자동차사고 건수는 감소했으나 수리비와 부품비 상승, 정비업체 허위청구 등으로 인해 주요 손해보험사의 자동차보험 적자가 지속되고 있어 보험료 인상 압박이 가중되고 있습니다.

교통사고 발생 건수가 꾸준히 감소하는 역설적인 상황 속에서도 자동차보험 료 인상 압박이 더욱 거세지고 있습니다. 이는 단순한 자연재해나 운전자 부주의가 아닌, 체계적인 보험금 사기 및 비용 상승 구조에서 기인한 것으로 분석됩니다. 일부 자동차 정비업체들이 운전자들을 유혹하여 허위 수리 명세서에 서명하게 만드는 등 불법적인 보험금 누수가 지속적으로 발생하고 있기 때문입니다.

사고 건수 감소에도 불구하고 지급금 급증

17일 보험업계에 따르면 삼성화재, 현대해상, KB손해보험, DB손해보험 등 대형 손해보험사 4곳의 올해 상반기 자동차보험 물적 담보 지급보험금은 총 4조 940억 원으로 집계되었습니다. 이는 전년 동기 대비 652억 원(1.6%) 증가한 규모입니다.

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반면, 같은 기간 물적 담보 사고 건수는 242만 2000건에서 235만 8000건으로 6만 4000건(2.6%) 감소했습니다. 사고 자체가 줄어드는 추세를 보였음에도 불구하고 보험사가 지불하는 금액은 오히려 늘어나면서, 사고 1건당 평균 지급보험금은 166만 4000원에서 173만 6000원으로 7만 2000원(4.4%) 상승했습니다.

대형 4개사의 물적 담보 지급보험금은 해마다 가파른 우상향 곡선을 그리고 있습니다. 2020년 6조 4110억 원이던 지급보험금은 2022년 7조 원 선을 돌파한 데 이어, 지난해 8조 2842억 원으로 8조 원대에 진입했습니다. 이러한 추이는 보험사들의 수익성에 심각한 부담을 주고 있습니다.

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부품비 상승과 불법 과잉청구가 주범

지난해 기준 항목별 비중을 보면 부품비가 3조 7578억 원(43.4%)으로 가장 컸고, 수리비 3조 4354억 원(39.7%), 대차료(렌트비) 7211억 원(8.3%) 순이었습니다. 특히 2020년과 비교하면 부품비는 43.1%, 대차료는 30.9%나 급증한 것으로 나타났습니다.

업계에서는 부품값 상승 외에도 일부 정비업체와 렌터카 업체의 과잉 및 허위 청구가 보험금 누수를 키우고 있다고 지적합니다. 중고 부품으로 차를 고쳐 놓으면서 명세서에는 정품을 사용한 것처럼 속이거나, 가벼운 접촉 사고임에도 범퍼를 통째로 갈아 끼우는 등의 행위가 대표적입니다.

또한 수리 기간을 고의로 연장하여 렌터카 이용 일수를 늘리는 편법도 만연해 있습니다. 운전자들이 '자부담금 면제'나 '미수선 부위 추가 수리'라는 달콤한 제안을 받고 서명할 경우, 형사처벌과 보험금 환수 대상이 될 수 있으나 현장에서는 이러한 불법 행위가 좀처럼 근절되지 않고 있습니다.

6년 만의 적자 전환과 하반기 예측

이처럼 물적 담보 보험금이 줄줄 새면서 손해보험사들의 수익성에도 비상이 걸렸습니다. 이미 올 상반기 대형 4개 손보사의 자동차보험 손익은 적자로 돌아섰습니다. 전체 손보사의 상반기 자동차보험 손익 역시 1848억 원 적자를 기록했습니다.

보험료 수입 대비 지출 비율을 뜻하는 합산비율은 101.9%로 손익분기점인 100%를 넘기며 6년 만에 적자 전환했습니다. 여기에 병원 치료비 등 인적 보상 비용까지 늘어나며 손해율 부담을 더욱 키우고 있습니다. 대형 4사의 올해 1~9월 누적 손해율은 84.7%로 전년 동기 대비 0.8%포인트 낮아졌습니다.

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하지만 통상 계절적 요인으로 인해 하반기에 적자 폭이 커질 것이라는 전망이 우세합니다. 가을철 행락객 이동 증가와 겨울철 한파 및 폭설, 정비수가 및 인건비 상승 등 손해율을 밀어 올릴 악재가 산적해 있어 안심하기 이르다는 분석입니다.

구조적 해결 필요성 및 시장 정상화 방향

올초 자동차보험료가 1.3~1.4% 인상되었고, 경상환자의 장기 치료를 제한하는 이른바 '8주 룰'이 도입되었습니다. 그러나 구조적인 보험금 누수를 막지 못하면 이러한 조치는 백약이 무효라는 지적이 지배적입니다.

금융권 관계자는 "불합리한 과잉 수리와 허위 청구로 인한 적자가 누적되면 결국 선량한 다수 운전자의 보험료 인상으로 전가될 수밖에 없다"며 "정비 및 렌트 현장의 보험금 누수 구조를 바로잡아 시장을 정상화해야 한다"고 강조했습니다.

전문가들은 단기적인 요금 인상이나 치료 기간 제한보다, 정비 업체와 렌터카 업체의 허위 청구 근절 및 부품 가격 적정화 등 근본적인 원인 제공에 대한 대책이 선행되어야 지속 가능한 보험 시장이 유지될 수 있다고 조언하고 있습니다.