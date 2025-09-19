자영업자 대부업 대출 폭증, 경기 침체 늪에 빠진 취약 소상공인

경기 침체와 소비 부진으로 자영업자들의 대부업 대출이 급증하고, 제도권 금융에서 밀려난 이들이 불법 사금융으로 내몰리는 악순환이 심화되고 있습니다. 전문가들은 자영업자 신용 회복과 제도권 금융 접근성 강화를 위한 특단의 대책 마련을 촉구합니다.

경기 침체 와 소비 부진 의 장기화로 인해 취약한 소상공인들의 대부업 대출 잔액이 급증하며 심각한 재정난에 직면하고 있습니다. 특히 3개월 이상 연체된 자영업자 들의 대부업 대출 잔액이 1년도 채 안 되는 기간 동안 3배 가까이 증가한 것은 심각한 문제로 지적됩니다. 나이스신용평가 자료에 따르면, 지난해 말 2356억 원이었던 이들의 대부업 대출 잔액은 올해 7월 기준 6205억 원으로 폭증했습니다. 이는 고금리 시대에 원리금 상환의 어려움을 겪는 자영업자 들이 '버티기 대출'에 내몰리고 있음을 시사합니다. 제도권 금융의 문턱이 높아지면서 대부업체뿐만 아니라 상호금융, 정책금융 기관 대출까지 증가하며, 자영업자 들의 부채 부담은 더욱 가중되고 있습니다. 상호금융 대출은 2조 8천억 원 이상 늘었고, 정책금융 기관 대출 또한 5천억 원 이상 증가했습니다.

이러한 상황은 자영업자들이 겪는 어려움이 단순한 일시적인 문제가 아니라, 장기적인 경기 침체와 소비 부진으로 인한 구조적인 문제임을 보여줍니다.\경기 침체가 장기화되면서, 심지어 연체가 없는 자영업자들조차 대부업 대출에 의존하는 경향이 나타나고 있습니다. 대부업 개인사업자 대출 잔액은 1년도 안 되는 기간 동안 2배 가까이 증가하며, 자영업자들이 얼마나 어려운 상황에 처해 있는지 보여줍니다. 원자재 가격 상승, 임차료 부담 증가 등 고정비 부담은 커지는 반면, 매출 감소로 현금 흐름이 악화되면서 자영업자들은 벼랑 끝에 몰리고 있습니다. 금융당국의 가계대출 규제 강화 또한 자영업자들이 제도권 금융에서 자금을 조달하기 어렵게 만들어, 고금리 사금융으로 내몰리는 악순환을 심화시키고 있습니다. 전문가들은 팬데믹 기간 동안 낮은 금리로 대출받았던 자영업자들이 금리 인상으로 인해 상환에 어려움을 겪으면서, 한계 상황에 직면했다고 분석합니다. 2020년부터 2022년까지 예금은행의 기업대출 금리가 급등한 것은 이러한 어려움을 더욱 악화시키는 요인으로 작용했습니다. 이러한 상황은 단순히 개별 자영업자들의 문제가 아니라, 경제 전체의 불안정성을 높이는 심각한 문제로 이어질 수 있습니다.\더욱 심각한 문제는 제도권 금융에서 밀려난 취약 자영업자들이 불법 사금융으로 내몰리고 있다는 점입니다. 금융감독원에 접수된 불법 사금융 상담 및 신고 건수는 꾸준히 증가하며, 불법 사금융 이용 피해가 심각한 수준임을 보여줍니다. 서민금융연구원에 따르면, 지난해 제도권 금융에서 불법 사금융으로 이동한 저신용자는 최대 6만 1천 명에 달하며, 이용 금액은 7900억 원에 육박했습니다. 이는 정부의 최고금리 인하 정책에도 불구하고, 저신용 자영업자들이 여전히 불법 사금융의 덫에서 벗어나지 못하고 있음을 보여줍니다. 이와 같은 상황은 자영업자들이 금융 안전망의 사각지대에 놓여 있음을 의미하며, 부실이 다른 분야로 확산될 수 있다는 우려를 낳습니다. 전문가들은 자영업자들의 신용 회복을 지원하고, 제도권 금융 접근성을 강화하는 특단의 대책 마련이 시급하다고 강조합니다. 또한, 불법 사금융 피해를 예방하고, 취약 계층에 대한 금융 지원을 확대하는 등 다각적인 노력이 필요하다고 지적합니다. 자영업자는 민생의 최전선에 서 있는 만큼, 이들에 대한 금융 지원은 단순한 경제적 지원을 넘어 사회 전체의 안전을 위한 필수적인 요소입니다





자영업자 대부업 대출 경기 침체 소비 부진 불법 사금융 금융 안전망 신용 회복 정책금융

