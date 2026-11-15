일본-한국 평가전 차이라이트: 승부처 대응력 분석

일본 대표팀의 브라질전 역전승과 한국 대표팀의 사우디아라비아전 패배를 비교 분석합니다. 승부처에서의 대응 차이가 팀 성패를 가른 핵심 요인입니다.

14일 싱가포르 국립경기장에서 열린 일본과 브라질의 평가전에서 사카모타다쓰히로 (코번트리 시티)의 후반 추가시간 결승골이 터진 뒤 일본 선수들이 기뻐하고 있다. 이 골은 일본이 전반 2골 차 리드를 내주었음에도 불구하고 경기 내내 흔들리지 않고 승리를 거머쥘 수 있었던 결정적인 순간이었다. 일본 대표팀은 마지막 순간까지 집중력을 유지하며 승부처의 위기를 완벽하게 극복해냈다.

브라질전 승리의 핵심 구조

일본 대표팀은 전반 15분 구보 다케후사(레알 소시에다드)와 19분 나카무라 게이토(올랭피크 리옹)가 연속골을 넣으며 2-0의 큰 차이를 만들었다. 이는 초반부터 압도적인 공격력을 보여준 결과였으나, 이후 경기 흐름은 완전히 달라졌다. 일본은 이 2골 차 리드를 지키지 못했으며, 후반전에서는 브라질의 강력한 공세에 여러 차례 어려움을 겪어야 했다.

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하지만 일본이 다른 팀과 구분되는 점은 동점 상황에서도 무너지지 않았다는 사실이다. 비니시우스 주니오르(레알 마드리드)가 전반 33분과 후반 30분에 두 골을 기록하며 점수를 2-2로 만났을 때, 일본은 방어 태세를 바로잡고 추가 실점을 막았다. 이후 후반 추가시간 사카모타가 결승골을 넣으며 승리를 확정지었고, 이는 일본이 경기 운영의 미세한 차이를 극복한 사례로 남았다.

한국 대표팀의 흐름 상실 구조

반면 한국 대표팀은 13일 카타르 도하 자심 빈 하마드 스타디움에서 열린 사우디아라비아와의 평가전 2-3 패배에서 승부처 대응에서 명확한 차이를 보였다. 한국은 전반 추가시간 선제골을 허용하는 어이없는 실수로 시동을 걸었지만, 후반 시작 2분 만에 설영우(아우크스부르크)의 도움으로 오현규(베식타시)가 오른발 논스톱 슈팅으로 동점골을 넣으며 균형을 맞추는 데 성공했다.

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문제는 이 동점 이후의 경기 운영이었다. 한국은 후반 11분 다시 실점하는 순간 흐름을 내어주기 시작했고, 불과 3분 뒤인 후반 14분 또 한 골을 내주며 주도권을 완전히 잃었다. 동점으로 가져온勢(세)를 단 10여 분 만에 사우디아라비아에게 넘겨준 것이다. 교체로 들어간 이재성(마인츠)이 후반 23분 한 골을 만회했지만, 추가 득점이 나오지 않으면서 경기는 승부로 이어졌다.

승부처에서의 심리적 대비 차이

일본과 한국 모두 경기 도중 흔들리는 순간을 맞았다. 그러나 그 이후의 행동 패턴에서 큰 차이가 드러났다. 일본은 브라질의 추격을 허용한 뒤에도 정신적 균형을 잃지 않고 승부를 다시 가져왔으나, 한국은 어렵게 동점을 만든 직후 연속 실점하며 상대에게 기회를 반납했다. 이러한 심리적 대응력의 차이는 평가전 결과에 직접적인 영향을 미쳤다.

한국 선수들의 모습에서도 이러한 아쉬움이 감지되었다. 13일 사우디아라비아전 동점골을 넣은 오현규는 빠른 속도로 복귀했으나, 팀 전체의 흐름은 이미 상대에게 넘어간 상태였다. 손흥민은 13일 사우디아라비아전에서 찬스를 놓친 뒤 아쉬워하는 모습을 보였으며, 이는 한국 대표팀이 공격의 완성도뿐만 아니라 수비 조직력과 집중력 유지에도 노력이 필요함을 보여준다.

향후 카타르전 전략과 시사점

한국 대표팀은 17일 카타르를 상대로 올해 마지막 평가전을 치른다. 이번 경기는 단순한 승패를 넘어, 공격에서 골을 만드는 것만큼 중요한 경기 운영의 숙제를 해결해야 하는 무대다. 어렵게 따라붙은 뒤 짧은 시간 안에 다시 실점하는 장면을 줄이지 못하면, 추격은 반전으로 이어지기 어렵다.

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일본의 성공 사례는 승부를 결정짓는 마지막 순간의 집중력이 얼마나 중요한지를 보여준다. 한국 대표팀은 카타르전을 앞두고 이번 두 경기를 통해 드러난 약점을 보완해야 한다. 특히 동점 이후의 수비 안정성과 공격 전환 속도를 높여, 이번에는 마지막 순간까지 승부를 놓치지 않는 모습을 보여줘야 할 때이다.