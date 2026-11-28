29일 전국이 영하권으로 떨어지는 롤러코스터 날씨가 예상된다. 슈퍼 엘니뇨와 찬 대륙고기압 영향으로 기온 급락과 강수 예보가 나와 교통안전과 건강 관리에 각별한 주의가 필요한 상황이다.

' 슈퍼 엘니뇨'의 영향으로 한반도 하늘이 격변하고 있다. 25일 서울 광화문광장에서는 시민들이 영하 4.2도까지 떨어진 아침 기온에 두꺼운 옷차림으로 몸을 추스렸다. 불과 며칠 전까지 10도 안팎의 포근한 가을 날씨를 보였던 것과 대조적으로, 일요일인 29일은 아침 최저기온이 다시 영하권으로 떨어지는 극적인 변동성을 보인다.

일요일 영하권 기온 예상

기상청은 29일 아침 전국의 최저기온이 영하 5도에서 영상 5도 분포를 보일 것으로 예보했다. 낮 최고기온은 영상 6도에서 12도 사이를 오가며, 전날보다 5도에서 8도 정도 낮아질 전망이다. 북서쪽에서 몰려온 찬 대륙고기압의 영향으로 내일 대부분 지역에서 영하권 날씨가 계속될 것으로 기상청은 내다봤다.

Also read 미 연준 이어 ECB도 금리 동결…'인플레·경기둔화 위험 여전'(종합)

특히 지역별 기온 차가 크게 벌어질 것으로 보인다. 경기 파주와 강원 춘천, 철원은 영하 5도까지 떨어질 수 있으며, 대관령 지역은 영하 7도까지 한파가 닥칠 것으로 예상된다. 이러한 급격한 온도 하강은 일교차가 극단적으로 커져 추위 대비가 필요한 환경을 조성한다.

강수 및 눈 예보 현황

기온 급락과 함께 충청권, 남부 지역, 제주도 등에는 비 또는 눈이 내릴 것으로 보인다. 29일 주말 나들이를 계획한 시민들은 호남과 제주도 등 일부 지역에 예보된 강수로 인해 이동이 다소 제약될 수 있다. 비나 눈은 오전 중 대부분 그칠 것으로 기상청은 전망한다.

Advertisement

예상 적설량은 전북 동부와 전남 및 광주 북동부에서 1에서 3센티미터 사이며, 제주도 산지에서는 1에서 5센티미터로 예상된다. 특히 비나 눈이 내린 지역은 기온이 하강하면서 빙판길이 형성될 가능성이 높아, 차량 및 보행자의 교통안전에 각별한 주의가 요구된다.

슈퍼 엘니뇨의 기상 영향

하루 사이 가을과 겨울을 오가는 '롤러코스터 날씨'의 주범은 슈퍼 엘니뇨다. 이는 적도 부근 중·동태평양의 해수면 온도가 평년보다 2도 이상 높아지는 비정상적인 현상으로, 전 지구적인 대기 순환을 변화시켜 세계 곳곳에 이상기후를 유발한다. 동태평양의 해수면 온도가 평년보다 크게 높아진 결과 따뜻한 공기가 한반도로 유입되면서 기온이 평년 수준을 웃돌았다.

하지만 남쪽에서 몰려온 따뜻한 공기와 북쪽에서 확장하는 찬 공기의 불규칙한 세력 다툼이 계속되고 있다. 북쪽의 찬 공기가 남하하면 기온이 급격히 떨어지는 구조다. 이처럼 남쪽의 따뜻한 공기와 북쪽의 찬 공기가 맞부딪치는 과정 속에서 국지적인 폭설 등 극한 기상 현상이 나타날 가능성도 있다.

건강 관리 및 대비 사항

기상청은 올겨울 평년보다 포근한 날씨와 매서운 한파가 번갈아 나타나는 등 기온 변동 폭이 클 것으로 우려했다. 이에 시민들의 건강 관리에 유의할 것을 당부했다. 철저한 대비가 필요한 가운데, 급격한 기온 변화에 대응할 수 있는 적절한 복장 조절과 실내 습도 유지가 중요하다.

Advertisement

내일(29일)은 아침부터 기온이 떨어지므로 외출 시 체온 유지에 유의해야 한다. 특히 빙판길 교통사고 예방을 위해 차량 운전 시 서행운전을 하고, 보행자도 미끄럼 방지 조치와 안전 수칙을 준수하는 것이 필수적이다. 당분간 슈퍼 엘니뇨의 영향으로 롤러코스터 날씨가 이어질 것으로 예상되므로, 기상 정보를 꼼꼼히 확인하며 일상생활에 대비해야 한다.