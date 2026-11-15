일본 축구대표팀, 싱가포르서 브라질 3-2 격파…두 번째 승리

일본 축구대표팀이 싱가포르 국립경기장에서 브라질을 3-2로 꺾고 독일, 스페인, 잉글랜드에 이어 강호 상대 승리를 이어갔다. 세계 정상권과의 격차 축소를 보여준 결과로 주목받고 있다.

일본 축구대표팀 이 브라질을 다시 꺾었다. 일본 축구대표팀 은 14일 싱가포르 국립경기장 에서 열린 브라질과의 평가전에서 3-2로 승리했다. 이번 승리는 일본이 브라질을 상대로 거둔 통산 두 번째 승리다.

한 번의 이변이라면 우연으로 설명할 수 있다. 그러나 일본은 독일, 스페인, 잉글랜드에 이어 브라질까지 연이어 꺾으며 세계 강호를 상대한 승리를 반복하고 있다. 오랫동안 일본 축구가 내세워 온 세계 정상권과의 격차 축소가 결과로 나타나고 있다는 평가가 나오는 이유다.

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일본 축구대표팀 초반 압박이 브라질전 승부 갈랐다

일본 축구대표팀은 경기 초반부터 적극적으로 나섰다. 전반 15분 구보 다케후사(레알 소시에다드)의 골로 앞서 나갔고, 전반 19분에는 나카무라 게이토(올랭피크 리옹)가 연속골을 터뜨리며 2-0까지 점수를 벌렸다.

브라질도 곧바로 반격했다. 비니시우스 주니오르(레알 마드리드)에게 전반 33분과 후반 30분 두 골을 내주며 점수는 2-2 동점이 됐다. 그러나 일본은 흔들리지 않았다. 후반 추가시간 교체로 들어간 사카모토 다쓰히로(코번트리 시티)가 A매치 첫 골을 결승골로 연결하며 경기를 끝냈다.

싱가포르 채널뉴스아시아(CNA)는 일본이 전방에서 압박해 공을 빼앗은 뒤 빠르게 전진했다고 전했다. 브라질이 일본의 초반 압박과 공격적인 움직임을 제대로 제어하지 못했다는 분석이다. 로이터와 AFP도 일본이 경기 초반부터 브라질을 강하게 몰아붙여 20분도 되기 전에 두 골을 뽑았다고 보도했다.

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로이터와 AFP는 일본이 동점을 허용한 뒤에도 끝까지 승리를 노렸다고 함께 전했다. 실점 이후에도 공격의 고삐를 늦추지 않은 점이 결승골로 이어졌다는 설명이다.

지난해 승리와 달리 이번에는 일본이 먼저 주도했다

일본이 브라질을 처음 꺾은 것은 지난해 10월 도쿄 경기였다. 당시 일본은 0-2로 뒤지다가 3-2로 뒤집었고, 14번째 맞대결 만에 처음으로 브라질을 이겼다.

두 경기의 승리 방식은 확연히 달랐다. 지난해에는 0-2로 끌려가다 후반 흐름을 뒤집는 승리였다. 이번에는 일본이 처음부터 경기의 흐름을 가져가며 브라질을 흔들었다는 점에서 차이가 난다.

일본은 같은 상대에게 아쉬운 패배를 겪은 기억도 있다. 지난 6월 북중미 월드컵 32강에서는 선제골을 넣고도 후반 추가시간 결승골을 허용해 1-2로 역전패했다. 이번 승리는 그 아쉬움을 씻어낸 경기로도 의미가 있다.

안첼로티 브라질 대표팀 감독은 완벽한 경기는 아니었다고 인정하면서도 일본의 경쟁력을 높이 평가했다. 그는 일본을 좋은 팀이자 최고 수준에서 경쟁할 수 있는 팀이라고 말했다. 패장이 상대의 수준을 인정한 발언이라는 점에서 주목된다.

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독일과 스페인 격파부터 잉글랜드전까지 누적 성과

일본 축구대표팀의 강호 상대 성과는 이번 브라질전 이전부터 쌓여 왔다. 일본은 2022 카타르 월드컵에서 독일과 스페인을 각각 2-1로 꺾었다.

2023년에는 독일 원정에서 4-1 대승을 거뒀다. 지난해에는 브라질을 처음 이겼고, 지난 3월에는 축구 종가 잉글랜드를 웸블리에서 1-0으로 제압했다. 이러한 결과들이 이어지며 일본의 위상이 바뀌고 있다는 평가다.

승리의 누적은 전술적 변화와도 연결된다. 일본은 세계 강호를 만나 수비만 하면서 버티는 축구에서 점차 벗어나고 있다. 강팀을 상대로도 경기의 주도권을 가져가려는 시도가 결과로 확인되고 있다는 점이 핵심이다.

모리야스 감독은 일본이 세계 최고가 될 수 있다고 밝혀

모리야스 일본대표팀 감독은 월드컵에서 이번 브라질전과 같은 경기를 재현할 수 있다면 앞으로 가능한 일이 무엇인지 매우 긍정적인 그림을 그릴 수 있다고 말했다. 강호를 상대로 거둔 승리가 월드컵 무대에서도 이어질 수 있다는 기대를 드러낸 것이다.

모리야스 감독은 일본이 언젠가 세계 최고가 될 수 있다고도 밝혔다. 일본이 오랫동안 외쳐온 세계 정상권과의 격차 축소 목표가 실제 승리로 확인되고 있다는 점에서 이번 발언의 무게가 크다.

일본 축구대표팀에게 이번 승리는 향후 대표팀 운영과 목표 설정에 중요한 기준점이 될 전망이다. 세계 강호와의 경기에서 얻은 경험이 실제 대회 준비로 이어질지 주목된다.