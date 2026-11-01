자율주행과 전기차 발전으로 자동차와 오디오가 결합하며 귀르가즘을 선도합니다. 정숙성 기술과 가상 엔진음, 하만과 뱅앤드올룹슨의 협업 현황을 자세히 살펴봅니다.

자동차, 오디오, 카메라는 과거 남자들의 3대 취미로 불리며 상당한 비용과 시간을 요구하는兴趣爱好로 명성이 높았습니다. 한때 천만 원 이상의 고급 카메라에 몰입하는 이들도 있었으나, 휴대성과 인공지능 편집 기능을 갖춘 스마트폰 카메라의 대중화로 카메라 취미는 상대적으로 인기가 감소했습니다. 반면, 자동차와 오디오는 여전히 돈이 많이 드는 대표적 취미로 자리 잡았으며, 이를 즐기는 데에는 상당한 경제적 부담이 따르는 현실입니다.

자동차와 오디오의 의기투합과 귀르가즘

자동차와 오디오는 서로 완벽한 궁합을 이루며 하나의 문화로 자리 잡고 있습니다. 자동차는 외부 소음을 차단하고 내부에 집중할 수 있는 최적의 공간이며, 소비자들이 차량 정숙성을 중요시하는 트렌드와 맞물려 이 두 분야의 결합은 자연스러운 수순이었습니다. 2020년대 들어 노이즈 차단 기술이 발달하면서 가솔린 및 하이브리드 차량의 실내 소음은 40데시벨 수준으로 낮아져 도서관 수준의 정숙함을 구현했습니다.

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그러나 단순한 조용함이 전부는 아닙니다. 자동차 내부의 복잡한 온도 변화, 진동, 그리고 좁은 공간에서의 소리 난반사 현상은 홈 오디오보다 설계가 어렵게 만듭니다. 특히 스피커의 위치를 고정해야 하는 제약은 고품질 사운드 구현을 방해하는 주요 요소였습니다. 이에 럭셔리 브랜드들은 세계적인 오디오 브랜드와 협업하여 전용 사운드를 개발하며 차별화를 꾀했습니다.

자율주행 시대가 도래하고 전기차가 대중화되면서 차량은 단순한 이동 수단을 넘어 사용자의 경험과 감성을 중시하는 공간으로 진화하고 있습니다. 손발을 편하게 쓴 상태에서 소리나 음악을 통해 쾌감을 추구하는 귀르가즘은 중요한 구매 결정 요인이 되었으며, 자동차는 바퀴 달린 사랑방으로 다시 태어나고 있습니다.

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소음을 죽이고 소리를 살리는 정숙성 기술

고품질 카오디오 시스템은 정숙성을 전제로 빛을 발합니다. 레크서스 LS 시리즈는 다양한 모터 소음을 줄여 정숙성을 극대화했으며, 노면 소음 저감 기술로도 액티브 노이즈 컨트롤이 적극 활용되고 있습니다. ANC는 차량 내부 센서가 엔진음과 흡배기음의 주파수를 분석한 뒤 역파장의 음파를 내보내 소음을 상쇄시키는 기술입니다. 이는 운전자의 졸음을 유발하는 저주파 소음도 제거하여 운전을 더 안전하게 만듭니다.

현대차와 하만은 ANC-R 기술을 통해 원치 않는 도로 소음을 제거하는 솔루션을 개발했습니다. 또한, 고성능 자동차 브랜드들은 나쁜 소음만 제거하는 것이 아니라 오히려 엔진의 역동적인 소리를 살리는 전략을 취하기도 합니다. 페라리, BMW, 벤츠, 마세라티 등은 액티브 사운드 디자인을 통해 가속 페달 조작 시 엔진음을 조율하며 운전자의 심장 박동수를 높이는 감성을 구현했습니다.

마세라티는 전설적인 테너 루치아노 파바로티와 함께 엔진 사운드를 튜닝했으며, BMW는 모드별로 다이내믹하거나 절제된 가상 엔진음을 제공합니다. 현대와 기아차는 삼성전자가 인수한 하만의 기술을 바탕으로 제네시스에 뱅앤드올룹슨 사운드 시스템을 탑재하여 보스턴 심포니 홀이나 웸블리 스타디움의 음향 특성을 재현하는 등 독보적인 사운드 기술을 선보이고 있습니다.

전기차용 초경량 사운드 시스템과 가상 사운드

전기차는 무겁지 않은 사운드 시스템 개발이 핵심 과제입니다. 배터리를 줄여 주행 거리를 확보해야 하므로, 사운드 시스템의 무게와 부피를 최소화해야 합니다. 하만의 ECS 기술은 헬름홀츠 공진기 원리를 적용하여 인클로저 공간을 줄이고 중량을 감소시키면서도 높은 음압을 유지하는 혁신적인 솔루션을 제시했습니다. 이 기술은 현대차 넥쏘의 오디오 바이 뱅앤드올룹슨 시스템에 적용되어 공간 효율성과 성능을 동시에 확보했습니다.

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자율주행과 전기차는 자동차 사운드 시스템의 비약적인 발전을 주도하고 있습니다. 벤틀리는 순수 전기차 토르칼을 위해 실제 악기의 미세한 변주와 불완전성을 담은 벤틀리 다이내믹 심포니를 개발했습니다. 이는 V8 엔진의 박동감을 재현하여 운전자에게 예술적인 가상음을 선사합니다. 방향지시등 소리는 가죽 공방의 망치 소리를, 알림음은 크리스털 글라스의 소리를 채취하여 인간적인 감성을 더했습니다.

네임과 공동 개발된 벤틀리의 사운드 시스템은 28개의 스피커로 구성되어 귀르가즘의 정점을 보여줍니다. 자동차는 이제 이동 수단에서 달리는 콘서트홀이자 바퀴 달린 사랑방으로 진화하고 있으며, 사운드 연금술을 통해 사용자에게全新的인 감성 경험을 제공하고 있습니다. 이러한 변화는 단순한 기술 발전을 넘어 자동차 문화 자체를 재정의하고 있습니다.