임성근 전 해병대 1사단장, 채수근 상병 순직 사고 책임 인정받아 징역 3년 선고

해병대 1사단장 임성근 전 사단장이 채수근 상병 순직 사고의 책임자로 지목되어 징역 3년을 선고받았다. 재판부는 안전 주의 의무 저버림과 작전통제권 이관 명령 불복 등을 이유로 유죄를 인정했다. 이 사건은 해병특검 ‘본류’ 사건 가운데 1심 결론이 나온 첫 사례로, 해병대의 안전 관리와 지휘 체계의 문제점을 드러냈다.

해병대 1사단장 임성근 전 사단장이 채수근 상병 순직 사고의 책임자로 지목되어 징역 3년을 선고받았다. 서울중앙지법 형사합의22부(조형우 부장판사)는 8일 업무상과실치사상과 군형법상 명령 위반 혐의로 기소된 임 전 사단장에게 징역 3년을 선고했다.

검찰은 징역 5년을 구형했으나, 법원은 임 전 사단장이 안전 주의 의무를 저버린 점과 작전통제권 이관 명령에 불복한 점을 고려해 형량을 확정했다. 이명현 순직해병 특별검사팀은 이 사건에 대한 수사를 진행해 왔으며, 임 전 사단장을 비롯한 관련자들에 대한 재판이 진행되었다. 수해 현장을 총괄한 박상현 전 7여단장과 최진규 전 포11대대장에겐 각각 금고 1년 6개월이 선고되었고, 채상병이 속했던 포7대대 본부중대의 직속상관이었던 이용민 전 포7대대장에겐 금고 10개월, 장모 전 포7대대 본부중대장에겐 금고 8개월에 집행유예 2년이 각각 선고됐다.

재판부는 임 전 사단장이 2023년 7월 19일 경북 예천군 수해 현장에서 순직한 채상병의 상급 부대장으로서 구명조끼 등 안전 장비를 지급하지 않은 채 수중수색하도록 하는 등 안전 주의 의무를 저버린 혐의를 유죄로 인정했다. 임 전 사단장은 당시 작전통제권이 육군으로 이관되는 단편명령이 내려졌는데도 이를 따르지 않고 현장 지도, 수색방식 지시 등 지휘권을 행사한 혐의도 유죄로 인정됐다. 재판부는 박 전 여단장과 최 전 대대장의 경우 수중·수변에 대한 명확한 설명 없이 수색 지시를 하달하는 등 안전의무를 저버린 혐의가 성립한다고 봤다.

재판부는 양형 배경을 밝히며 “피고인들은 위험 지역 수색 성과를 얻는 과정에서 필수적으로 수반되는 대원들의 생명 위험을 등한시했다”고 질책했다. 임 전 사단장에 대해선 “대원들이 위험한 수중 입수를 감안한 직접적인 원인은 피고인의 무리하고 잘못된 지시”라며 “그런 개입을 하지 않고 작전을 맡겨만 놨더라도 당시 수색이 정상적으로 진행될 수 있었을 것으로 보여 사고에 대한 책임이 가장 크다”고 질타했다.

재판부는 또 “사고 이후에도 책임을 회피하고 은폐하기에 급급했다”며 “자녀를 잃은 피해를 추스르고 있는 유족에게 장문의 이메일과 문자를 보내기도 했는데, 어떻게 가해자가 피해자에게 이런 문자를 보내는가”라고 임 전 사단장을 꾸짖었다. 특검팀이 출범 후 처음으로 재판에 넘긴 이 사건은 해병특검 ‘본류’ 사건 가운데 1심 결론이 나온 첫 사례이기도 하다. 채 상병 순직 사건은 이후 벌어진 수사 외압·은폐 의혹, 장관의 호주 도피 의혹 등으로 이어지는 본류에 해당한다. 이 사건은 해병대의 안전 관리 소홀과 지휘 체계의 문제점을 드러낸 중요한 사건으로 평가받고 있다.

유족들은 재판 결과를 환영하면서도, 더 엄격한 처벌을 요구하는 목소리도 나오고 있다. 해병대는 이 사건을 계기로 안전 관리 시스템을 강화하고, 지휘 체계의 개선을 약속했다. 그러나 이번 재판 결과가 해병대의 전반적인 문제점을 해결할 수 있을지에 대한 의문도 제기되고 있다. 해병대는 이번 사건을 교훈으로 삼아, 대원들의 안전과 복지를 최우선으로 하는 조직으로 거듭나야 할 것이다





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