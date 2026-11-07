입동 찬기운 전국 퍼져 서울 첫얼음·설악산 영하 9도

입동인 7일 전국 내륙 아침 기온이 영하로 떨어지며 서울에서 올가을 첫얼음이 관측됐다. 찬 대륙고기압의 영향으로 주말까지 추위가 지속되고 동해안 너울성 파도 주의보가 발령된 가운데, 내일 중부지방에는 소나기가 예보됐다.

입동인 지난달 7일, 전국 내륙 대부분 지역의 아침 기온이 영하로 떨어져 겨울의 문턱이 낮아졌다. 서울과 인천, 대전 등지에서 올가을 들어 첫얼음 이 관측되는 등 날씨가 급격히 변했다.

특히 강원도 설악산에서는 영하 9도까지 기온이 하락하며 첫눈이 내렸다. 강원 횡성 둔내 지역은 영하 6.8도를 기록했으며, 홍천 서석과 경기 파주 판문점도 각각 영하 6.6도까지 떨어졌다.

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설악산 영하 9도…서울 첫얼음 평년보다 4일 늦어

설악산의 아침 최저기온은 이날 오전 7시 기준 영하 9.0도를 기록했으며, 서울의 공식 최저기온은 종로구 서울기상관측소 기준 영하 0.5도였다.

서울 내륙에서도 은평구 영하 3.3도, 노원구 영하 3.0도, 관악구 영하 0.7도, 서대문구 영하 0.1도를 기록하며 곳곳에서 한파가 찾아왔다. 기상청은 야외 관측장소의 증발산계에 담긴 물이 얼어있는 것을 확인했다.

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서울의 첫얼음은 지난해보다 열흘, 평년보다 나흘 늦은 것이며, 인천은 지난해보다 나흘 늦고 평년보다 이틀 빨랐다. 대전은 지난해와 평년 모두 나흘 늦게 첫얼음이 관찰됐다.

일교차 크고 강풍 부는 등 안전수칙 철저히

낮에는 맑은 날씨지만 기온은 평년 수준인 14∼19도를 밑도는 8∼13도 분포를 보였다. 동쪽 지역과 제주를 중심으로 순간풍속이 시속 55㎞ 안팎, 산지는 시속 70㎞ 안팎에 달해 체감온도가 더 낮아졌다.

수도권과 강원 영동 일부 지역은 실효습도가 30∼40%까지 떨어지며 건조한 날씨가 이어졌다. 실효습도 50% 이하는 산불 발생 위험이 높으므로 각별한 주의가 요구된다.

동해안과 남해 동부, 제주 해상에는 시속 30∼60㎞의 강풍과 함께 최고 4ｍ 높이의 너울성 파도가 밀려왔다. 해안가 접근을 피하는 것이 안전하며 갯바위나 방파제 넘어섬에 유의해야 한다.

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8일 중부 비·눈 예보…주말까지 추위 장기화 전망

내일 아침 최저기온은 영하 1도에서 영상 7도, 낮 최고기온은 7∼15도로 예보되어 당분간 추위가 이어질 전망이다. 중부지방에는 비나 눈이 내릴 가능성이 있으며, 오전 경기 북부와 강원 중·북부에서 시작된 강수는 늦은 오후 수도권과 강원도 다른 지역으로 확대될 예정이다.

예상 강수량은 대부분 5㎜ 안팎 또는 5㎜ 미만으로 적으나, 경기 북동부와 강원 내륙·산지에는 눈이 내려 강원 산지에 1㎝ 안팎의 적설이 쌓일 수 있다. 9일에는 전남과 제주에 5∼10㎜의 비가 내려 건조함은 다소 누그러질 것으로 보인다.