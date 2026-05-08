임성근 전 해병대 사단장 징역 3년 선고…군 간부 5명 유죄 인정

임성근 전 해병대 1사단장이 채수근 상병의 순직 사고에 대한 책임자로 징역 3년을 선고받았다. 법원은 군의 과도한 전시행정이 인명사고의 원인이 되었다고 지적하며, 윤석열 전 대통령이 연루된 수사 외압·은폐 의혹과 국방부 장관의 호주 도피 의혹으로 이어지는 사건 본류에 대한 첫 판단으로 이 사건을 평가했다. 이 사건은 2023년 7월 19일 경북 예천군의 수해현장에서 발생한 사고로, 해병대원들에게 구명조끼 등 안전 장비를 지급하지 않은 채 실종자를 물 속에서 수색하게 하는 등 안전 주의 의무를 저버린 것이 원인으로 지적되었다.

임성근 전 해병대 1사단장이 채수근 상병 의 순직 사고 에 대한 책임자로 지목되어 징역 3년을 선고받았다. 이 사건은 군의 과도한 전시행정이 인명사고의 원인이 되었다는 법원의 판단으로, 윤석열 전 대통령이 연루된 수사 외압·은폐 의혹과 국방부 장관의 호주 도피 의혹으로 이어지는 사건 본류에 대한 첫 판단이다.

이 사건은 2023년 7월 19일 경북 예천군의 수해현장에서 발생한 사고로, 해병대원들에게 구명조끼 등 안전 장비를 지급하지 않은 채 실종자를 물 속에서 수색하게 하는 등 안전 주의 의무를 저버린 것이 원인으로 지적되었다. 채상병은 당시 20세로 순직했고, 다른 해병대원들도 급류에 휩쓸리거나 외상 후 스트레스 장애를 얻는 등 사고로 이어졌다. 재판부는 임 전 사단장이나 박 전 7여단장이 실종자 발견이라는 성과에만 몰두해 적극적 수색을 지시했지만, 그 과정에서 수반되는 대원들의 위험을 도외시했다고 지적했다.

임 전 사단장의 지시로 인해 위험이 커졌음에도 적절한 지휘·감독권을 행사해 수색을 금지하거나 안전·예방용 장비를 지급하지 않아 업무상 의무를 다하지 않은 점이 인정되었다. 재판부는 피고인이 박 전 여단장을 통해 ‘물에 들어가지 말라’는 단순 언급만 했어도 해병들이 수중수색을 감행하지 않았을 것이고, 장비를 갖췄다면 피해자들을 신속히 구조했을 것이라고 설명했다. 당시 작전통제권이 육군으로 이관되는 명령에도 임 전 사단장이 이를 따르지 않고 현장 지도와 수색방식 지시 등 지휘권을 행사한 혐의도 유죄로 인정되었다.

재판부는 이 사건 사고로 20세 피해자 채 해병이 입대 4개월 만에 소중한 목숨을 잃었고, 부모는 30대 후반 시험관으로 힘겹게 얻은 아들을 떠나보냈다며, 나머지 피해자도 사고 당시 상황을 제대로 진술하지 못할 정도로 큰 정신적 고통을 겪고 있다고 양형 이유를 밝혔다. 재판부는 그동안 군 작전 수행 과정에서 장병이 목숨을 잃었으나 대대장 등 말단 지휘부에 책임을 물리는 관행이 반복돼 왔다며, 이 사건은 상급 지휘관이 책무를 소홀히 한 ‘부작위’에 그치는 게 아니라 구체적인 위험을 인지한 상황에서 이를 가중시키는 지시를 한 ‘작위’ 결과의 성격이 강하다고 꼬집었다.

또 사고 이후 자녀를 잃은 피해를 추스르고 있는 피해자 부모에게 ‘수중수색을 지시한 것은 이 전 대대장’이라는 이메일과 문자 메시지를 보내기까지 했다며, 오랜 기간 재판하면서 이런 것은 본 적이 없다고 질타했다





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임성근 해병대 채수근 상병 순직 사고 군 간부 유죄

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