임진각 벌판에서 마주한 손자의 웃음과 평화의 의미

손자의 어린이집 소풍을 통해 임진각 DMZ를 방문하며 느낀 가족의 사랑과 분단의 아픔, 그리고 현대 교육 현장에 대한 성찰을 담은 수필입니다.

비가 추적추적 내리던 5월의 어느 날, 손자가 다니는 어린이집의 소풍날이 밝았습니다. 날씨는 흐렸지만 우리 가족의 마음만은 설렘으로 가득 찼습니다. 이번 나들이의 목적지는 임진각 평화누리공원이었습니다.

사실 임진각은 저에게 매우 각별한 기억이 서린 장소입니다. 오래전 청소년 단체를 이끌던 시절, 강원도 잼버리에 참여하며 대원들을 인솔해 이곳을 방문한 적이 있었습니다. 당시의 저는 오직 안전이라는 무거운 책임감에 짓눌려 8월의 무더위 속에서도 주변의 풍경을 감상할 여유가 전혀 없었습니다. 늘 긴장감이 감돌던 그 공간에 이번에는 손자의 소풍이라는 특별한 덤을 통해 다시 발을 들이게 된 것입니다.

요즘 아이들의 소풍 문화는 어떠한지, 그리고 내 손자가 친구들 사이에서 어떻게 어울리며 성장하고 있는지 가까이서 지켜볼 수 있다는 생각에 전날부터 가슴이 두근거렸습니다. 그것은 마치 제가 아주 어린 시절, 소풍 전날의 설렘에 잠을 이루지 못하고 뒤척이던 그때의 순수한 감정과도 같았습니다. 가족 6명이 함께 먹을 도시락을 준비하는 과정은 그 자체로 하나의 즐거운 의식이었습니다. 어른들을 위한 정성 가득한 김밥과 아이들의 입맛에 맞춘 귀여운 주먹밥, 신선한 과일과 간식들을 챙기다 보니 어느덧 창밖으로 새벽빛이 밝아오고 있었습니다.

자녀들이 어렸을 때 이후로 정말 오랜만에 다시 싸보는 도시락이었기에 은근한 긴장감도 느껴졌지만, 다행히 김밥은 모양도 맛도 예쁘게 완성되어 뿌듯함을 더했습니다. 저희 가족이 도착한 곳은 임진각 내의 DMZ 생생누리관이었습니다. 대부분의 아이들이 부모 두 분과 함께 왔지만, 저희 집은 부모와 조부모, 그리고 동생까지 총 5명이 출동하여 든든한 응원단 역할을 자처했습니다. 1층 체험관에 들어서자 기술과 자연이 조화롭게 어우러진 다채로운 미디어 아트가 펼쳐졌습니다. 특히 DMZ 비밀의 숲이라는 돔 형태의 공간이 인상적이었습니다.

아이들이 철모 조형물을 만질 때마다 화려한 나비 떼가 날아오르고 불꽃이 터지는 모습에 아이들은 까르르 웃으며 연신 벽을 터치했습니다. 그 천진난만한 모습을 담기 위해 부모님들은 쉼 없이 카메라 셔터를 눌러댔고, 그 풍경 자체가 하나의 행복한 그림처럼 보였습니다. 2층 영상관에서는 대형 미디어월을 통해 DMZ의 사계절 이야기가 웅장하게 펼쳐졌습니다. 어두운 공간 속에서 아이들은 스크린 속 움직임을 따라 이리저리 뛰어다녔고, 부모님들은 다른 이들에게 방해가 될까 봐 아이들을 달래느라 분주했습니다.

하지만 제 눈에는 그저 아이답게 자유롭게 뛰어노는 모습이 세상에서 가장 자연스럽고 평화로운 풍경으로 다가왔습니다. 정오가 지나자 다행히 비가 잦아들고 흐린 하늘만이 남았습니다. 손자가 평화랜드에서 가장 좋아하는 소방차 놀이기구를 타는 동안, 저는 남편과 둘째 손주를 데리고 임진각의 역사적 흔적들을 찬찬히 살펴보았습니다. 유네스코 세계기록유산으로 등재된 이산가족을 찾습니다라는 기록이 새겨진 망향의 노래비 앞에 서니 가슴 한구석이 먹먹해졌습니다.

