일본, 자위대 중고 무기 해외 판매 추진…필리핀 등 협상 대상

일본 정부가 방위 장비 이전 3원칙 완화에 이어 자위대 중고 전투용 장비를 필리핀 등에 판매하는 방안을 추진하고 있습니다. 자위대법 개정을 통해 중고 무기 수출을 합법화하려는 움직임입니다.

일본 정부가 방위 장비 이전 3원칙 의 규정을 완화하여 살상 및 파괴용 무기 수출 의 길을 열어둔 상황에서, 자위대 전투용 장비를 필리핀 등 해외 국가에 중고로 판매하는 방안을 적극적으로 추진하고 있는 것으로 알려졌다.

일본 요미우리신문은 26일, 일본 정부가 자위대에서 더 이상 필요하지 않은 살상 및 파괴용 무기를 무상 또는 저렴한 가격으로 외국에 제공할 수 있도록 자위대법 개정을 검토하고 있다고 보도했다. 이는 지난 21일, 일본 정부가 전투용 무기 수출을 본격화하기 위해 방위 장비 이전 3원칙의 운용 지침에서 ‘5유형’을 폐지한 것에 이은 후속 조치로 해석된다. 일본 정부의 이러한 움직임은 1967년 사토 에이사쿠 총리가 자국 무기의 해외 판매를 사실상 금지하는 ‘무기 수출 3원칙’을 발표한 이후, 2014년 아베 신조 총리가 이를 ‘방위 장비 이전 3원칙’으로 개정하면서 시작되었다.

당시 아베 총리는 예외적인 경우를 제외하고는 ‘구조, 수송, 경계, 감시, 소해’ 등 5가지 범위 내에서만 수출이 가능하도록 ‘5유형’을 운용 지침에 포함시켰다. 그러나 이번 ‘5유형’ 폐지를 통해 일본은 2차 세계 대전 패전 이후 처음으로 미사일, 전투기, 호위함, 잠수함 등을 수출하는 데 사실상 제한이 사라지게 되었다. 다카이치 사나에 정부의 이러한 살상·파괴용 군사 장비 수출 본격화 움직임은 중고 무기 판매 방안 추진으로 이어지고 있다. 일본 정부와 집권 자민당은 살상용 무기 수출 범위를 중고 물품까지 확대하기 위해 신속하게 현행법 개정에 나설 것으로 예상된다.

현재 자위대법 116조 3항은 “자위대 임무 수행에 지장을 초래하지 않는 범위 안에서 중고 장비 가운데 용도 폐지 또는 불용 결정을 내린 것을 특정 국가에 양여하거나 시가보다 낮은 대가로 양도할 수 있다”고 규정하고 있다. 하지만 이 규정은 재해 응급대책 활동, 정보 수집 활동, 교육 훈련을 위한 특정 국가에 대한 자위대 중고 장비 제공은 허용하지만, 탄약을 포함한 전투용 무기는 예외로 하고 있다. 따라서 일본 정부는 이를 수정하여 중고 전투용 무기 판매를 가능하게 하려는 것이다. 우선 협상 대상으로는 필리핀이 거론되고 있다.

일본은 이미 필리핀에 해상 경계용 레이더 완제품을 수출한 경험이 있으며, 지난 21일 방위 장비 이전 3원칙 개정 당시 살상용 무기 수출 가능한 17개국에 필리핀이 포함되어 있었다. 고이즈미 신지로 방위상은 다음 달 초 필리핀 또는 인도네시아 등 협상 가능한 국가들을 직접 방문하여 관련 내용을 협의할 것으로 알려졌다. 필리핀은 30년 넘게 해상자위대가 활용하다 퇴역을 앞둔 ‘아부쿠마형’ 호위함 도입을 검토하고 있으며, 인도네시아 역시 중고 ‘오야시오형’ 잠수함 도입에 관심을 보이고 있다.

당·정 내부에서는 인도·태평양 지역에서 중국을 견제하고 억지력을 높이기 위해 자위대가 더 이상 사용하지 않는 호위함 등을 무상으로 주변국에 제공해야 한다는 주장도 제기되고 있다. 일부 국가들의 경제적 상황을 고려하여 중고라도 고가의 군사 장비를 구입할 여력이 없는 점을 감안해야 한다는 것이다. 요미우리신문은 이번 법 개정 과정에서 중고 무기를 무상 또는 저렴한 가격으로 외국에 제공할 수 있도록 규정을 손보는 것이 중요하다고 강조하며, 자위대가 더 이상 사용하지 않는 장비로 동맹국의 방위력이 향상되면 일본 역시 억지력과 대처력을 강화하여 지역 안보 환경의 안정에 기여할 수 있을 것으로 전망했다.

또한, 중국의 일방적인 해양 진출에 대응하고 동맹국과의 연계를 강화하여 억지력을 높이기 위한 노력의 일환이라고 덧붙였다





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