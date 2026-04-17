일주일의 얼굴, 1면 사진으로 보는 우리 사회의 단면

지난 한 주 동안 경향신문 1면을 장식했던 사진들을 돌아보며 국제 정세의 긴장감, 사회적 비극, 그리고 희망과 다짐에 이르기까지, 우리 사회가 직면한 다양한 이슈들을 시각적으로 되짚어본다.

신문 1면 사진 은 한 주의 뉴스를 압축적으로 보여주는 창과 같다. 경향신문 기자들과 국내외 통신사 기자들이 하루에 담아낸 수천 장의 사진 중에서 엄선된 단 한 장의 사진이 바로 그날의 1면을 장식한다. 지난 한 주, 즉 월요일부터 금요일까지 독자들의 시선을 사로잡았던 1면 사진 들을 돌아보며 그 안에 담긴 의미와 스토리를 되짚어본다. 이 사진들은 단순한 이미지를 넘어, 우리가 살아가는 사회의 단면을 보여주는 거울이자, 기억해야 할 역사의 한 조각이다. 우리는 이 사진들을 통해 국제 정치의 긴장감, 우리 사회의 안타까운 사건들, 그리고 잊지 말아야 할 역사의 무게를 함께 느낄 것이다. 하루 3000~4000장의 사진 속에서 '단 한 장'을 골라내는 것은 단순한 선택이 아닌, 그날의 가장 중요하고 상징적인 사건을 포착하려는 노력의 결과이다. 이러한 1면 사진 들은 때로는 강렬한 메시지를 전달하고, 때로는 깊은 울림을 주며, 독자들에게 생각할 거리를 던져준다.

