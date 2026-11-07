일본 학교 개체수 감소에 대안으로 '학교견' 도입 확대

일본 초중고등학교에서 학생들의 정서 안정과 학교 부적응 해소를 위해 '학교견' 제도가 빠르게 확산되고 있습니다. 전통적인 동식물 사육 대신 학교견을 도입하는 배경과 영향력을 심층 분석합니다.

일본 내 초중고등학교에서 '학교견'을 도입하는 사례가 빠르게 증가하고 있다. 니혼게이자이신문은 7일자 보도를 통해 이러한 현상이 단순한 유행을 넘어, 학생들의 정서 안정과 등교 장려를 위한 교육적 도구로 자리 잡고 있다고 전했다.

도쿄 근교 학교의 돌체 견 운영 현황

지바현 우라야스시 소재 우라야스현립 이리후네 중학교가 대표적인 성공 사례로 꼽힌다. 이 학교에는 4월 한 달 전부터 래브라도 리트리버 견종인 '돌체'가 학교견으로 활동 중이다.

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돌체는 학생들이 직접 데려오는 반려견이 아니며, 캠퍼스 내 사육장이 아닌 교장실 내에서 생활한다. 오치아이 코이치로 교장은 돌체를 가정에서 키우며 매일 아침 등교 시간과 저녁 하교 시간에 학생들을 맞는다.

방과 후와 쉬는 시간 동안 학생들은 교장실을 찾아 돌체와 교감한다. 학생들은 돌체에게 "내 시험 공부를 대신 해주고, 체육 대회 연습도 대신 해줘"라고 장난기 어린 대화를 나누며 스트레스를 해소한다.

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안내견 훈련 경험의 새로운 활용

돌체는 시각 장애인을 위한 안내견 후보로 훈련받은 이력이 있다. 일본에서는 안내견으로 적합하지 않게 판정된 견들이 다른 역할을 수행하기 위해 매칭되는 사례가 종종 발생한다.

오치아이 교장은 일본학교견협회로부터 동물매개교육 전문가로서의 교육을 이수했다. 그는 돌체를 통해 학생들이 안심하고 학교에 올 수 있는 공간을 만들겠다는 명확한 의도를 밝혔다.

특히 등교를 꺼리는 학생들을 포함해 모든 교실이 아닌, 돌체를 만나는 순간에만 집중할 수 있는 여유 있는 분위기를 조성하는 것이 주된 목표다.

전통적 동식물 사육의 퇴조와 대체 모델

과거 일본 초등학교에서는 토끼나 닭 등을 캠퍼스 내에서 사육하며 생명 존중과 책임을 가르치는 것이 일반적이었다. 그러나 이러한 전통적인 방식은 빠르게 변화하고 있다.

전염병 우려, 방학 기간 중 관리 부담, 교직원의 업무 과중 등 여러 문제가 대두되면서 학교 내 동물 사육은 급감했다. 지바시 교육위원회에 따르면 시 내 학교가 한때 500마리 이상의 토끼를 사육했으나 2014년 이후 단 한 마리도 남지 않았다.

이러한 공백을 메우기 위해 '학교견'이 대안으로 부상했다. 일본학교견협회의 통계에 따르면 현재 견이 상주하는 중·고등학교 5곳과 정기 방문 프로그램이 운영되는 초·중·고 19곳에서 활동 중이다.

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교사-학생 관계 개선과 포용적 교육 환경

학교견의 역할은 학생뿐만 아니라 교직원에게도 긍정적 영향을 미친다. 돌체와의 교감은 교사의 휴식 시간으로 작용하며, 학생과 교사 사이의 자연스러운 대화의 창구 역할을 한다.

일본학교견협회는 학교견이 구성원 간 소통을 촉진하고 학교 내 편안한 분위기를 형성하는 데 기여할 것으로 기대한다. 또한 안내견 등 보조견과의 상호작용 방법을 배우는 교육적 기회로도 활용된다.

다만 견을 싫어하거나 알레르기가 있는 학생을 배려해야 한다. 불편함을 느끼는 학생이 교장실 근처에 접근하지 않도록 교사가 중재하며 적절한 거리를 두게 한다.

학교견이 등교 거부나 정서적 어려움을 모두 해결해주지는 못한다. 그러나 인간과 생명체가 같은 공간에서 공존하는 경험은 학생들이 학교 공간에 조금 더 편안하게 정착할 수 있는 계기를 제공한다.

일본 학교계는 이러한 접근 방식을 등교 장려와 정서 지원의 새로운 방법으로 인식하고 있으며, 앞으로도 관련 프로그램이 더 많은 학교로 확대될 전망이다.