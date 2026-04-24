일타강사 현우진, 문항 거래 혐의 '전면 부인'…'정상 거래' 주장

유명 수학 강사 현우진 씨가 문항 거래 혐의에 대해 혐의를 전면 부인하며 정상적인 문항 거래였다고 주장했습니다. 검찰은 현씨가 현직 교사들로부터 문항을 제공받고 대가로 수억 원을 지급한 혐의로 기소했습니다.

유명 수학 강사 현우진 씨, 문항 거래 혐의 전면 부인…'정상 거래' 주장 ‘일타강사’로 널리 알려진 현우진 씨(38)가 24일 서울중앙지법에서 열린 문항 거래 사건의 첫 재판에서 혐의를 전면 부인하며 논란이 거듭되고 있다.

현씨는 현직 교사들로부터 문항을 제공받고 그 대가로 수억 원을 지급한 혐의로 청탁금지법 위반 혐의를 받고 있지만, 그는 해당 거래가 정상적인 문항 구매였다고 주장하고 있다. 재판에서 현씨 측 변호인은 청탁금지법 위반 의사가 전혀 없었으며, 교재에 수록할 문항 확보를 위해 정당한 계약을 체결하고 약속된 금액을 지급했을 뿐이라고 강조했다. 또한, 검찰이 문제 삼는 교사들의 겸직 허가 미비 사항에 대해서는 피고인 측이 해당 사실을 인지하지 못했을 가능성을 제기하며, 겸직 허가를 받지 않은 교사로부터 문항을 구매했다는 사실 자체가 청탁금지법 위반으로 이어질 수 없다고 주장했다.

유사한 사례에서 검찰이 불기소 결정을 내리거나 법원이 청탁금지법 위반이 아니라고 판단한 사례를 언급하며, 현씨의 행위가 법적으로 문제가 없음을 시사했다. 현씨 측은 현씨가 수학 강사로서 학생들에게 양질의 문항을 제공하는 것은 교육자로서의 당연한 의무이며, 이는 학생들의 학습 능력 향상에 기여하는 행위라고 덧붙였다. 현직 교사들 역시 일부 사실관계는 인정하면서도, 해당 문항 거래가 청탁금지법에 위배되지 않는다고 주장하며 혐의를 부인했다.

현우진 씨는 2020년부터 2023년까지 EBS 교재 집필진 및 수능, 모의고사 출제 위원을 역임한 현직 교사 3명으로부터 문항을 제공받고, 그 대가로 총 4억여 원을 지급한 혐의로 기소되었다. 검찰은 이러한 행위가 공직자인 현직 교사가 특정 학원이나 강사에게 독점적으로 문항을 제공하고 고액의 금품을 수수하는 부정한 거래로, 공교육 시스템의 신뢰를 훼손하는 행위라고 판단하고 있다. 앞서 현씨는 메가스터디 홈페이지를 통해 문항 거래 사실을 인정하면서도, 이는 다양한 문항 수급 채널 중 하나였을 뿐이며, 교사라는 이유로 특별한 프리미엄을 지급한 사실은 없다고 해명한 바 있다.

또한, 문항 거래의 위법성에 대한 지적에 대해서는 이미 EBS 및 시중 출판사, 교과서 집필에 참여하고 있던 교사들에게 적법한 절차에 따라 보수를 지급했다고 주장했다. 이와 유사하게 기소된 영어 강사 조정식 씨(43) 또한 법정에서 “시장 가격에 따른 유상 거래였으며, 정당한 거래에 해당한다”며 혐의를 부인했다. 조정식 씨는 같은 기간 현직 교사 등에게 약 8000만 원을 지급하고 문항을 제공받은 혐의를 받고 있다. 이번 사건은 교육계의 문항 거래 관행과 청탁금지법의 적용 범위에 대한 논쟁을 불러일으키고 있으며, 향후 재판 과정에서 더욱 자세한 사실관계가 밝혀질 것으로 예상된다.

이번 사건은 단순히 개인의 일탈 행위로 치부하기에는 교육 시스템 전반에 걸쳐 영향을 미칠 수 있는 중대한 사안으로 인식되고 있다. 특히, 수능과 같은 중요한 시험의 문항이 유출될 가능성을 제기하며, 공정한 경쟁을 저해하는 행위라는 비판이 제기되고 있다. 또한, 현직 교사들이 사적인 이익을 위해 공교육 시스템을 활용했다는 의혹은 교육계의 윤리 의식에 대한 심각한 질문을 던지고 있다. 이번 재판 결과는 향후 교육계의 문항 거래 관행을 근절하고 공정한 교육 환경을 조성하는 데 중요한 기준이 될 것으로 보인다.

검찰은 현씨와 조정식 씨의 혐의를 입증하기 위해 관련 증거를 확보하고 있으며, 현직 교사들의 증언을 통해 문항 거래의 실체를 밝히는 데 주력할 것으로 예상된다. 반면, 현씨 측은 정상적인 문항 거래였음을 입증하기 위해 계약서, 지급 내역 등 관련 자료를 제출하고, 교사들의 겸직 허가 문제에 대한 법리적 검토를 통해 무죄를 주장할 것으로 보인다. 이번 사건은 교육계의 뜨거운 감자로 떠오르며, 사회적으로 큰 관심을 받고 있다. 재판의 향방에 따라 교육 시스템의 투명성과 공정성에 대한 논의가 더욱 활발하게 이루어질 것으로 전망된다





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