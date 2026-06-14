일본 총리가 G7 정상회의에서 핵심 광물의 공동 비축 제안

일본 총리는 프랑스에서 열리는 G7 정상회의에서 핵심 광물의 공동 비축을 제안할 방침이라고 현지 언론들이 보도했다. 일본은 희토류 국가 비축 제도를 운영 중으로, 이 제도를 도입하고자 하는 주요국에 대해 일본 에너지·금속광물자원기구(JOGMEC)가 지원에 나설 계획이라고 알려졌다.

일본 총리 는 프랑스에서 열리는 G7 정상회의 에서 핵심 광물 의 공동 비축 을 제안할 방침이라고 현지 언론들이 보도했다. 일본은 희토류 국가 비축 제도를 운영 중으로, 이 제도를 도입하고자 하는 주요국에 대해 일본 에너지·금속광물자원기구 (JOGMEC)가 지원에 나설 계획이라고 알려졌다.

다카이치 총리는 'G7 회담에 아시아 대표로 나간다는 생각을 갖고 인도·태평양으로부터의 관점도 포함해 일본의 입장과 대처를 적극 강조하겠다'고 말했다. 일본 정부의 한 관계자는 '미국이 중국에 가까워지려는 상황에서 G7 정상회담과 이번 회담을 계기로 일본이 추진 중인 미일 정상회담을 통해 'G7의 결속을 촉구할 필요가 있다'고 말했다. 다카이치 총리는 G7 회담 참석에 앞서 키어 스타머 영국 총리와 회담을 갖고 양국 합동 투자 계획에 합의할 예정이라고 알려졌다.

일본과 영국, 이탈리아는 차세대 전투기 공동 개발을 위해 국제기구 'GIGO'를 설립하고 전투기 설계를 추진해왔으나, 최근 존 힐리 영국 국방장관이 스타머 총리의 국방 증액 계획을 비판하며 사임하는 바람에 계획에 차질이 우려되는 상황이다. 다카이치 총리는 스타머 영국 총리에 이어 이탈리아 로마에서 조르자 멜로니 이탈리아 총리와 만나 위성 추적 정밀도 향상과 우주 쓰레기 공동 대응 등 우주에 관한 포괄적인 공동 성명을 채택할 예정이라고 알려졌다





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일본 총리 G7 정상회의 핵심 광물 공동 비축 일본 에너지·금속광물자원기구

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