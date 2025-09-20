임영웅, 대전월드컵경기장을 뒤흔들다! K리그1 경기 하프타임 공연…역대 최다 관중 기록 경신

가수 임영웅이 대전하나시티즌 홈경기에 방문하여 시축과 하프타임 공연을 펼쳐 2만 명 이상의 관중을 모으며 대전 구단 역대 최다 관중 기록을 경신했다. 임영웅의 '건행' 세리머니와 주민규의 골 세리머니가 어우러져 팬들에게 잊지 못할 추억을 선사했다.

임영웅 이 대전월드컵경기장을 뜨겁게 달궜다. 2025시즌 프로축구 K리그1 30라운드 대전하나시티즌 과 대구FC의 경기에 앞서 임영웅 이 시축과 하프타임 공연 을 펼치면서 2만 명이 넘는 팬들이 운집, 대전 구단의 역대 최다 관중 기록을 경신하는 기염을 토했다. 임영웅 은 학창 시절 축구선수로 활약한 경험을 바탕으로, 이날 시축에서 안정적인 킥 실력을 선보였다. 시축에 이어 하프타임에는 정규 2집 '아임 히어로 2'의 수록곡 '그댈 위한 멜로디'를 열창하며 경기장을 콘서트장으로 만들었다. 특히 임영웅 은 축구화를 신고 무대에 올라, 선수들과 K리그를 배려하는 모습을 보여주며 팬들의 뜨거운 호응을 얻었다. 대전 팬들은 임영웅 의 등장에 열광하며 휴대폰 라이트를 켜 응원하는 등 뜨거운 열기를 과시했다. 임영웅 의 방문은 단순히 공연을 넘어, 대전 구단의 경기력 향상에도 긍정적인 영향을 미쳤다. 이날 대전은 주민규의 멀티골 활약에 힘입어 대구를 3-2로 꺾고 승리를 거머쥐었다.

주민규는 득점 후 임영웅의 공식 인사 '건행(건강하고 행복하세요)'을 세리머니로 표현하며 임영웅의 방문에 화답했다. 황선홍 대전 감독은 경기 후 인터뷰에서 '좋은 분위기를 만들어준 임영웅 씨에게 감사하다'며 '선수들과 함께 많은 관중 앞에서 좋은 결과를 보여주기 위해 노력했다'고 소감을 밝혔다. 구단은 임영웅 효과에 힘입어 더 많은 관중 유치를 위한 노력을 이어갈 것을 다짐했다. 임영웅의 축구장 방문은 스포츠와 대중문화의 성공적인 콜라보레이션 사례로 평가받으며, 앞으로의 행보에 대한 기대감을 높였다.\이번 대전 경기는 임영웅의 폭발적인 인기를 다시 한번 입증하는 계기가 되었다. 특히 '영웅시대' 팬클럽을 중심으로 서울, 경기 등 전국 각지에서 대형 관광버스를 대절해 대전으로 향하는 등 임영웅을 향한 팬들의 뜨거운 열정을 보여주었다. 임영웅은 시축과 공연을 통해 팬들에게 잊지 못할 추억을 선사했을 뿐만 아니라, 축구 팬들에게도 새로운 볼거리를 제공하며 스포츠 문화 발전에 기여했다. 임영웅은 경기 포천의 일동초와 포천중 시절 축구선수로 활동한 경험이 있어, 축구에 대한 깊은 애정을 갖고 있는 것으로 알려져 있다. 이러한 배경은 그가 이번 행사를 더욱 진심으로 즐기고, 팬들과 소통하는 데 긍정적인 영향을 미쳤을 것으로 보인다. 임영웅은 이번 공연에서 혹시라도 잔디가 상할까 봐 축구화를 신고 무대에 오르는 세심함도 보여주었다. 그는 '선수들이 부상 없이 뛰었으면 한다'는 메시지를 전달하며, 선수들을 향한 따뜻한 마음을 드러냈다. 임영웅의 이러한 배려는 팬들에게 감동을 선사했을 뿐만 아니라, 스포츠 정신을 엿볼 수 있게 했다. 이번 행사를 통해 임영웅은 가수로서의 뛰어난 역량뿐만 아니라, 인간적인 매력까지 보여주며 대중의 사랑을 더욱 굳건히 했다.\대전 구단은 임영웅 효과를 통해 관중 수 증가라는 긍정적인 결과를 얻었을 뿐만 아니라, 구단의 이미지 제고에도 기여했다. 황선홍 감독은 임영웅의 방문에 대한 감사를 표하며, 선수들의 사기를 북돋우고 팬들에게 잊지 못할 경험을 선사했다. 대전 구단은 임영웅의 공연을 계기로 더 많은 관중을 유치하고, 구단의 인지도를 높이기 위해 다양한 마케팅 전략을 펼칠 것으로 예상된다. 이번 행사는 단순히 엔터테이너의 공연을 넘어, 스포츠와 대중문화의 융합을 통해 시너지 효과를 창출한 성공적인 사례로 평가받을 수 있다. 임영웅은 앞으로도 다양한 분야에서 팬들과 소통하며, 긍정적인 영향력을 발휘할 것으로 기대된다. 임영웅의 축구 사랑은 앞으로도 계속될 것이며, 그의 행보가 스포츠계에 미칠 영향에도 귀추가 주목된다. 임영웅의 '건행' 세리머니는 선수들과 팬들에게 긍정적인 에너지를 전달하는 상징적인 장면으로 자리매김했다. 대전 구단은 임영웅의 방문을 계기로 삼아, 더욱 발전된 모습으로 팬들에게 다가갈 것을 약속했다. 임영웅과 대전하나시티즌의 만남은 스포츠와 엔터테인먼트의 아름다운 조화를 보여주는 잊지 못할 순간으로 기억될 것이다





joongangilbo / 🏆 11. in KR 이 소식을 빠르게 읽을 수 있도록 요약했습니다. 뉴스에 관심이 있으시면 여기에서 전문을 읽으실 수 있습니다. 더 많은 것을 읽으십시오:

임영웅 대전하나시티즌 K리그1 하프타임 공연 최다 관중

대한민국 최근 뉴스, 대한민국 헤드 라인