이번 주 1면 사진 모음은 이러한 노력의 결실을 보여주는 동시에, 우리 사회가 나아가야 할 방향에 대한 성찰의 기회를 제공한다. 4월 13일, ‘일단 철수’라는 제목의 사진은 미국과 이란의 최고위급 인사가 47년 만에 마주 앉아 마라톤 협상을 벌였지만, 결국 합의에 이르지 못하고 결렬된 상황을 담고 있다. 미국 측 협상단이었던 JD 밴스 부통령이 파키스탄 이슬라마바드에서 귀국하기 위해 전용기에 오르는 모습이었다. 로이터 연합뉴스가 제공한 이 사진은 협상 결렬의 의미를 함축적으로 보여준다. 협상이 밤샘 이어졌음에도 불구하고, 이란이 핵 개발 의사를 포기하지 않았다는 이유로 회담은 무산되었다. 이란은 미국의 과도하고 불법적인 요구를 문제 삼으며 호르무즈 해협 통제권을 고수했다. 이 날의 1면 사진은 실제로 협상 테이블에 앉은 미국의 모습 대신, 협상 결렬 후 철수하는 미 부통령의 뒷모습을 선택함으로써, 협상의 실패와 그로 인한 세계 경제의 초비상 상황, 그리고 수많은 희생을 초래할 수 있는 긴장감을 시각적으로 드러냈다. ‘내 말’만 하고 끝난 협상에 대한 씁쓸함과 함께, 앞으로 전개될 상황에 대한 우려가 사진 한 장에 담겨 있다. 이러한 사진 선택은 단순히 사건을 전달하는 것을 넘어, 사건의 본질과 그 영향을 독자들에게 효과적으로 전달하려는 편집진의 의도를 보여준다. 다음 날인 4월 14일, ‘벼랑 끝엔 누가 설까’라는 제목의 사진은 도널드 트럼프 미국 대통령이 워싱턴D.C. 앤드루스 합동기지에서 취재진에게 이란 전쟁 관련 상황을 설명하는 모습을 포착했다. AP 연합뉴스가 전한 이 사진은 이란과의 종전 협상 결렬 후, 트럼프 행정부가 이란의 호르무즈 해협 봉쇄에 맞서 ‘호르무즈 역봉쇄’ 작전에 착수하겠다는 의지를 드러낸 직후의 모습이다. 이란은 이에 대해 ‘죽음의 소용돌이’가 될 것이라며 강력히 경고했다. 트럼프 대통령은 봉쇄 발효 시간을 발표하며 다른 나라들의 협조를 얻고 있다고 밝혔고, 이란 군대의 파괴를 주장하며 휴전이 잘 유지되고 있다고 강조했다. 14일자 1면 사진은 트럼프 대통령의 기자브리핑 장면이다. 자주 등장하는 익숙한 모습이지만, 전쟁이 길어지고 트럼프 대통령의 예측 불가능한 발언이 이어지면서, 사진기자의 앵글은 혼란스러운 그의 모습을 더욱 부각시키는 듯했다. 그의 표정과 몸짓 하나하나가 앞으로의 국제 정세에 대한 불안감을 증폭시키는 요소로 작용했다. 사진은 그의 말을 그대로 전달하는 것을 넘어, 그의 태도와 말투 속에 담긴 긴장감과 위기감을 시각적으로 증폭시키며 독자들에게 강력한 인상을 남겼다. 4월 15일, ‘완도 순직 소방관 영결식…‘고생하셨습니다’ 마지막 인사’라는 제목의 사진은 전남 완도군 농어민문화체육센터에서 열린 고 박승원 소방경과 노태영 소방교의 영결식에서 동료 소방관들이 슬픔에 잠겨 있는 모습을 담고 있다. 지난 12일 완도군 냉동창고 화재 현장에서 인명을 구조한 뒤 내부로 재진입했다가 화염에 고립되어 순직한 두 소방관을 추모하는 자리였다. 박 소방경의 아들은 떨리는 목소리로 아버지를 향한 편지를 낭독하며 눈물을 쏟았고, 영결식장은 슬픔에 잠겼다. 아들은 아버지를 ‘영웅이자 멋진 남자’라고 칭하며, 동생들과 어머니를 잘 챙기겠다는 다짐과 함께 오열했다. 1면 사진은 동고동락했던 동료들을 잃은 슬픔에 잠긴 소방관들의 모습을 보여준다. 추도사가 이어지는 동안 입술을 질끈 깨물며 눈물을 참는 그들의 모습은 보는 이들에게 깊은 안타까움을 자아냈다. 이 사진은 단순히 사건의 희생자를 추모하는 것을 넘어, 위험한 최전선에서 헌신하는 소방관들의 희생과 그 뒤에 남겨진 슬픔, 그리고 우리가 여전히 위험하고 슬픔이 많은 사회에 살고 있다는 현실을 상기시킨다. 그들의 희생은 헛되지 않아야 하며, 우리는 이러한 숭고한 희생에 대한 기억을 잊지 말아야 한다. 4월 16일, ‘잘 있나요…눌러쓴 그리움’이라는 제목의 사진은 세월호 참사 12주기를 하루 앞둔 15일, 경기 안산시 단원구 4.16생명안전교육원 내 단원고 기억교실을 찾은 한 학생이 방명록에 추모의 글을 남기는 장면을 담고 있다. 문재원 기자가 촬영한 이 사진은 12년이라는 시간이 흘렀음에도 불구하고, 세월호 참사의 아픔이 여전히 현재진행형임을 보여준다. 참사 이후 열두 번째 봄을 맞았지만, 기억교실에는 시민들과 학생들이 끊임없이 발길을 이어가며 희생자들을 추모했다. 책상 위에 놓인 유품을 어루만지며, 유가족들의 설명을 들으며, 학생들은 ‘잊지 않겠다’는 다짐을 방명록에 남겼다. 16일자 1면 사진은 12년 동안 변함없이 1면에 실리는 듯한 느낌을 주는, 한 학생의 추모 글 작성 모습이다. ‘아직도 세월호냐’라고 묻는 이들도 있지만, 우리는 여전히 이 비극을 기억해야 한다. ‘안전한 나라를 만들겠다는 다짐과 약속이 지켜지고 있는가?’