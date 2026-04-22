자연과 기술의 완벽한 만남, 2026태안국제원예치유박람회 개막 준비 완료

2026태안국제원예치유박람회가 안면도에서 개최됩니다. 단순한 꽃 축제를 넘어 AI 기반 치유 프로그램과 스마트 농업이 결합된 미래형 정원 플랫폼으로서, 자연과 인간이 공존하는 새로운 치유의 패러다임을 제시합니다.

푸른 서해와 소나무 숲, 그리고 황금빛 낙조가 아름답게 어우러진 충남 태안 안면도 에 대규모 치유의 정원이 탄생합니다. 오는 25일 개막을 앞둔 2026 태안국제원예치유박람회 는 단순히 꽃을 전시하는 축제를 넘어 인간의 삶과 건강, 그리고 첨단 산업과 자연 환경을 하나로 잇는 혁신적인 국제 플랫폼으로 기대를 모으고 있습니다. 지난 10여 년간 정성껏 조성해 온 안면도 지방정원을 기반으로 개최되는 이번 박람회는, 행사가 끝난 뒤에도 철거되지 않고 지속적으로 운영되는 상설형 정원 플랫폼이라는 점에서 기존의 일회성 행사들과 차별화됩니다. 조직위원회는 이번 박람회를 통해 꽃으로 치유하는 삶과 자연으로 회복하는 미래라는 가치를 전파하며, 태안을 글로벌 치유 관광의 중심지로 도약시키겠다는 야심 찬 계획을 밝혔습니다. 이번 박람회의 가장 큰 특징은 보는 전시에서 체험 중심의 치유로 패러다임이 전환되었다는 점입니다.

약 40만㎡에 달하는 광활한 부지는 웰컴존, 치유존, 문화존, 공감존 등으로 나뉘어 관람객들에게 유기적인 치유의 여정을 제공합니다. 특히 눈길을 끄는 것은 최신 기술과 원예의 결합입니다. 생체정보를 분석해 개인 맞춤형 꽃을 추천해 주는 AI 치유 꽃 추천 부스와 실감형 미디어로 구현된 AI 하모니가든은 첨단 디지털 기술이 어떻게 인간의 심리적 안정과 스트레스 완화에 기여할 수 있는지를 생생하게 보여줍니다. 또한 중국, 이탈리아, 네덜란드 등 세계 각국의 정원 양식을 한자리에서 감상할 수 있는 문화존은 국제적인 안목과 미학적 즐거움을 동시에 충족시킵니다. 관람객들은 단순한 관광객을 넘어 자연과의 교감을 통해 몸과 마음의 에너지를 재충전하는 주인공이 될 것입니다. 또한 박람회는 미래 농업과 지역경제 활성화라는 산업적 가치도 놓치지 않았습니다. 충남스마트농업관과 산업관을 통해 데이터 기반의 식물 관리 시스템과 스마트 온실 등 차세대 원예 기술을 대거 선보이며, 관련 기업들에게 비즈니스의 장을 제공합니다. 이는 태안군이 정원 산업의 메카로 성장하기 위한 전략적 선택입니다. 아울러 어린이 직업체험관과 같은 가족 친화적 콘텐츠를 대폭 강화해 전 세대가 공감할 수 있는 축제의 장을 마련했습니다. 행사 종료 후에도 정원은 시민들을 위한 치유 공간이자 지역 발전의 핵심 자산으로 영구 운영될 예정입니다. 태안의 풍부한 자연 자원과 최첨단 치유 기술이 융합된 이번 2026태안국제원예치유박람회는, 기후 위기 시대에 인류가 나아가야 할 지속 가능한 미래와 건강한 삶의 방식을 제시하는 세계적인 이정표가 될 것으로 전망됩니다





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