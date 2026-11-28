자동차 업계가 내수 침체 탈피를 위해 연말 가격 경쟁에 나선다. 국산차는 최대 11% 할인, 수입차는 수천만 원대 혜택을 제공하며 시장 활성화에 박차를 가하고 있다.

주요 완성차 업체들이 국내 자동차 내수 시장 침체를 돌파하기 위해 연말을 맞아 대대적인 가격 인하와 금융 지원 경쟁에 나섰다. 국산 인기 스포츠유틸리티차량(SUV)의 경우 최대 11%까지 할인이 이루어지며, 대형 SUV 모델은 최장 5년 무이자 할부라는 파격적인 조건을 제시하고 있다.

수입차 업체들도 수천만 원대에 달하는 구매 혜택과 저금리 금융 상품을 앞세워 연말 판매 확대와 재고 소진에 총력을 기울이고 있다. 이는 지난 21일 공개된 업계 자료에 따르면, 각사가 이달부터 현금 할인, 저금리 할부, 보증 연장 등의 혜택을 확대 적용 중이기 때문이다.

Also read 한화에어로, 바다 위 ‘수소선박’ 띄운다 ... 韓 첫 선박 수소전지 인증

현대차와 제네시스의 파격적 가격 인하

현대자동차는 아반떼 가솔린과 싼타페, 그리고 그랜저 캘리그래피에 대해 기본 100만원 할인을 제공한다. 특히 싼타페의 경우 생산월별 최대 100만원을 추가 지원하며, 11월 출고 고객을 대상으로 36~60개월 무이자 할부도 운영한다.

팰리세이드는 기존 연 5.6% 금리와 비교할 때 하이브리드 모델의 이자 절감 효과가 최대 약 740만원에 달한다. 단, 선수금 20% 이상 투입과 선착순 한정 물량 조건이 적용되며, 무이자 할부 이용 시 기본 100만원 현금 할인은 중복 적용되지 않는다.

Advertisement

제네시스는 G80과 GV70 모델에 기본 200만원 할인을 제공하며, 생산월별 추가 혜택도 함께 부여한다. 이는 소비자들에게 즉각적인 구매 부담 완화를 제공하며 프리미엄 브랜드로서의 경쟁력을 유지하려는 전략으로 해석된다.

기아와 르노코리아의 집중적인 프로모션

기아는 'K-세일페스타' 기간 동안 11월 출고되는 16개 차종 총 1만대에 대해 최대 11% 할인을 진행한다. 쏘렌토와 타스만은 최대 11%, K9과 EV6는 10%, 카니발, K5, K8, EV3, EV4, EV9는 8%의 할인이 적용된다.

전시차 약 1000대에는 최대 100만원 추가 할인이 더해지며, 쏘렌토 2.2 디젤 노블레스 기준 특별 할인과 전시차 혜택을 함께 적용하면 약 550만원을 절감할 수 있다. 다만 물량 소진 시 프로모션이 조기 종료됨에 따라 소비자들의 빠른 결정이 요구된다.

르노코리아는 다음 달 30일까지 '르노 세일 페스타'를 진행한다. 그랑 콜레오스는 최대 420만원, 필랑트는 최대 439만원 상당의 혜택을 제공하며, 2026년형 그랑 콜레오스 가솔린은 72개월 연 1.99% 할부 조건을 적용한다.

KG모빌리티부터 수입차 업체들의 공격적 대응

KG모빌리티는 뉴 토레스, 액티언, 무쏘 등 1000대에 생산월별 최대 200만원을 할인하며, 쉐보레는 트랙스 크로스오버와 트레일블레이저에 일시불 100만원 및 생산월별 할인을 적용해 최대 200만원 혜택을 제공한다.

Advertisement

수입차 시장에서도 마세라티는 다음 달 31일까지 그레칼레 전 라인업에 최대 약 3500만원 상당의 혜택을 제공하며 일부 모델은 9000만원대부터 구매가 가능하다. 메르세데스-벤츠는 2026년식 일부 차종에 무이자 금융 프로그램을 마련했으며, E200의 경우 연식과 금융 조건에 따라 18~20% 할인이 제시되기도 했다.

BMW는 5시리즈, X3, 7시리즈 등에 금융 프로모션을 실시하며 XM 레이블은 최대 800만원의 리스료를 지원한다. 아우디는 A6 45 TFSI 콰트로 S라인에 최대 1151만원, 2025년식 A6 e-트론에 최대 1700만원 할인을 제공한다.

상용차 시장 활성화와 내수 시장 전망

수입 상용차 시장도 예외는 아니다. 만트럭버스코리아는 11월 트랙터, 덤프트럭, 대형 카고에 최대 1900만원 상당의 차량관리 패키지를 무상 제공하거나 최저 연 4.7~5.3% 할부금리를 제공한다.

스타트럭코리아는 다음 달 말까지 주요 정비 부품을 최대 40% 할인하고 무상점검을 실시하며, 폭스바겐은 투아렉에 60개월 무이자 할부와 5년·15만㎞ 보증 연장을 제공한다. 2027년식 투아렉 R라인 파이널 에디션에는 최대 3085만원 할인이 적용된 사례도 나왔다.

산업통상부에 따르면 올해 1~10월 자동차 내수 판매는 136만9271대로 전년 동기 대비 1.4% 감소했다. 국산차는 7.2% 줄었으나 수입차는 23.3% 증가한 반면, 이번 연말 대규모 할인 행진이 내수 시장 회복에 긍정적 영향을 줄지 관심이 집중되고 있다.