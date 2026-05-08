임성근 전 해병대 1사단장, 채모 상병 순직 사건 1심 징역 3년 선고…'성과 압박'이 사고 원인으로 지적

임성근 전 해병대 1사단장이 채모 상병 순직 사건의 책임자로 1심에서 징역 3년을 선고받았다. 재판부는 임 전 사단장의 성과 압박이 수색 범위 확대와 수중 수색으로 이어진 결정적 계기가 되었다고 판단했다. 유족은 '3년은 너무 적다'며 분노를 표출했다.

해병대 채모 상병 순직 사건의 책임자로 지목된 임성근 전 해병대 1사단장이 1심에서 징역 3년을 선고받았다. 이 사건은 2023년 7월 경북 내성천 인근에서 발생한 집중호우로 인한 실종자 수색작전 중 채 상병이 순직한 사건으로, 임 전 사단장이 최상위 지휘관으로 재직 중이었다.

재판부는 임 전 사단장이 안전장비를 제공하지 않은 채 무리한 수색작전을 지시하고, 작전통제권을 육군으로 이관하지 않은 채 계속 수색을 지휘한 점 등을 근거로 유죄를 선고했다. 특히 임 전 사단장이 현장에서 성과를 압박한 것이 수색 범위 확대와 수중 수색으로 이어진 결정적 계기가 되었다고 판단했다. 재판부는 임 전 사단장이 수색 첫날인 2023년 7월 18일까지만 도로정찰이 허용됐지만, 현장을 방문해 포병의 비효율성을 질책한 후 허리까지 물에 들어가 수색하라는 지침이 전파된 점을 강조했다.

또한 임 전 사단장이 수색 이튿날 7포병대대를 방문할 예정이었던 점도 현장 지휘관들의 압박으로 이어진 것으로 보았다. 재판부는 임 전 사단장이 '물에 들어가지 말라'는 단순한 언급만 했어도 수중 수색이 이루어지지 않았을 것이며, 안전 장비가 갖춰졌다면 급류 사고에서도 신속한 구조가 가능했을 것이라고 지적했다. 임 전 사단장은 사고 이후 3년여간 '부하들의 잘못된 지시'로 책임을 전가해왔지만, 재판부는 '임 전 사단장의 성과 집착이 사고 원인'이라며 '이런 책임 회피 태도는 처음 본다'고 질타했다. 임 전 사단장은 선고가 진행되는 1시간 23분 내내 바닥을 본 채 마른 침을 삼켰다.

채 상병의 어머니 A씨는 선고 직후 '3년은 너무 적다'며 울먹였고, '우리 아들은 이 세상에 없는데, 지휘관들은 왜 다 살아 있는 거야'라며 흐느꼈다. 재판부는 임 전 사단장이 유족에게 '수중 수색을 지시한 사람은 내가 아니라 이용민'이라는 내용의 이메일과 문자를 보낸 점도 언급하며, '가해자가 피해자에게 이런 문자를 보낸다는 것은 이례적'이라며 피해자들의 정신적 고통을 가중시켰다고 지적했다. 재판부는 상급 지휘관의 처벌이 필요하다고 강조하며, '상급 지휘관이 구체적 위험을 인지하고도 위험을 가중시킨 사건이므로, 같은 사고가 반복되지 않도록 해야 한다'고 밝혔다.

임 전 사단장에 대해선 '해병대 빨간 티셔츠를 갖춰 입는 것, 웃는 모습을 보이지 말 것을 강조하며 언론 노출만 신경 썼다'며 안전 확보 방안에는 아무런 관심을 기울이지 않았다고 지적했다. 재판부는 임 전 사단장이 사고 이후 공보실장에게 '사단장은 사고 발생 책임이 없다'는 논리를 만들도록 지시하고, 수사기관 압수수색 전에는 자신이 수중 수색 사실을 인지했다는 정황 증거를 은폐하려 했다고 밝혔다.

또한 임 전 사단장이 2024년 12월 채 상병 유족에게 '수중 수색을 지시한 사람은 내가 아니라 이용민'이라는 내용의 이메일과 문자를 보낸 점도 언급하며, '이례적인 행동으로 피해자들의 정신적 고통을 가중시켰다'고 지적했다. 재판부는 현장 지휘한 간부들인 박상현 전 7여단장과 최진규 전 포11대대장에겐 각각 금고 1년 6개월을, 이용민 전 포7대대장에겐 금고 10개월, 장모 전 포7대대 본부중대장에겐 금고 8개월에 집행유예 2년을 선고했다. 재판부는 '그간 수많은 장병이 군에서 목숨을 잃었지만, 말단 지휘관만 책임을 지는 관행이 반복돼왔다.

하지만 이 사건은 다르다'며 '상급 지휘관이 구체적 위험을 인지하고도 위험을 가중시킨 사건이므로, 같은 사고가 반복되지 않도록 해야 한다'고 강조했다





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해병대 임성근 채모 상병 순직 업무상과실치사

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