임성근 전 해병대 1사단장, 채 상병 순직 사건 1심 징역 3년 선고…‘외압 의혹’ 재판 이어져야

임성근 전 해병대 1사단장이 경북 예천군 수해 현장에서 무리한 수중 수색을 지시해 채 상병을 사망에 이르게 한 혐의로 징역 3년을 선고받았다. 재판부는 업무상과실치사상 및 군형법상 명령 위반 혐의를 인정하며, 상급 지휘관들의 과실과 군 내 안전 관행의 문제점을 지적했다. 또한 윤석열 전 대통령 등 ‘외압 의혹’에 대한 재판이 진행 중이며, 진실 규명을 위한 추가 단죄가 필요하다는 의견이 제기되고 있다.

채 상병 (당시 일병) 순직 사고 의 책임자로 지목된 임성근 전 해병대 1사단장이 1심에서 징역 3년을 선고받은 8일 서울 서초구 서울중앙지방법원 앞에서 채 상병 의 어머니가 입장을 밝히고 있다. 연합뉴스2023년 7월19일 경북 예천군 수해 현장에서 무리한 수중 수색을 지시해 채 상병 을 사망에 이르게 한 혐의로 구속기소된 임성근 전 해병대 1사단장에게 1심 재판부가 징역 3년을 선고했다.

업무상과실치사상 및 군형법상 명령 위반 등 주요 혐의 대부분이 유죄로 인정됐다. 임 전 사단장이 끝내 반성하는 태도를 전혀 보이지 않았는데도 채 상병 특검의 구형량인 징역 5년보다 형량이 줄어든 것은 실망스럽지만, 사건 발생 3년 만에 첫 유죄 판단이 내려졌다는 데 의미가 있다. 이제 지난달 26일 1심 첫 공판이 시작된 ‘외압 의혹’ 재판에서 임 전 사단장을 부당하게 혐의자에서 제외하려 한 윤석열 전 대통령 등에 대한 단죄로 이어져야 할 것이다.

서울중앙지법 형사22부(재판장 조형우)는 8일 임 전 사단장이 ‘하천에 내려가서 찔러보면서 탐색하라’고 지시하는 등 적극적·공세적 수색을 반복적으로 지시하고 질책하는 바람에 지휘관들이 압박을 느껴 재량에서 벗어난 위험한 수색작전을 지시하게 된 것으로 봤다. 수중 수색 사진이 포함된 언론 보도를 보고받았는데도 대원들의 안전조끼 등 아무런 조치를 취하지 않은 것도 주의 의무 위반으로 판단했다. 호우피해 복구 작전 지휘권이 육군 제50사단장으로 이양되었음에도 ‘바둑판식 수색’ ‘가슴장화 확보’ 등 지시를 내려 지휘체계에 혼란을 초래한 군형법상 명령 위반 혐의 일부도 유죄를 선고했다.

이밖에 박상현 전 7여단장과 최진규 전 11포병대대장(각각 금고 1년6개월), 이용민 전 7포병대대장(금고 10개월) 등 현장 지휘관 3명도 법정 구속됐으며, 장수만 7포병대대 본부중대장은 금고 8개월에 집행유예 2년이 선고됐다. 재판부는 ‘이번 사건은 상급 지휘관들이 단순히 주의 의무를 소홀히 한 수준을 넘어 위험을 인지하고도 이를 가중시키는 무리한 지시를 내린 ‘작위적 과실’에 해당한다’며 ‘상급 지휘관들의 책임을 묻지 않는다면 앞으로도 (이런 비극이) 반복될 수밖에 없다’고 했다.

장병의 안전과 생명을 경시하며 성과에만 몰두하는 상급 지휘관들과 작전 중 발생한 사고에 대해 대대장급 이하에만 책임을 지우는 군의 관행에 경종을 울린 것이다. 더욱이 이번 판결은 ‘이런 일로 사단장까지 처벌하면 대한민국에서 누가 사단장을 하겠냐’며 격노해 수사 결과에 외압을 행사한 혐의로 기소된 윤 전 대통령의 개입이 얼마나 부당했는지를 보여준다. 특검은 이른바 ‘브이아이피(VIP)의 격노’ 이후 대통령실과 국방부 고위직들이 조직적으로 수사 기록 이첩을 보류하고 박정훈 대령을 항명죄로 몰아세운 혐의로 윤 전 대통령과 이종섭 전 국방부 장관 등 12명을 재판에 넘겼다.

임 전 사단장을 불송치하며 면죄부를 주려 했던 경찰의 초동 수사도 부실·축소 수사 비판을 피하기 어렵게 됐다. 임 전 사단장에 대한 실형 선고는 실체적 진실의 한 조각이 맞춰진 것에 불과하다. 이 사건의 본류인 ‘수사 외압’ 의혹에 대한 단죄는 이제 시작이다. 대통령의 격노에서 시작해 진실을 은폐하고 국가 기강을 망가뜨린 ‘외압의 몸통’들에 대한 엄중한 심판이 뒤따라야 할 것이다





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임성근 채 상병 순직 사고 군형법 외압 의혹

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