입술 피부의 얇은 각질층과 피지선 부재로 인한 취약성을 이해하고, 올바른 립밤 사용법과 접촉구순염 예방법을 알아봅니다.

입술의 주름은 대체로 세로 방향으로 형성되어 있으며, 각질층이 매우 얇고 피지선이 거의 존재하지 않아 수분 유지 능력이 다른 피부 부위에 비해 현저히 떨어진다. 이러한 생리적 구조적 특성 때문에 외부 자극이나 찬바람에 가장 먼저 민감하게 반응하며, 겨울철 입술 갈라짐 현상이 빈번하게 발생하는 근본 원인이 된다.

올바른 립밤 도포 방식과 마찰 최소화

립밤을 도포할 때 가장 중요한 요소는 바르는 방향보다 마찰을 최소화하는 것이며, 일본 기상 전문 매체 웨더뉴스와의 인터뷰에서 피부과 전문의 노무라 유코는 립밤을 세게 누르거나 여러 차례 문지르는 행동이 심한 갈라짐 상태의 입술을 더욱 손상시킬 수 있다고 경고했다. 그녀는 작은 원을 그리듯 힘은 빼고 천천히 바르는 방법을 권장하며, 스틱형 립밤이 추위로 굳었다면 체온으로 살짝 녹인 후 사용하는 것이 자극을 줄이는 데 유리하다고 조언했다.

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입술의 굴곡진 부분까지 보습제를 고르게 펴 바르기 위해서는 주름 방향인 세로로 위아래로 부드럽게 문지르는 것이 도움이 되지만, 이미 입술이 심하게 갈라졌거나 각질이 일어난 상태에서는 자극을 피해야 한다. 손상된 입술은 작은 외부 자극에도 염증이 발생하기 쉽고 회복 속도가 느려지므로, 건조함을 느끼기 전부터 틈틈이 보습제를 미리 바르는 예방적 접근이 필수적이다.

식습관 변화와 마스크 착용 전후 보습 관리

입술 건조를 방지하기 위한 일상적인 관리 요법에는 식사 전후, 마스크 착용 전후, 그리고 잠자리에 들기 전 특별히 보습에 신경 쓰는 것이 포함되며, 음식에 포함된 소금이나 다양한 향신료가 갈라진 입술 표면에 가해지는 자극 요인이 될 수 있으므로 섭취 시 주의가 필요하다. 립밤을 수시로 바르더라도 입술이 계속 건조하다면 사용 중인 제품의 성분으로 인한 접촉구순염 가능성을 의심해 볼 필요가 있다.

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서울대학교병전에 따르면 립밤, 립스틱, 치약 등에 포함된 특정 성분이 자극이나 알레르기 반응을 유발하여 접촉구순염을 일으킬 수 있으며, 입술이 가렵거나 붓고 갈라지는 증상이 반복될 경우 평소 사용 제품의 성분을 면밀히 점검해야 한다. 또한 입술이 마를 때 무심코 침을 바르는 습관은 순간적으로 촉촉해 보이는 효과를 주지만, 오히려 입술 표면의 자연 보습 성분을 침에 의해 제거하여 건조함을 부추기는 역효과를 낳는 위험한 행동이다.

병원 측은 침을 입술에 바를 경우 보습 성분 제거로 인해 건조해지기 쉽다고 명확히 설명했으며, 하얗게 일어난 각질 역시 억지로 뜯어내지 말고 자연스럽게 떨어질 때까지 기다리는 것이 피부 장벽 회복에 유리하다. 꾸준히 보습제를 사용하고 적절한 관리에도 불구하고 2주에서 3주 이상 입술 갈라짐 증상이 지속된다면 단순한 건조증 이상의 다른 원인, 즉 접촉구순염 등의 질환을 의심하여 피부과 전문의의 정확한 진료를 받아보는 것이 필요하다.