라는 질문을 사진은 던진다. 세월호 참사는 우리 사회에 안전 불감증이라는 큰 상처를 남겼고, 우리는 그 아픔을 되새기며 안전한 사회를 만들기 위한 노력을 게을리하지 않아야 한다. 마지막으로 4월 17일, ‘304개의 꿈은 결코 잊히지 않을 것’이라는 제목의 사진은 이재명 대통령이 16일 경기 안산시 단원구 화랑유원지에서 열린 세월호 참사 12주기 기억식에 참석해 304명의 희생자에 대한 묵념을 하는 모습을 담고 있다. 청와대사진기자단이 제공한 이 사진은 현직 대통령이 세월호 기억식에 참석한 첫 사례로, 많은 의미를 지닌다. 이 대통령은 추도사에서 생명과 안전에 관한 빈틈없는 국가, 국민을 반드시 지켜내는 나라를 만들겠다고 약속하며, 세월호가 남긴 숙제를 완성하겠다고 다짐했다. 이 대통령은 추도사를 통해 국가의 실패를 사과하고 국민의 생명과 안전에 대한 국가의 책임을 재확인했다. 17일자 1면 사진은 대통령이 묵념하는 모습이다. 현직 대통령의 기억식 참석이 12년이나 걸렸다는 사실은 많은 시사점을 던진다. 지난 3년간 연재를 마무리하며, 독자들에게 감사의 마음을 전하는 글과 함께, 이 사진들은 우리 사회가 겪었던 아픔과 그 속에서 찾으려는 희망, 그리고 나아가야 할 방향에 대한 성찰을 담고 있다. 304명의 희생자들이 남긴 꿈은 결코 잊혀서는 안 되며, 그들의 희생을 발판 삼아 더욱 안전하고 정의로운 사회를 만들어나가야 할 것이다. 매주 월요일부터 금요일까지, 경향신문 1면 사진은 그날의 가장 중요한 뉴스를 시각적으로 전달하는 핵심적인 역할을 수행한다. 3000~4000장에 달하는 방대한 사진 자료 중에서 엄선된 단 한 장의 사진은 그날의 사건을 함축적으로 담아내며 독자들에게 깊은 인상을 남긴다. 지난 한 주간 1면을 장식했던 사진들은 단순히 사건의 기록을 넘어, 우리가 살아가는 사회의 다양한 측면을 보여주는 창이었다. 4월 13일, JD 밴스 미국 부통령의 귀국 사진은 미국과 이란 간의 종전 협상 결렬이라는 국제적 긴장 상황을 보여주었다. 협상 실패는 전 세계 경제에 대한 불안감을 증폭시켰고, 사진은 이러한 복잡한 상황을 간결하게 전달했다. 4월 14일, 도널드 트럼프 미국 대통령의 기자브리핑 사진은 협상 결렬 이후 트럼프 행정부가 취할 강경한 조치를 예고하며 당시의 위기감을 더욱 고조시켰다. 혼란스러운 상황 속에서 대통령의 표정과 몸짓은 국제 사회의 불안감을 더욱 증폭시키는 요소로 작용했다. 4월 15일, 완도 순직 소방관들의 영결식 사진은 사회의 안전을 위해 헌신하는 이들의 희생과 그 뒤에 남겨진 슬픔을 보여주며 깊은 울림을 주었다. 동료 소방관들의 애통한 표정은 숭고한 희생에 대한 안타까움과 더불어, 위험한 현실 속에서도 묵묵히 임무를 수행하는 이들에 대한 감사함을 느끼게 했다. 4월 16일, 단원고 기억교실에서 추모 글을 남기는 학생의 사진은 12년이 지났음에도 여전히 우리 사회에 깊은 상처로 남아있는 세월호 참사를 상기시켰다. ‘안전한 나라’에 대한 다짐과 약속이 제대로 지켜지고 있는지에 대한 질문을 던지며, 과거의 비극을 잊지 않고 미래를 위한 교훈으로 삼아야 함을 강조했다. 마지막으로 4월 17일, 이재명 대통령의 세월호 참사 12주기 기억식 참석 및 묵념 사진은 과거의 아픔을 치유하고 국민의 생명과 안전을 최우선으로 삼겠다는 국가의 의지를 보여주었다. 현직 대통령이 세월호 기억식에 참석한 것이 12년이나 걸렸다는 점은 시사하는 바가 크며, 앞으로 국가의 역할에 대한 새로운 기대감을 불러일으켰다. 이처럼 지난 한 주간의 1면 사진들은 국제 정세의 긴장감, 사회적 비극, 그리고 희망과 다짐에 이르기까지, 우리 사회가 직면한 다양한 이슈들을 효과적으로 전달하며 독자들에게 깊은 생각할 거리를 제공했다. 사진 한 장은 천 마디 말보다 강렬한 메시지를 전달할 수 있음을 다시 한번 증명하는 순간들이었다. 이는 단순한 사진 전시가 아닌, 우리 사회의 현재를 진단하고 미래를 조망하는 중요한 기록이다. 3년 간 이어져 온 이 연재를 통해 독자들의 꾸준한 관심과 지지에 깊은 감사를 표하며, 앞으로도 사회의 중요한 순간들을 포착하고 그 의미를 되새기는 노력을 지속할 것이다





kyunghyang / 🏆 14. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

1면 사진 뉴스 경향신문 사회 이슈 세월호

United States Latest News, United States Headlines