임웅순 외교부 장관 후보자가 인사청문회를 앞두고 한미 동맹 중요성을 강조하며 외교부 조직 개편 의지를 내비쳤다. 대북 정책协调과 기업 애로사항 해결까지 포괄적인 외교 전략을 제시.

임웅순 외교부 장관 후보자가 26일 오후 서울 종로구 대우빌딩에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하며 기자들과 마주했다. 임 후보자는 이날 처음으로 집무실 모습을 드러낸 자리에서 한미 관계의 난기류 해결 방안과 외교부 조직 운영 구상 등에 대해 명확한 입장을 전했다. 이는 그가 외교·안보 라인에서 자주파로 분류되어 온 배경과 맞물려 관심이 집중된 만큼, 기자들의 질의응답을 통해 그의 외교 철학과 행정 운영 방향을 가늠할 수 있는 중요한 지점이 되었다.

한미 관계 난기류 극복을 위한 공동 가치 강조

임웅순 후보자는 한미 관계가 안보 협의 지연과 정보 공유 제한 등으로 어려움을 겪고 있는 것에 대해 긍정적인 전망을 제시했다. 그는 한미 양국이 공통의 가치와 공동의 이익을 공유하고 있기 때문에, 어떠한 어려움도 잘 극복할 수 있다고 믿는다고 밝혔다. 이는 현재 한미 간 갈등 요소를 단순한 마찰로 보지 않고, 더 깊은 동맹의 기반 위에 재통합해야 한다는 메시지이다.

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특히 정동영 통일부 장관과 이종석 국정원장 교체 등 외교·안보 라인 인사가 미국과 중국 사이에서 한국의 위치를 명확히 하려는 정치적 의도인지에 대한 질문에 그는 단호하게 부정했다. 임 후보자는 우리나라에게 한미 동맹은 물론 한중 관계 모두 중요하며, 대한민국에 중요하지 않은 나라는 없다고 강조했다. 이러한 입장은大国 간 경쟁 구도 속에서 한국 외교의 독립성과 균형 잡힌 자세를 유지하겠다는 의지로 해석될 수 있다.

외교부 간 이견 조정과 대통령 당부 사항 이행

대북 정책 등을 둘러싸고 외교부와 통일부 간에 이견이 생길 경우 어떻게 조율할 것인지에 대한 질문에 임 후보자는 기본적으로 외교 관련 부서가 지향하는 방향이 같다고 봤다. 그는 이견이 자연스러운 현상이지만, 외교·안보 부서가 한목소리와 원팀으로 일하는 데에는 아무런 문제가 없다고 단언했다. 이는 부처 간 이기주의를 배제하고 통합된 외교 전략을 추진하겠다는 행정적 의지를 드러낸 것이다.

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또한 이재명 대통령으로부터 어떤 당부를 받았느냐는 질문에 임 후보자는 지정학적 이슈 대응과 국제환경 변화에 능동적으로 대처할 것을 주문받았다고 전했다. 그는 대통령께서 기업의 애로사항은 물론 동포들의 민원이나 아주 조그마한 문제까지도 외교부가 적극적으로 대처할 것을 당부했다고 설명했다. 이는 외교의 사각지대를 없애고 국민의 일상적인 고민까지 외교 네트워크가カバー해야 한다는 지시이다.

외교부 조직 개편과 미래 외교 비전 제시

임웅순 후보자는 외교부 조직 운영 구상에 대해 건국 이후 이어져 온 외교 관행과 업무 문화가 현재 시대에 최적화되었는지 점검하겠다고 밝혔다. 그는 과감하게 바꿀 부분은 개선해 나가고 싶다고 언급하며, 변화하는 국제 정세에 유연하게 대응할 수 있는 조직 문화 조성을 예고했다. 이는 관료제적 경직성을 탈피하고 실용적이고 효율적인 외교 시스템을 구축하겠다는 의지로 읽힌다.

마지막으로 임 후보자는 국제정세가 급변하고 외교가 직면한 도전과제가 산적한 엄중한 시기에 막중한 책임감과 사명감을 느낀다고 소감을 전했다. 그는 한반도 평화 정착과 국제정세의 불확실성에 선제적으로 대응하기 위해 자강 역량을 키우고, 동맹을 굳건히 하며 국제사회와의 연대를 확대해 나겠다고 다짐했다. 이러한 포부는 북한 위협에 대한 대비는 물론, 글로벌 파트너십을 통한 외교적 입지 강화라는 두 마리 토끼를 잡겠다는 전략적 접근임을 시사한다.