일본은행 기준금리 1.0% 인상… 엔 및 글로벌 시장에 미치는 영향

일본은행이 16일 기준금리를 1.0%로 인상하며 31년 만에 1%대를 회복했다. 금리 인상이 엔화 가치는 물론 미국·이란 전쟁과 원자재 가격 변동에 따른 물가 상승, 투자 흐름에 미친 영향이 중점적으로 다뤄졌다.

일본은행은 16일 기준금리를 1.0%로 인상해 30여년 만에 처음으로 1%대에 진입했다. 기존 기준금리는 0.75%였으나 금리 0.25퍼센트포인트가 올랐다. 이번 조치는 입원으로 결재에 불참한 우에다 카즈오 총재를 제외한 8명 중 7명이 찬성해 결정됐다.

일본은 1995년 이후 31년 만에 동일 수준으로 기준금리를 인상하는 장치로, 세계 각국의 주식·외환시장에 예상되는 영향이 주목된다. 금리 인상 직전엔 엔화가 달러 대비 약 160엔이라는 수준까지 가라앉으며 외환시장에 큰 변동을 가져왔다. 원유가 상승한 상황과 이란 전쟁 이후 원자재 가격 급등이 이어지면서 물가 상승 압력이 지속될 가능성이 커졌다. 일본은행은 '기업 비용 전가'가 가속된다며 물가 상승이 소비자에게 전달될 위험을 짚었다.

한편 미국·이란 전선이 마무리 국면에 진입하면서 배럴당 100달러를 넘어갔던 두바이 유가가 안정세를 보이고 있으며 경기 둔화 우려는 줄어들고 있다. 도쿄를 중심으로 부동산 가격 급등 억제 조치와 더불어 금리 인상 배경으로 목이 들었다. 금리 인상 이후 일본 주식시장은 닛케이 평균주가가 장중 첫 7만엔대를 돌파하며 상승세를 이어갔다. 투자자들은 금리 인상 목표가 시장 기대와 부합해 안도감을 느끼고 매수 주문이 활발해졌다.

동시에 '엔 캐리 트레이드'가 위축될 가능성도 논란이 되었는데, 엔화 대출 부담이 높아지면 해외 투자자가 미국 증시 등으로 자금을 빼는 흐름이 가속화될 수 있다. 이는 한국 주식시장에 악영향을 미칠 가능성이 있다. 일본은행은 경제·물가·금융 상황을 계속 관찰하며 현재의 금리 인상 기조를 유지할 의지를 밝혔다. 연구소 전문가는 일본이 구조적 물가 상승 단계에 진입하면 금리 인상 속도와 소통 방식을 조정할 수 있다고 지적했다.

전 세계적으로 낮은 금리가 이어지던 시기에 일본이 1%대에 도달한 것은 금융시장의 변동성에 큰 시그널로 읽히며, 특히 외환 및 주식 투자 구조에 재편을 초래할 전망이다





hanitweet / 🏆 12. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

금리 인상 엔화 주식시장 인플레이션 엔 캐리 트레이드

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

코로나 확진자 감소세 ‘주춤’…“이동증가·접종효과 저하가 원인”코로나19 하루 확진자 수가 20일 만에 1만명을 넘고, 감염재생산지수가 3개월 만에 1.0으로 상승했다. 방역당국은 “재유행은 아니다”라고 선을 그었다.

Read more »

2027년까지 서울에 '공공미술 7대 명소' 조성2027년까지 서울에 '공공미술 7대 명소' 조성 디자인서울 손병관 기자

Read more »

내신 올 1등급 맞아야 갈 수 있는 과 6곳…모두 의·약대종로학원, 176개교 6703개 학과 분석 합격선 1.0등급 6곳 모두 의학약 계열

Read more »

韓경제 작년 4분기 역성장 …건설투자·수출 부진이 원인한은, 2025년 4분기 GDP 집계연간 성장률 1.0%에 머물러정부 '반도체·확장재정효과올해 2.0% 성장률 기록할듯'

Read more »

日 31년 만에 기준금리 1%대…'엔 캐리 청산 가능성은 제한적'(도쿄=연합뉴스) 조성미 특파원=일본은행이 16일 금융정책결정회의에서 기준금리인 정책 금리를 기존 '연 0.75% 정도'에서 '1.0% 정도...

Read more »