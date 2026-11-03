임형주, 한일 문화 협력 강조…세대 공감과 역사 인식 극복 제안

팝페라 테너 임형주 용산문화재단 이사장이 2026년 11월 3일 서울에서 열린 미래경제포럼에서 한일 문화 공존과 초고령화 대응 필요성을 강조하며 양국 간 민간 교류 확대의 중요성을 역설했다.

팝페라 테너 이자 용산문화재단 이사장인 임형주 (40)가 2026년 11월 3일 서울 중구 롯데호텔서울에서 열린 ' 2026 미래경제포럼'에 초청되어 연단에 올랐다. 이 날 임 이사장은 한국과 일본이 힘을 합쳐 세계 문화 시장을 선도해야 한다는 비전을 제시하며 양국 간 문화적 공존의 중요성을 강렬하게 재조명했다.

한일 문화 공존과 초고령화 공동 대응 제안

임형주 이사장은 '한일 공존의 미래…초고령화 공동 대응, K(한국)·J(일본) 컬처 시너지'라는 주제 강연을 통해 현재를 양국 문화가 그 어느 때보다 가까워질 수 있는 최적의 시기로 정의했다. 그는 젊은 세대인 Z세대의 시각을 인용하며, 이 세대는 과거의 역사적 상처를 넘어 일본의 문화 예술 콘텐츠에 자연스럽게 다가서는 경향이 뚜렷하다고 분석했다.

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물론 한국과 일본의 역사 인식이 다를 수밖에 없는 현실적인 장벽이 존재함을 인정하면서도, 임형주 이사장은 문화적 공감대를 바탕으로 한 협력의 필요성을 역설했다. 초고령 사회로 빠르게 진입하는 양국이 인구 구조 변화에共同 대응하고, K컬처와 J컬처의 시너지를 창출하는 것이 미래 경제적·문화적 생존 전략이라고 강조했다.

마쓰토야 유미와의 20년 인연과 일본 데뷔 배경

임형주 이사장은 2004년, 고(故) 노무현 전 대통령의 취임식에서 최연소로 애국가를 독창해 주목받은 이듬해인 18세의 나이에 일본에 데뷔했다. 당시 두려움도 없지 않았지만, 어린 시절부터 가까이서 접해온 이웃 나라 일본에서 자신의 음악으로 인정받고자 하는 원대한 꿈이 더 컸다고 회고했다.

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그의 일본 데뷔는 일본을 대표하는 가수 마쓰토야 유미와의 인연으로 이어졌다. 임형주의 공연을 들은 마쓰토야 마사타카가 임형주를 원곡자인 아내 유미에게 추천했고, 이를 계기로 임형주는 '봄이여, 오라(春よ, 來い)'를 리메이크하여 일본 데뷔 앨범의 타이틀곡으로 선정했다.

두 사람은 2005년 아이치 엑스포 공식 테마송 '스마일 어게인(Smile Again)'을 공동으로 부르는가 하면, 같은 해 '한일 우정의 해' 기념 콘서트 무대에 서며 협력을 다졌다. 또한 일본 최고 권위의 연말 음악 방송인 NHK '홍백가합전'에 한국인 클래식 및 크로스오버 뮤지션으로는 최초이자 최연소로 출연하는 쾌거를 이뤘다.

비극과 위로, '천개의 바람이 되어'의 문화적 상징성

임형주 이사장은 개인적인 예술적 성과뿐만 아니라, 국가적 비극과 국민적 슬픔을 함께하는 문화적 중재자로서의 역할도 강조한다. 2009년 일본 작곡가 아라이 만의 노래를 한국어로 번안하여 부른 '천개의 바람이 되어'는 2014년 세월호 참사의 공식 추모곡으로 지정되며 국민의 심금을 울렸다.

이 곡은 음원 및 방송 차트 1위에 오르며 임형주의 대표 히트곡으로 자리 잡았을 뿐만 아니라, 세월호 참사 이후 이태원 참사나 제주항공 참사 등 큰 슬픔이 있을 때마다 국민을 위로하는 정서적 연결고리가 되었다. 임형주 이사장은 이 곡이 K컬처와 J컬처가 결합하여 만들어낸 가장 큰 문화적 상징이라고 자부하며 그 의미를 재확인했다.

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2011년 동일본대지진 발생 일주일 후, 그는 여진의 두려움을 딛고 후지 TV의 대지진 피해자 위로 특별 생방송에 출연하기도 했다. 2013년에는 워너뮤직재팬을 통해 사카모토 큐, 마쓰다 세이코, 다케우치 마리야 등 일본 유명 가수의 히트곡을 일본어로 부른 앨범 '투 하츠, 원 러브(Two Hearts, One Love)'를 발매하며 일본 팬덤과의 유대를 이어왔다.

한일 오케스트라 협연 활성화와 미래 협력 방향

임형주 이사장은 민간 외교와 예술 교류의 구체적인 실현 방안으로 한일 오케스트라의 협연을 제안했다. 그는 서양 문물을 먼저 받아들인 일본에는 100년이 넘는 역사를 자랑하는 오케스트라가 다수 존재한다고 설명하며, 한국인 솔리스트의 국제 콩쿠르 입상 활약이 두드러지는 지금, 양국의 음악적 역량을 결합할 때일 것이라고 지적했다.

특히 한국인 솔리스트와 일본 오케스트라가 자주 함께 무대를 꾸리는 것이 중요하다고 강조하며, 이러한 문화적 교류가 양국 간의 입장 차이를 좁히고 상호 이해를 증진시키는 출발점이 될 수 있음을 역설했다. 임형주 이사장은 참석자들 역시 이번 포럼을 통해 양국이 미래를 향해 긍정적인 해법을 모색하기를 바란다고 덧붙였다.