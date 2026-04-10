일본, K팝·응원봉으로 평화 외치다: 한국식 집회 문화 확산

일본에서 헌법 개정을 막고 평화를 외치는 시위가 K팝과 한국식 응원 문화를 접목하여 새로운 활력을 얻고 있습니다. 소녀시대 '다시 만난 세계' 등 K팝 음악과 응원봉을 활용한 시위는 젊은층의 참여를 이끌어내며, 일본 전역으로 반전·평화 운동을 확산시키고 있습니다.

지난 8일 일본 지요다구 국회의사당 앞에서 열린 ‘평화 헌법을 지키기 위한 긴급행동’에서 시민들이 응원봉 을 들고 집회에 참여하는 모습이 눈길을 끌었습니다. 이날 집회는 단순히 평화를 외치는 것을 넘어, 한국의 케이팝과 응원봉 시위 문화를 적극적으로 활용하여 일본 시민들에게 신선한 충격을 안겨주었습니다. 소녀시대의 ‘다시 만난 세계’가 울려 퍼지는 가운데, 에스파의 ‘위플래시’ 등 다양한 케이팝 음악이 집회 분위기를 고조시켰습니다. 시민들은 알록달록한 응원봉 을 흔들며 마치 한국의 집회 현장을 연상케 했습니다. 특히, 힙합 리듬에 맞춰 투쟁 구호를 외치는 진행자의 모습은 젊은층의 참여를 더욱 이끌어냈습니다. 이번 집회는 한국 문화의 강력한 영향력을 보여주는 동시에, 일본 시민들에게 새로운 시위 방식을 제시했다는 점에서 큰 의미를 지닙니다.

케이팝 열풍과 한국식 응원 문화의 결합은 일본 집회 문화에 새로운 활력을 불어넣으며, 향후 일본 내 반전·평화 운동에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 이와 같은 문화적 융합은 단순한 시위 방식을 넘어, 국경을 초월한 연대와 공감대를 형성하는 데 기여할 것입니다. \일본 사회는 최근 미국-이스라엘-이란 전쟁을 계기로 평화 시위에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 특히, 자민당의 헌법 개정 추진 움직임에 대한 반발이 거세지면서, 20~40대 젊은층을 중심으로 한 시민단체 '위 원트 아워 퓨처'의 주도로 대규모 집회가 잇따라 개최되고 있습니다. 지난 2월 말부터 네 차례에 걸쳐 진행된 '긴급행동' 집회에는 4만 명 이상의 시민들이 참여하여 헌법 수호와 평화를 외쳤습니다. 집회에서는 '평화헌법을 지키자', '주권자는 우리다'와 같은 구호와 함께, 다카이치 사나에 총리의 퇴진을 요구하는 강경한 목소리도 나왔습니다. 한편, '한·일 우호', '아시아 시민들과의 연대'를 외치는 긍정적인 메시지도 함께 전달되며, 다양한 스펙트럼의 시민들이 함께 참여하는 모습을 보여주었습니다. 이러한 움직임은 일본 전역으로 확산되어, 도쿄, 오사카, 히로시마, 홋카이도, 오키나와 등 80여 곳에서 동시다발적으로 관련 시위가 열렸습니다. 이는 일본 시민들이 평화와 민주주의를 지키기 위해 적극적으로 목소리를 내고 있다는 것을 보여주는 중요한 증거입니다. \일본 시민사회는 다가오는 4월 19일 '평화헌법을 지키는 4·19 대행동'을 포함한 대규모 반전·평화 집회를 예고하며, 헌법 수호 운동을 더욱 강화할 예정입니다. 이러한 움직임은 단순한 시위를 넘어, 일본 사회의 근본적인 변화를 요구하는 움직임으로 이어질 가능성이 높습니다. 케이팝과 한국식 응원 문화의 도입은 일본 시민들에게 신선한 자극을 주었으며, 젊은 세대의 참여를 이끌어내는 데 기여했습니다. 이는 반전·평화 운동에 새로운 활력을 불어넣는 계기가 되었으며, 향후 일본 내 사회 운동에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대됩니다. 일본 시민들은 평화헌법 수호를 통해 전쟁 없는 세상을 만들고, 주권자로서 자신들의 권리를 지키기 위해 끊임없이 노력할 것입니다. 이러한 노력은 단순히 일본 내 문제 해결을 넘어, 동아시아 지역의 평화와 안정을 구축하는 데에도 기여할 것입니다. 일본 시민들의 이러한 움직임은 국제 사회에 긍정적인 메시지를 전달하며, 평화와 민주주의의 가치를 널리 알리는 데 중요한 역할을 할 것입니다





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