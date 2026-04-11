일본, '같은 성씨' 매칭 파티 유행…결혼 후 성씨 변경 고민 해결?

일본에서 결혼 후 성씨 변경 문제로 인한 갈등을 해결하기 위해, 같은 성씨를 가진 사람들끼리 만남을 주선하는 이색적인 파티가 등장했다. 기존 민법상 부부가 동일한 성을 사용해야 하는 규정 때문에, 여성의 성 변경에 대한 거부감이 높아지면서 이러한 움직임이 나타나고 있다. 진보와 보수 진영의 대립 속에서, 부부 별성 제도 도입에 대한 논의도 활발히 진행 중이다.

사진 크게보기 일본의 오랜 민법에 반기를 드는 이들이 늘어나면서, 이를 해결하기 위한 방편으로 같은 성씨끼리 만남을 주선하는 이색적인 파티가 열리고 있다. 일본 결혼정보회사 IBJ Matching이 주선한 이 행사는 참가자 전원이 동일한 성씨를 가진 사람들로 구성된 것이 특징이다. 1일 일본 TBS 뉴스는 이러한 매칭 파티의 한 장면을 보도하며, 기획자의 말을 인용하여 '이미 같은 성을 사용하는 두 사람이라면 결혼 이후 어느 쪽 성을 택할지 고민할 필요가 없다는 점을 핵심 콘셉트로 삼았다'고 전했다. 일본 민법에 따르면 부부는 반드시 동일한 성을 사용해야 하며, 19세기부터 이어진 이 제도로 인해 성 선택에 대한 법적 제한은 없지만, 현실적으로는 약 95%의 부부가 남편의 성을 따르는 것으로 알려져 있다. 이는 여성들이 결혼 후 주민등록증, 은행 계좌, 여권 등 각종 공적·금융 문서에 기재된 이름을 남편의 성으로 변경해야 하는 불편함을 야기한다.

\이 문제는 일본 사회에서 남녀 차별 문제와 저출산 문제 등 주요 정치·사회적 쟁점으로 부상하며 논란이 거세지고 있다. 진보 진영은 해당 제도가 여성의 경력 단절을 심화시키고 저출산을 부추긴다고 주장하며, 제도 변경을 촉구하고 있다. 반면, 보수 진영은 제도 변경이 전통적인 가족 질서를 훼손하고 자녀에게 혼란을 줄 수 있다고 반대하며, 현행 유지를 주장하고 있다. 이러한 갈등 속에서 결혼 이후에도 각자의 성을 유지하려는 이들에게는, 사실상 동일한 성씨를 가진 상대와 결혼하는 것이 유일한 선택지로 여겨지고 있다. 이에 파티 주최 측은 일본에서 흔한 성씨인 ‘스즈키’, ‘다나카’, ‘사토’, ‘이토’를 중심으로 총 네 차례의 오프라인 모임을 진행했다. 참가자들은 서로의 성씨를 확인하고, 같은 한자를 사용하는 성씨임을 확인하며 인사를 나누는 모습을 보였다. 이러한 이색적인 시도가 주목받는 배경에는, 일본 사회 내에서 성씨 변경에 대한 거부감이 만연해 있다는 점이 자리 잡고 있다. \도쿄 소재 시민단체 아스니와와 데이팅 앱 ‘페어즈’가 20~30대 2500명을 대상으로 실시한 조사에 따르면, 여성의 36%와 남성의 46%가 성을 변경하는 데 거부감을 느끼는 것으로 나타났다. 또한, 상대방이 성을 바꾸는 것에 대해서도 일정 비율의 응답자들이 부담감을 느끼고 있었다. 응답자의 약 7%는 서로 성을 바꾸지 않겠다면 관계를 끝내겠다고 밝혔으며, 약 6%는 ‘부부 별성 제도’가 법적으로 허용될 때까지 결혼을 미루겠다고 답했다. 이러한 상황을 반영하여, 다카이치 일본 총리는 지난달 “현재도 옛 성(결혼 전 성)을 통상적으로 사용하는 이들의 편의성을 더욱 높일 필요가 있다”고 언급했다. 하지만 일각에서는 이러한 보완적 조치에 그치지 않고, 결혼 전 성씨 사용을 둘러싼 제약을 근본적으로 해소하기 위해 부부가 각자의 성을 유지할 수 있는 ‘부부 별성 제도’를 법적으로 허용해야 한다는 주장이 더욱 힘을 얻고 있다. 일본 사회는 성씨 문제를 둘러싸고, 전통과 변화 사이에서 끊임없이 갈등하며 새로운 해법을 모색하고 있다





kyunghyang / 🏆 14. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

일본 결혼 성씨 부부 별성 남녀 차별

United States Latest News, United States Headlines