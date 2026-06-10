일본의 경제 붕괴와 엔화 강세, 한국의 원화 약세 시사점

2011년 일본 대지진 후 경제 펀더멘털 악화에도 엔화가 강세를 보린 사례를 분석하며, 현재 한국의 성장에도 불구하고 원화 약세가 지속되는 현상을 비교한다. 경제 실적과 환율의 괴리가 시장 신뢰에 기인한다는 점을 강조하고, 한국이 강력한 원화 정책을 통해 자본 유입을 유도하고 성장의 안정적 기반을 마련해야 한다고 주장한다.

2011년 3월, 규모 9의 지진과 쓰나미가 일본 동북부를 강타했다. 후쿠시마 원전은 녹아내렸고, 공급망은 끊겼으며, 경제는 추락했다. 그런데 엔화는 올랐다. 재해 지역에 밀집한 자동차·전자산업의 핵심 부품과 소재 공장이 멈춰 섰다.

공급망이 흔들리고 에너지 수입이 급증하면서 일본 무역수지는 적자로 돌아섰다. 전년도에 높은 성장률을 보이며 회복세를 타던 일본 경제도 마이너스 0.5% 역성장했다. 경기침체를 막기 위해 일본은행은 기준금리를 0~0.1%로 낮추고 국채와 자산을 대규모로 매입하는 유동성 공급 확대에 나섰다. 최악의 경기 침체와 금리 하락에도, 엔화 가치는 오히려 급등했다. 1년 전 달러당 95엔 안팎이던 엔-달러 환율은 그해 9월 76엔까지 밀렸다.

엔화 가치는 2007년 저점 124엔 대비 60% 넘게 올랐다. 표면적인 이유는 일본 보험사의 해외 투자자산 매각이었다. 지진 피해 보상금 마련을 위해 달러 자산을 매도하고 엔화를 대거 매입했다. 여기에 저금리 엔화를 빌려 해외 고수익 자산에 투자하는 '엔 캐리 트레이드' 청산이 겹치면서 엔화 강세는 더욱 가속화됐다.

설상가상으로, 엔고에 베팅한 글로벌 투기 자금이 가세했다. 환율은 경제 펀더멘털과 괴리된 수준까지 움직였다. 오늘날 한국의 상황은 표면상 정반대다. 그런데도 경제 펀더멘털과 환율이 엇갈린다는 점은 섬뜩할 만큼 닮았다.

한국은 반도체를 앞세운 수출 호조로 1분기 성장률이 3.6%에 달한다. 최근 4개월간 경상수지 흑자가 1000억 달러를 돌파해 세계 3위권에 진입했다. 그런데도 원-달러 환율은 1500원 위로 상승해 원화 가치가 1년간 10% 이상 하락했다. 원화 약세의 주범으로는 외국인 투자자의 국내 주식 매도가 꼽힌다.

하지만 그 배경에 국내 주식을 공매도해 원화 약세에 베팅하는 투기세력의 존재를 배제하기 어렵다. 경제 기초체력과 괴리된 원화 약세가 지속되면 수입 물가가 오르고 인플레이션 압력이 커진다. 결국 그 부담은 가계와 기업에 돌아간다. 1990년대 클린턴 행정부에서 로버트 루빈 재무장관은 통념을 뒤집은 강달러 정책으로 자본의 유流入을 가속해 성장과 안정을 동시에 달성했다. 우리나라도 '강력한 원화' 정책으로 자본 이탈을 막고 견실한 성장의 초석을 닦아야 한다. 2011년 일본은 무너지는 경제에도 통화가 강했다.

오늘의 한국은 성장하는 경제에도 통화가 약하다. 환율은 성장률보다 냉정하다. 진짜 문제는 경제가 얼마나 성장하느냐가 아니라 시장이 그 경제를 얼마나 신뢰하느냐다





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일본 엔화 강세 한국 원화 약세 환율과 경제 펀더멘털 시장 신뢰 강력한 원화 정책

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