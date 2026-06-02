자연드림 신장건강 생활치유 프로그램, 참가자들의 눈부친 성과 공개

충북 괴산 자연드림파크에서 열린 '자연드림 신장건강 생활치유 프로그램 1차 성과보고회'에서 참가자들이 생활습관 변화를 통해 신장 기능이 호전되는 구체적 사례를 공유했습니다. 채식 식단, 간헐적 단식, 맨발 걷기, 사우나 등을 적용한 이 프로그램은 약물 치료 없이도 사구체 여과율 상승과 투석 감소 등 뚜렷한 성과를 보여 신장 질환 관리의 새로운 가능성을 제시했습니다.

지난 28일 충북 괴산 자연드림 파크에서 열린 ' 자연드림 신장건강 생활치유 프로그램 1차 성과보고회'에서는 생활습관 변화를 통해 신장 기능이 호전될 수 있음을 입증하는 여러 사례가 공유되었습니다.

이 프로그램은 인라이프케어이종협동조합연합회가 주최하고 자연드림유기농치유연구재단과 항암생활연구소가 주관하며, 약물이나 의료행위 대신 채식 중심 식단, 간헐적 단식, 맨발 걷기, 사우나, 규칙적인 수면 및 건강 기록 등을 통해 신장 기능 회복을 돕는 것이 특징입니다. 참가자들은 사구체 여과율 상승, 투석 횟수 감소 등 구체적인 성과를 보였고, 이를 통해 생활습관 치유가 신장 건강 회복의 새로운 가능성을 열고 있음이 demonstrated되었습니다. 1차 프로그램은 4월 13일 모집을 시작해 4월 23일부터 진행되었으며, 현재 6명이 참여하고 있습니다.

이 중 1개월 이상 집중치유를 진행 중인 5명과 재택치유를 선택한 1명이 포함되어 있으며, 이번 보고회에는 집중치유 참가자 3명이 참석해 경험을 나눴습니다. 2차 프로그램은 4월 30일 모집을 시작해 5월 12일부터 6명이 집중치유를 받고 있습니다. 강세일 자연드림유기농치유연구재단 이사장은 "현대의학은 만성질환 원인을 없애기보다 수치 관리에 머물고 있다"며 "생활습관을 바로잡아 몸이 스스로 균형을 되찾도록 돕는 일"을 강조했고, 이 프로그램이 병원 치료를 대신하기보다 보조적인 새로운 치료 축이 될 수 있다고 설명했습니다.

성과 분석을 발표한 김아영 박사는 참가자 유형을 세 가지로 나누어 설명했습니다. 첫째, '만성신장병을 벗어나기 시작한 유형'은 사구체 여과율이 59 이하에서 60 이상으로 올라 만성신장병 3단계를 벗어난 경우입니다. 둘째, '악화 단계에서 회복되기 시작한 유형'은 3·4단계 환자가 여과율이 한 단계 개선된 사례입니다. 셋째, '만성신장병이 회복되기 시작한 유형'은 5단계에 가까운 말기 환자 중 투석 횟수가 줄고 소변량이 늘어난 경우입니다.

이주영 씨(65)는 신장을 이식한 아들의 상태와 자신의 여과율이 모두 낮아져 절망감을 느꼈으나, 프로그램 참여 후 자신의 여과율이 58에서 72로 상승했고, 아들의 혈당과 혈압도 안정되어 인슐린 주사를 끊을 수 있었다고 전했습니다. 김명진 씨(51)는 여과율이 16까지 떨어진 상태였으나 2주 만에 23으로 올랐고, 혈압과 콜레스테롤 약을 끊었으며, 곽해상 씨(65)는 주 3회 투석에서 점차 줄여 현재 주 1회로 줄였고, 소변량도 증가하는 등 삶의 질이 크게 향상되었습니다.

이번 보고회는 생활습관 변화의 중요성과 치유 가능성을 구체적인 데이터와 함께 제시하며, 신장 질환 관리에 대한 새로운 접근법을 모색하는 계기가 되었습니다





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