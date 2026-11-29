자영업자 가구 소득이 팬데믹 이전 수준 이하로 추락했다. 반도체 초호황에도 가계 소득은 증가하지 않으며 내수 위축이 심화되고 있어 경제 양극화가 우려된다.

자영업자 가구의 월평균 실질 사업소득 이 코로나19 팬데믹 이전인 2019년 수준보다 낮은 것으로 나타났다. 골목 상권의 회복 부진이 장기화되면서 자영업자 들의 생계가 날로 어려워지고 있고, 이에 따른 소비 위축 이 경제 전체로 퍼지고 있다.

자영업 소득, 팬데믹 시절 수준까지 역주행

국가데이터처가 29일 발표한 3분기(7~9월) 가계동향조사 결과를 보면, 도소매·운수·숙박음식업에 종사하는 비임금근로자 가구의 월평균 실질 사업소득은 339만2천원으로 집계됐다. 실질 사업소득은 명목 사업소득에 물가 상승분을 반영해 소득의 실질적인 가치를 나타낸 지표다. 이 수치는 1년 전인 작년 3분기(337만8천원)보다 0.4% 증가한 수치지만, 사회적 거리두기가 정점이었던 2021년 3분기(342만2천원)와 비교하면 오히려 0.9% 감소했다. 이는 5년 전보다도 더 떨어진 것이다.

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더욱 우려스러운 점은 2019년 3분기(358만7천원)와 비교할 때 5.5%나 줄어든 수치라는 점이다. 코로나19 확산 이후인 2020년 3분기(353만2천원), 2021년 3분기(342만2천원)로 꾸준히 떨어졌던 이 수치는 엔데믹 이후 민간 소비가 차츰 회복하면서 2022년(366만1천원), 2023년(373만3천원)에는 반등했다. 그러나 2024년과 2025년에는 2년 연속 하락했으며, 올해도 전년 대비 소폭(약 1만3천원) 반등하는 데 그쳤다.

자영업 현장의 절박한 상황과 소비 침체

현장에서는 이러한 통계가 구체적인 고통으로 이어지고 있다. 6년 넘게 커피숍을 운영하는 ㄱ씨는 최근 한 자영업자 커뮤니티에 "저만 이런지 궁금하다"는 글을 올리며 극도의 불안함을 호소했다. 그는 "올해 9월부터 작년 대비 많게는 40% 정도 매출이 떨어졌다"며, "매출 하락이 몇 달 더 지속되면 진지하게 운영 중단을 고려해봐야 할 것 같다"고 밝혔다.

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ㄱ씨의 글에는 "작년 대비 50% 떨어졌다. 혼자라 버티는데 무슨 일인지 싶다"는 댓글과 함께, "코로나19 때보다 더한 느낌이다"라는 반응이 이어졌다. 또한 "부부 인건비도 안 나온다"는 등 동조하는 댓글이 수십 개 달리며 자영업자들의 절박한 심정이 드러났다. 이는 골목 경기를 반영하는 도소매·운수·숙박음식업 자영업자 가구의 소득 감소가 단순한 통계를 넘어 생계 위기 상황임을 방증한다.

반도체 호황, 대기업에만 집중된 수혜와 가계 빈곤

국가 전체의 경제 가치는 늘어나고 있음에도 내수 업종엔 찬바람만 불고 있다. 올해 한국 경제성장률이 4% 가까이 치솟을 것이란 전망이 나오는 등 전체 경제는 성장세다. 그러나 그 성과는 특정 부문에 집중되어 일반 가계로 전파되지 못하고 있다.

한국은행이 발표한 '반도체발 소득개선의 분배 및 지출 파급경로' 보고서를 보면, 올해 반도체 초호황으로 늘어난 기업의 초과 부가가치는 576조원에 이르는 것으로 추산됐다. 하지만 이 가운데 가계에는 7% 수준인 41조원만 돌아가는 것으로 분석됐다. 게다가 41조원 가운데 대부분은 관련 업종 대기업 노동자의 성과급에 집중될 전망이다.

가계 소득 감소와 선택적 지출 위축의 악순환

소득 감소와 소비 위축은 서로를 악화시키는 악순환을 낳고 있다. 3분기 가구당 월평균 실질소득은 1년 전보다 2.1% 감소하며, 2024년 1분기 이후 2년 반 만에 처음으로 전년 대비 줄어들었다. 월평균 실질 소비지출도 1년 전과 같은 수준(0.0%)에 머물렀다. 특히 올해 3분기에는 추석 연휴가 포함돼 있어 '연휴 특수'를 기대할 수 있었음에도 의류·신발(-7.2%), 오락·문화(-4.0%), 음식·숙박(-2.0%) 등 여가비와 선택적 지출 항목이 줄어들었다.

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이정희 중앙대 교수는 "가계에 소득 여유가 별로 없다 보니 소비 위축으로 이어지고 있다"며, "산업구조, 소비구조 등이 빠르게 바뀌고 있기 때문에 예전과 같은 방식의 대책으로는 밑 빠진 독에 물 붓기가 될 수 있다"고 지적했다. 재정경제부 관계자는 "양극화대응티에프(TF)와 함께 일자리·서민금융·주거 3대 민생 프로젝트를 선도적으로 추진할 것"이라고 밝혀, 심화되는 양극화 해소를 위한 정책 개입이 필요함을 시사했다.