잉글랜드, 투헬 감독과 함께 59년 만의 월드컵 우승 도전… L조 크로아티아·가나와 격돌

잉글랜드 축구대표팀이 2026 북중미 월드컵에서 우승을 노린다. 토마스 투헬 감독의 냉철한 선수 기용과 화려한 스쿼드, 그리고 조별리그 강호 크로아티아와 가나를 분석했다.

잉글랜드 축구 대표팀은 오는 2026 북중미 월드컵을 앞두고 강력한 우승후보로 꼽히고 있다.

'축구 종가'라 불리는 잉글랜드는 1966년 자국에서 열린 월드컵 이후 단 한 번도 우승컵을 들어올리지 못했다. 하지만 최근 가레스 사우스게이트 감독 시절 2018 러시아 월드컵 4강, 유로 2020과 2024 준우승 등 꾸준히 좋은 성적을 내며 우승에 근접했다. 결국 사우스게이트 감독과 결별한 잉글랜드는 지난해 1월 토마스 투헬을 새 사령탑으로 선임했다. 투헬 감독은 보루시아 도르트문트, 파리 생제르맹, 첼시, 바이에른 뮌헨 등에서 뛰어난 전술가로 명성을 쌓았다.

그는 강력한 전방 압박과 빠른 공수 전환을 중시하며, 선수 기용에 있어 냉철한 판단을 내리는 것으로 유명하다. 투헬 감독은 월드컵 최종 명단에서 부진한 콜 파머와 필 포든을 과감히 제외했고, 주드 벨링엄을 선발이 아닌 후반 조커로 활용할 계획이다. 주장 해리 케인은 바이에른 뮌헨에서 최고의 기량을 유지 중이며, 부카요 사카, 마커스 래시퍼드 등 측면 공격수들이 든든하다. 중원에는 데클란 라이스가 수비형 미드필더로 중심을 잡고, 존 스톤스와 리스 제임스가 수비를 이끈다.

여기에 니코 오라일리, 에베레치 에제 등 신예들의 활약도 기대된다. 잉글랜드는 유럽 예선을 전승으로 통과하며 본선 진출을 확정했지만, 이후 평가전에서는 우루과이와 1-1로 비기고 일본에 0-1로 패하는 등 불안한 모습을 보였다. 그러나 월드컵 직전 뉴질랜드와 코스타리카를 각각 1-0, 3-0으로 꺾으며 우려를 씻어냈다. 잉글랜드는 이번 대회 L조에서 크로아티아, 가나, 파나마와 맞붙는다.

파나마는 상대적으로 약체로 평가되지만, 크로아티아와 가나는 무시할 수 없는 전력이다. 크로아티아는 2018년 러시아 월드컵 준우승, 2022년 카타르 월드컵 3위에 오르며 최근 월드컵에서 잉글랜드보다 더 좋은 성적을 거뒀다. 루카 모드리치가 여전히 중원을 지휘하고, 이반 페리시치와 마테오 코바치치의 경험, 요슈코 그바르디올과 요시프 스타니시치의 젊은 패기가 조화를 이룬다. 가나는 강력한 피지컬과 스피드를 앞세운 팀으로, 본선 진출을 이끈 오토 아도 감독을 평가전 부진으로 경질하고 카를로스 케이로스를 선임했다.

케이로스 감독은 과거 포르투갈, 이란, 콜롬비아 등을 지도한 베테랑으로, 가나의 조직력을 끌어올릴 것으로 보인다. 잉글랜드로서는 조별리그부터 방심할 수 없는 상황이다. 그러나 투헬 감독의 전술과 선수단의 깊이를 고려할 때, 잉글랜드는 충분히 우승에 도전할 만한 자격을 갖췄다. 팬들은 59년 만의 월드컵 우승을 꿈꾸며 삼사자 군단의 여정을 응원하고 있다





kyunghyang / 🏆 14. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

잉글랜드 축구 2026 월드컵 토마스 투헬 해리 케인 루카 모드리치

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NASA's X-59 Breaks Through Sonic Boom Threshold, Preparing for Quiet Supersonic FlightsNASA's X-59, a quiet supersonic aircraft, has successfully reached the speed and altitude required for future mission flights. The aircraft, developed in collaboration with Lockheed Martin, has been undergoing testing since October 2022. The data collected from these tests will be used to challenge the 1973 ban on supersonic flights over land and provide evidence for lifting the ban.

Read more »

“오세훈 5선에 리스크 사라져” 4억에 15억 쥔다, 재개발 4곳관리처분 인가를 앞둔 2018년 말, 59㎡(이하 전용면적)를 배정받는 행당7구역 물건의 초기 투자금은 3억5000만원에 불과했다. 머니랩은 지난 1·2회에 이어 5억원 이하로 투자할 만한 서울의 유망 재개발 구역을 집중적으로 분석했다. ①웃돈(프리미엄)을 주더라도 사업시행 인가를 받은 구역의 물건을 사는 ‘안전 투자’와 ②정비구역 지정이나 조합 설립 등 초기 단계에서 비교적 싸게 매물을 사들이는 ‘초기 투자’다.

Read more »