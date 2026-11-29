이재명 대통령이 자본시장 대전환위원회 민간위원장 원톱 체제와 대통령 직보 체계를 지시했다. 김용범 민간위원장이 주도하는 이 기구는 시장 중심의 개혁을 추진하며 전권 부여를 받았다.

이재명 대통령 은 29일 출범한 자본시장 대전환 위원회에 대해 민간위원장 원톱 체제와 대통령 직보 체계를 구축하라고 직접 지시했다. 이는 기존의 관료 중심 위원회 운영 방식에서 벗어나, 시장의 목소리를 직접 반영하기 위한 획기적인 구조 변경이다. 이재명 대통령 은 해당 기구에게 실질적인 의사 결정권을 부여하여 정부의 관료주의적 한계를 보완하고자 했다.

자본시장 대전환위원회 운영 구조와 직보 체계

임광현 대통령비서실장은 엑스를 통해 자본시장 대전환 위원회가 기업이 성장에 필요한 자금을 적기에 조달하고, 성장의 결실을 투자자와 공유할 수 있는 시장을 만들기 위해 출범했다고 밝혔다. 이재명 대통령은 위원회 구성 과정에서 금융위원회가 금융위원장과 민간위원장이 공동으로 이끄는 공동위원장제를 제안했으나, 이를 즉각 거부했다. 대신 김용범 위원장을 중심으로 한 단 하나의 리더십 아래 위원회를 운영하도록 명령했다.

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이재명 대통령은 김용범 위원장이 대통령에게 직속으로 보고하도록 지시했으며, 위원회가 설정한 개혁 과제를 관련 부처가 원칙적으로 수용하도록 했다. 만약 관계 부처가 이견을 제기할 경우, 위원장은 해당 사안을 대통령실로 직접 보고하여 최종 결정을 받을 수 있는 구조를 만들었다. 이러한 조치는 위원회가 가진 권한의 실질적인 실효성을 확보하기 위한 조치로 해석된다.

비서실장이 전한 대통령의 개혁 의지와 시장 중심 원칙

임광현 비서실장은 대통령이 가진 생각을 해명하며, 정부가 자본시장 혁신에 필요한 모든 것을 알고 있지 않다고 진단했다. 따라서 정부는 시장에 대한 이해도가 높은 외부 전문가, 즉 최고의 기업가와 전문가부터 시작해야 한다는 판단이다. 이재명 정부는 정부 주도의 관료적 접근을 배제하고, 시장 참여자들의 시각에서 정부 제도와 정책을 재설계해 나가는 것을 핵심 원칙으로 삼았다.

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위원회는 위원 전원이 민간인 100%로 구성될 예정이며, 기업가적 전문인력에게 자본시장 개혁의 의사 결정권을 완전히 위임한다. 이재명 대통령은 자본시장 개혁 의제 자체도 민간 위원회가 결정하도록 하여, 정부의 시각에 시장을 맞추지 않고 시장의 시각에 맞춰 정부 시스템을 수정하겠다는 의지를 재확인했다.

전력 민간 위원회 구성과 핵심 개혁 과제

자본시장 대전환위원회는 이재명 대통령의 지시에 따라 자본시장 개혁 과제를 논의하기 위해 구성된 민간 주도 기구다. 이재명 대통령은 지난 13일 자본시장 정책 간담회에서 시장 개혁을 추진할 고위급 전담기구의 구성을 주문한 바 있다. 김용범 메리츠지주 부회장을 위원장으로 한 이 기구는 전원 민간위원으로 채워지며, 자본시장 실태 조사와 다양한 의견 수렴을 통해 개혁 과제를 발굴하고 정책을 제안하는 역할을 수행한다.

이 기구는 일반 투자자와 소액주주, 혁신기업 등 다양한 시장 참여자의 목소리를 위원회 내부에 직접 반영할 예정이다. 이재명 대통령은 김용범 위원장에게 위원회 운영은 물론 위원 구성 권한까지 전폭적으로 위임했다. 위원회가 도출해낸 자본시장 개혁 과제는 관계 부처가 원칙적으로 수용해야 하며, 위원회의 지시를 따르는 것이 의무화되었다.

자본시장 정상화와 정부의 핵심 국정과제

이재명 대통령은 지난 27일 엑스를 통해 자본시장 정상화가 우리 정부의 가장 핵심적인 국정과제라고 명시했다. 대통령실은 위원회가 제안하는 개혁 방향이 시장의 신뢰를 회복하고 기업의 성장을 돕는 길이라고 강조한다. 이를 통해 정부는 관료주의적인 타성을 개선하고, 시장 주도의 혁신적인 자본시장 생태계를 조속히 구축하겠다는 방침을 견지하고 있다.