 중 4명(3.9%)꼴로 사업체를 경영하면서 부업을 하고 있었다. 반면 고용주 자영업자는 148만1천명 중 2만4천명이 투잡에 나섰고, 이 수치는 1년 전 1만8천명보다 30.2% 늘어난 것이다. 직원을 둔 자영업자의 부업 확산이 두드러진다는 의미다.

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통계에 잡히지 않는 사례까지 고려하면 투잡에 나선 자영업자는 이보다 훨씬 많을 것으로 추정된다. 조사 방식상 포착되지 않는 부업이 존재하기 때문이다.

부업 통계 기준과 사업소득 부족 현실

국가데이터처 관계자는 비임금근로 형태의 일을 두 가지 이상 하는 경우는 부업으로 간주하지 않는다고 설명했다. 자영업을 하면서 월급을 받는 임금근로 형태로 일해야 부업 통계에 잡히며, 배달 라이더나 대리운전, 프리랜서 같은 일은 또 다른 자영업으로 분류돼 통계상 부업에 해당하지 않는다.

이씨는 자기 사업체를 운영하면서 남는 시간에 일을 하다 보니 주변에서도 고정적인 일자리보다 프리랜서 형식의 부업을 많이 택한다고 말했다. 이씨는 일이 항상 많은 것도 아니고 비수기에도 사무실 임대료 같은 고정비는 꾸준히 나가기 때문에 몸은 힘들어도 부업을 할 수밖에 없다고 설명했다.

자영업자들이 부업에 뛰어드는 근본 이유는 사업소득이 충분하지 않기 때문이다. 국가데이터처 가계동향조사 마이크로데이터에 따르면 올해 상반기 기준 고용원 없는 자영업자 가구의 월평균 사업소득은 311만5천원으로, 가계지출 375만7천원보다 64만2천원 부족했다. 고용원이 있는 자영업자도 사업소득 566만3천원이 가계지출 571만3천원에 미치지 못했다.

자영업 구조와 창업 확대를 둘러싼 시각

양준석 가톨릭대 교수(경제학)는 우리나라에서 퇴직 후 요식업 같은 저부가가치 서비스 자영업에 뛰어드는 경우가 많다고 지적했다. 양 교수는 이런 분야는 경쟁이 치열하고 생산성도 낮아 돈을 많이 벌기 어렵기 때문에 투잡이 나타난다고 분석했다.

국가데이터처가 4일 발표한 비임금근로 부가조사 결과를 보면, 8월 자영업자 규모는 1년 전보다 10만9천명(1.9%) 증가해 2023년 이후 3년 만에 증가로 돌아섰다. 다만 최근 1년 이내 사업을 시작한 자영업자의 절반 가까이(47.0%)는 사업 준비 기간이 1~3개월 미만이었고, 3명 중 1명 이상(35.2%)은 사업자금 500만원 미만의 소액 창업이었다. 5명 중 1명(21.7%)은 임금근로자로 취업이 어려워서 창업했다고 답했으며, 세 응답 모두 전년 대비 비중이 올랐다.

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이정희 중앙대 교수(경제학)는 소액 창업이라도 회수하지 못한 채 폐업하면 당사자가 다시 일어서기 쉽지 않다고 지적했다. 이 교수는 창업의 양적 성장뿐 아니라 얼마나 준비된 창업인지, 얼마나 경쟁력을 갖췄는지 살펴 건강한 창업이 이뤄지도록 해야 한다고 강조했다.

생계형 자영업자 실태를 연구한 국회미래연구원의 안수지 부연구위원은 생계형 창업, 디지털 미활용, 영세한 규모라는 세 가지 요소가 겹치면서 자영업 성과가 개선되기 어려운 구조가 만들어지고 있다고 진단했다. 안 부연구위원은 정책의 무게중심을 창업 장려와 금융 지원에서 경영 인프라와 운영 구조 개선으로 옮겨갈 필요가 있다고 제언했다.

정책 과제와 자영업자 생존 전망

정부는 청년 고용 한파 등 일자리 문제가 장기화하자 창업을 대안으로 제시하고 있다. 전문가들은 자칫 부실 자영업자만 늘어날 수 있는 만큼 창업의 양적 확대와 함께 질적 성장도 도모해야 한다고 지적한다.

전문가들은 노동시장이 역동성을 회복해 양질의 일자리가 늘어나는 동시에, 자영업자의 생산성 향상을 지원할 수 있는 실질적인 구조 개선이 필요하다고 조언했다. 정부가 추진하는 창업 사회로의 전환이 실제 소득 개선으로 이어지려면 경영 인프라와 디지털 활용을 뒷받침하는 지원이 병행돼야 한다는 것이다.

투잡에 나선 자영업자들에게는 당장 고정비를 감당할 수 있는 사업소득 확보가 과제로 남아 있다. 자영업으로 벌어들인 돈만으로는 생활비와 세금, 이자비용 같은 지출을 감당하기 어려운 현실에서 부업은 생계를 지탱하는 마지막 수단이 되고 있다.