일본 정부, 2027~2031 방위비 총액 60조엔으로 조율 중

일본 정부가 미국에 의한 주일미군 주둔비 요구액 상응 및 증세 우려를 고려해 향후 5년간 방위비 총액을 60조엔 선으로 확정하는 방향을 잡았다고 전해졌다. 방위성 요구액 대비 10조엔 삭감은 기업 경쟁력 보호를 위한 전략이다.

일본 정부 는 향후 5년간의 방위비 총액을 60조엔(약 503조 원) 수준에서 조율하는 방향으로 합의하고 있다. 이는 2027도(2027년 4월~2028년 3월)부터 시작되는 2020년대 후반~2030년대 초 핵심 안보 전략 문서 개정 시점과 맞물려 추진되는 조치다.

방위비 10조 엔 감액 배경

일본 정부는 대폭 증세를 통한 재원 확보가 경제 성장에 부정적 영향을 미칠 것으로 판단해 방위성 요구안을 10조 엔 가량 삭감하는 결정에 도달했다. 이는 당시 연방위성 요구 안이었던 70조 엔(약 587조 원) 대비 현저하게 줄어든 금액이다.

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방위성은 러시아의 우크라이나 침공과 중국의 군사력 확대 등 심화되는 안보 위기를 근거로 70조 엔대의 예산을 요구했으나, 일본 정부는 경제 성장 전략을 우선시하며 이 선을 명확히 그었다.

미국 주둔비 요구액 영향

미국 정부가 2027년 이후 5년간 주일미군 주둔비 일본 분담금으로 3조 엔(약 25조 원)을 제시한 점도 방위비 총액 조율에 큰 영향을 미쳤다. 이는 현행 협정 기준 연평균 약 2천 110억 엔(약 1조 7천 500억 원) 부담 대비 3배에 달하는 급격한 인상이다.

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연평균 6천억 엔(약 5조 원) 규모에 달하는 이 새로운 주둔비 요구는 일본 정부의 전체 국방 예산 부담을 가중시키는 주요 변수로 작용했다. 결국 방위비 확충을 위해 법인세 추가 인상안을 검토할 경우, 이는 기업 활동 위축으로 이어질 수 있다는 우려가 제기되었다.

사령탑 신설과 방위산업 지원

일본 정부는 3대 안보 문서 개정과 관련해 방위 장비 수출과 기술 혁신, 생산 기반 강화 등의 사령탑을 신규로 설치하기로 했다. 이 태스크포스(TF)의 의장은 국가안전보장국(NSS)이 맡으며, 경제산업성과 방위성, 외무성이 중심이 되어 구성된다.

재무성 등은 장비 판로 개척을 위한 재정 조치와 법 규제 대응에 협력한다. 또한 일본 정부가 출범시키려 하는 방위산업 관련 신규 법인도 이 TF에 참여하여 전략적 협력을 강화한다.

방위산업 기반 전략의 구체적 방향

일본 정부는 유사시 방위 장비 증산을 상정한 재정 지원 방안과 국가가 시설을 소유하고 민간이 운영하는 GOCO 방식 도입을 추진한다. 이는 방위 산업 기반을 신속하게 확장하기 위한 핵심 수단이다.

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방위산업 기반 전략은 3대 안보 문서의 하위 문서로 편성된다. 이를 통해 방산업체뿐만 아니라 민간 기업, 스타트업, 대학, 금융기관까지 포괄하여 '방위산업의 바람직한 모습'을 명확히 제시할 방침이다.