또한 전쟁의 참혹한 폭격을 그대로 맞은 채 멈춰버린 장단역 증기기관차와 북녘땅을 향해 길게 뻗은 자유의 다리를 보며 분단의 아픔을 다시금 되새겼습니다. 흐린 날씨임에도 불구하고 이곳을 찾은 수많은 외국인 관광객들과 여유롭게 산책을 즐기는 가족들의 모습이 보였습니다. 분단국가라는 지울 수 없는 상흔이 남은 장소에서, 역설적이게도 가장 평화롭고 일상적인 삶의 조각들이 흐르고 있다는 사실이 묘한 감동을 주었습니다. 점심시간이 되어 공원 잔디밭에 돗자리를 폈습니다.

과거에는 이웃 가족들이 돗자리를 하나로 모아 음식을 나누어 먹던 넉넉한 정이 있었는데, 요즘은 가족 단위로 조용히 식사를 즐기는 문화로 바뀐 것 같아 약간의 아쉬움이 남기도 했습니다. 하지만 가족끼리 도란도란 이야기를 나누며 먹는 도시락은 꿀맛 같았습니다. 식사 후에는 소풍의 하이라이트인 보물찾기가 시작되었습니다. 아직 글자를 깨치지 못한 손자가 잔디밭을 이리저리 뛰어다니더니, 보물 쪽지 하나를 찾아내어 제 손에 꼬옥 쥐어주었습니다.

기대를 품고 조심스럽게 펼쳐본 종이에는 꽝! 다음 기회에~라는 글자가 적혀 있었습니다. 고사리 같은 손으로 할머니에게 최고의 선물을 주었다고 믿으며 뿌듯해하는 손자의 표정을 보는 순간, 참았던 웃음이 터져 나왔습니다. 고마워 우리 강아지라고 말하며 손자를 품에 안아주자, 아이는 세상을 다 가진 듯 환한 미소를 지어 보였습니다.

이번 소풍을 통해 많은 생각과 감정이 교차했습니다. 자녀들이 어릴 때는 그저 아이들만 보냈던 소풍이 이제는 온 가족이 함께 참여하는 하나의 축제가 되었습니다. 특히 이번 소풍을 위해 사위까지 회사에 휴가를 내고 함께한 모습에서 가족의 사랑을 다시금 느꼈습니다. 한편으로는 맞벌이로 인해 참석하지 못한 부모들이 있을 것이라는 생각에 아이와 부모 모두가 느꼈을 쓸쓸함에 대한 안타까움도 스쳤습니다.

하지만 동시에 교사 한 명이 수많은 아이를 케어하는 것보다 가족이 함께 참여하는 것이 안전 면에서는 훨씬 안심이 된다는 현실적인 생각도 들었습니다. 최근 교육 현장에서는 안전사고에 대한 과도한 책임 부담 때문에 현장체험학습이나 소풍을 아예 취소하는 추세라고 합니다. 이러한 어려운 여건 속에서도 아이들에게 소중한 추억을 선물하기 위해 세심하게 행사를 기획하고 안전을 책임져 준 어린이집 선생님들의 노고에 깊은 감사를 드립니다.

부모는 학교와 교사를 믿고, 교사는 아이들에게 최선을 다하는 사회, 내 아이뿐만 아니라 모든 아이가 안전하게 보호받고 선생님들의 교권이 존중받는 건강한 교육 환경이 하루빨리 정착되기를 바랍니다. 분단의 아픔과 평화가 공존하는 임진각 벌판에서, 저는 우리 사회의 진정한 평화와 신뢰의 회복을 간절히 소망해 보았습니다





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